Nå må det bli slik

2018-09-25T05:11:17Z

Det er ferdig snakka. For tredje gang går Stortinget inn for å slå sammen Finnmark og Troms med tvang. Da er det ingen vei utenom.

25.09.18 07:11

For det er Stortinget som bestemmer. Og når flertallet på Stortinget – høyst uvanlig – hele tre ganger sier at Finnmark og Troms skal slås sammen, da må det bli slik.

Fra 1. januar 2020 får Norge 11 regioner.

Men det er ikke til å komme bort fra at saken byr på uante mengder komikk, ispedd tragedie.

Vi får blant annet den merkelige konstruksjonen Viken uten kjerne. Og Vestland uten hode og hale. Og selvsagt Finnmark-Troms uten fellesskap.

Så gjenstår det å se om disse regionene virkelig får større og viktigere oppgaver, som var hele grunnen til at de skulle slås sammen.

Det ligger uansett an til uendelige oppgaver for kreative og kostbare PR-byrå fremover. Innlandet fikk sitt nye regionvåpen her om dagen. Trøndelag har fått en ny låt.

I vår nordligste landsdel holder det neppe med Forente Artister og Unite Five. Der er det for tiden så lite «Vit at jeg elsker deg» som det går an.

Men det kan likevel ikke være slik at vi skal kunne protestere og demonstrere oss vekk fra demokratiske vedtak, enten det er regioner, ACER, postombringing eller oljeutbygging det er snakk om.

En grunn til at regionreformen er blitt en slik farse, er dårlig politisk arbeid med å forankre vedtaket. Det er mange som har skyld i at dette gikk så galt.

Det var Venstre og KrF som ville ha en regionreform. De ville styrke regionene på bekostning av sentralmakten. Men med alt uvennskapet som har oppstått, tyder lite på at et styrket Finnmark og Troms, eller Viken for den del, vokser ut av dette.

I tillegg har vi hatt tidenes dårligste «cheerleaders» i regjeringen, med moderniseringsminister Monica Mæland i spissen, som knapt har klart å skjule sin anti-entusiasme for reformen. Og Frps folk har sagt rett ut at reformen bør være et skritt på veien mot nedleggelse av hele regionnivået.

På sidelinjen har opposisjonen laget så mye kvalm som mulig. Senterpartiet som kaller regionen i nord for galskap, var selv de fremste forkjemperne for regionreform da de satt i regjering. De ville ha mellom syv og ni regioner, og ville garantert slått sammen i nord, om de hadde kommet så langt.

Arbeiderpartiet sentralt har ikke akkurat hjulpet til, ved å lokke med å reversering av reformen. Det førte til at fylkespolitikerne i Troms og Finnmark utsatte arbeidet med sammenslåingen.

Omkampene i saken har gjort alt enda verre enn det burde ha vært.

Nå er det endelig på tide å begynne arbeidet med sammenslåing også for Troms og Finnmark. Det haster. Og det blir ikke lett. For dem som skal slå sammen fylkene, er de samme som er sterkt imot hele arbeidet.

Fortsatt er det mye som skal krangles om.

Om nordlendingene vil krangle med noen andre enn hverandre, kan de foreslå et helt nytt navn på vår kommende enorme, østligste region. Østfold er jo snart ledig. Eller hva med Østlandet?