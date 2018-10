PROTEST: Rødt har organisert protestaksjon mot Civitas leder Kristin Clemet. Foto: Frode Hansen / VG

Suppe i sentrum

Skal Kringkastingsrådet fortsatt ha noen funksjon må det ha mot til å heve seg over enhver indignasjons-generert protestaksjon organisert via sosiale medier.

Via en lukket gruppe på Facebook har det venstreradikale partiet Rødt organisert en klagekampanje til Kringkastingsrådet på at tidligere Høyrestatsråd og nåværende leder for den konservative tenketanken Civita, Kristin Clemet , ble brukt som «ekspertkommentator» på NRK under det svenske valget.

Selvfølgelig er det mulig å problematisere et slikt redaksjonelt grep. Clemet representerer spesifikke interesser i det norske samfunn, og hennes syn på politikk ute og hjemme er naturlig nok farget av det. Så når hun brukes som kommentator av NRK, er det viktig at mediekanalen gjør oppmerksom på dette, rent formelt.

Med trykk på «rent formelt». For Kristin Clemet har beveget seg på toppen av norsk politikk i rundt tredve år som en svært tydelig og profilert aktør og debattant. Man skal ha fulgt usedvanlig dårlig med for å ikke vite hvilket samfunnssyn hun grovt sett representerer. Vi vil tro at de fleste som sitter oppe om natten for å følge det svenske valget vet hvem hun er, hva hun står for og er i stand til å vurdere hennes meninger i lys av dette. På samme måte som TV 2s seere var i stand til å vurdere SV-veteranen Stein Ørnhøis ståsted i de årene han var med på kommentere politikk på den kanalen.

Å skulle trekke problemet inn for Kringkastingsrådet gjennom opphissede aksjoner på sosiale medier bidrar etter vår mening mindre til et konstruktivt offentlig ordskifte. Vi så det samme i fjor da det ble satt i gang en masseaksjon av protester mot at NRK fulgte (blant annet) en ung muslimsk kvinne med hijab frem mot stortingsvalget. Aksjonen ble satt i gang allerede før serien hadde startet. Det regjeringsoppnevnte Kringkastingsrådet kan fortsatt ha en viktig funksjon som et slags kombinert seere/lytter-ombud og etisk vaktbikkje for vår største offentlige mediekanal. Men da er det viktig at man ikke fortaper seg i ørkesløse diskusjoner om den politiske valøren på vitsene i Nytt på Nytt eller hvordan folk som kommenterer politikk må være politisk «rene». Vi håper NRK noterer seg at mange folk i Rødt var ukjent med Clemets politiske bakgrunn og at det derfor er påkrevet med bedre «merking» av kommentatorene man bruker, og så bør saken kunne stoppe der.