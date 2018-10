TROPISK TRUMP: Jair Bolsonaro leder i meningsmålingene foran presidentvalget i Brasil. Foto: RODOLFO BUHRER / X01822

Enda en sterk mann

Brasil velger i dag ny president. Det er mange kandidater, men slaget vil stå mellom høyrepopulisten Jair Bolsonaro eller venstresidens Fernando Haddad. Valget er viktig for flere enn Brasils 206 millioner innbyggere.

Brasil har verdens åttende største økonomi. Politisk stabilitet og økonomisk utvikling i Sør-Amerikas største land er av stor betydning for hele regionen. Brasil er Norges aller viktigste handelspartner i Sør-Amerika og er en stor mottaker av norsk bistand. I 2017 var bistanden 452,5 millioner kroner og nesten alt ble brukt på miljøprosjekter. 30 prosent av jordens gjenværende regnskog finnes i Brasil og Norge er en stor aktør i arbeidet med å hindre avskoging.

Fernando Haddad er kandidat for Arbeiderpartiet, en bevegelse som er blitt svekket av korrupsjonssaker. Det hindret den store favoritten, Lula da Silva, fra å stille. Haddad kom inn som reserve, men uten den samme karisma. Bolsonaro blant annet en klimaskeptiker som truer med å følge i president Donald Trumps fotspor og melde Brasil ut av den globale klimaavtalen. Det vil bety et dramatisk tilbakeskritt i arbeidet for å redde regnskogen i Amazonas, og kan utgjøre en alvorlig trussel mot grunnlaget for Paris-avtalen.

Bolsonaro er blitt kalt “den tropiske Trump”, ikke minst på grunn av hans mange oppsiktsvekkende uttalelser. Det er ikke hans manglende miljøpolitikk eller autoritære trekk som vekker de sterkeste reaksjonene, men hans svært nedsettende kommentarer om kvinner. Det har utløst en storm i sosiale medier, som kampanjen #EleNáo (Ikke han) er et eksempel på.

Bolsonaros krav om lov og orden vekker imidlertid gjenklang hos mange brasilianere. 85 prosent av velgerne sier de mener landet går i feil retning. I 2017 var det 64 000 drap, en økning på ti prosent på ett år. Bolsonaro ble selv såret i et attentat i valgkampen. Etter å ha vært gjennom en dyp økonomisk nedgang og en serie korrupsjonsskandaler er brasilianernes tillit til politikerne sunket til lavmål. Bolsonaro utnytter denne misnøyen. At såkalte sterke menn igjen har appell er ikke begrenset til Brasil.

Økonomien er i bedring etter kollapsen i 2014, men utjevning og fattigdomsbekjempelse har stanset opp. Brasil står overfor store utfordringer, men valgkampen har vist hvor polarisert folket er og hvor krevende det blir å finne samlende løsninger.

De to kandidatene som får flest stemmer i dag går videre til den avgjørende valgomgangen om tre uker. Det synes klart at det blir Bolsonaro og Haddad, noe som gir brasilianerne et tydelig valg mellom to helt forskjellige politiske retninger.