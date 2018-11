SVARER: – Politisk korrekthet, godvilje og festtaler om hvor dyktige kvinner er skaper ikke likestilling i arbeidslivet, skriver Birkelund.

«Hente i barnehagen»-debatten: – Nok snakk om likestilling

Debatten har sporet av når enkelte mener at småbarnsforeldre er superhelter som absolutt ikke trenger tilrettelegging for å få hverdagen til å gå i hop. Hvis det skal være galt å snakke om hvordan virksomheter kan lette presset i hverdagen for småbarnsforeldre, så kommer vi aldri videre.

INGJERD BIRKELUND, divisjonsdirektør Experis, Manpowergroup.

Likestilling i næringslivet får vi først når virksomheter legger makt bak kravet om endring. Dessuten må styrene, og kvinner selv, erkjenne at alle trenger støtte for å nå toppen.

Politisk korrekthet, godvilje og festtaler om hvor dyktige kvinner er skaper ikke likestilling i arbeidslivet. En undersøkelse gjennomført av ManpowerGroup blant 222 kvinnelige ledere i selskaper fra over 25 land, viser at snakk ikke holder. Tvert i mot, holdningen nå er at fordi vi har snakket så mye om å løfte kvinner, regner vi med at problemet er løst. Det er det ikke. I dag er 10 prosent av norske toppledere kvinner.

Faktum er at menn hindrer kvinner i å nå toppen. Menn rekrutterer og promoterer likemenn, et inngrodd mønster som bare kan brytes med makt. Skal vi komme videre må virksomhetens toppledelse ta ansvar for å endre. Ledelse og styre må sette konkrete mål og de må måles på resultatene. Ledelse og styre må stilles til ansvar. Det holder altså ikke å delegere ansvaret til personal-avdelingen.

Ikke bare er det for mye snakk, debatten bærer feil av sted når noen avfeier at kvinner trenger hjelp for å klatre, slik Trine Larsen i rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg gjør 23/10 i en artikkel i E24. Hun skriver:

"Det topper seg egentlig når noen foreslår en løsning som coacher og sponsorer for kvinner. Blir litt som å si at kvinner har et særskilt behov for støttekontakt. Vet nesten ikke om jeg skal le eller grine"

At kvinner skal greie alt selv er et naivt standpunkt. ManpowerGroups undersøkelse viser at kvinner som vil til topps ønsker og trenger støtte av en sponsor, en person som tar opp kampen for kvinner i styrerommene.

Å ha en sponsor er ikke å få puter under armene, der er ikke å si at kvinner er undermåls eller hjelpeløse, det er å kopiere det som menn har gjort i alle år. En sponsor bruker nettverket sitt for å åpne dører, finne utfordringer og hjelpe kandidaten fremover i karrieren. Vel og merke er en sponsor noe annet enn en mentor, en som hjelper deg å fikse jobben din der du er. Mentorering gir ikke forfremmelse. Det gjør coaching fra en sponsor.

Debatten har også sporet av når enkelte mener at småbarnsforeldre er superhelter som absolutt ikke trenger tilrettelegging for å få hverdagen til å gå i hop.

I en kronikk i VG 1. november påstår Mira Kahn at ”holdningene som kommer til syne i Manpowers rekrutteringsprosess” er ”konservative og ekstremt utdaterte”. Kahn referer til et jobbintervju der en småbarnsmor trakk seg fra en rekrutteringsprosess fordi hun ble spurt om hun trengte tilrettelegging for å hente i barnehagen.

Småbarnsmoren mente at spørsmålet var diskriminerende. Hvis det skal være galt å snakke om hvordan virksomheter kan lette presset i hverdagen for småbarnsforeldre, så kommer vi aldri videre.

Vi må løse reelle utfordringer med konkrete tiltak. Da kan det ikke være forbudt å snakke om utfordringene. For øvrig er ManpowerGroup verken konservative eller utdaterte når det gjelder likestilling. Vi er en foregangsbedrift når det gjelder kvinnelig ledelse. 60 prosent av vår forretningsledelse er kvinner. Vår konsernsjef er også en kvinne.

Det er på tide å flytte samtalen over på hvordan virksomheter skal ta konkret ansvar for likestilling. Det er på tide å erkjenne at norske bedrifter har få kvinnelige ledere, og det er på høy tid at vi er ærlige om hva kvinner trenger for å kunne prestere og klatre. Slik praten er nå, får ingen ansvar. Det er tid for handling.