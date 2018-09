APPLAUDERER SAMARBEID: President Xi Jinping åpnet toppmøtet med afrikanske ledere i Folkets store sal i Beijing. Foto: LINTAO ZHANG / POOL

Kinas grep om Afrika

Mens president Xi Jinping har en langsiktig strategi i Afrika virker president Donald Trump uinteressert i det meste sør for Sahara.

Denne uken tok Kinas president imot representanter for 54 afrikanske land i Beijing. Han lovet å bruke over 500 milliarder kroner i Afrika de neste tre årene. Kina anklages av for å drive gjelds-diplomati, ved at de tilbyr massive lån som skaper økonomisk avhengighet og som binder mottagerne politisk til stormakten. Afrika kan bli kolonialisert på ny. Tidligere forsynte europeiske kolonimakter seg av afrikanske råvarer, nå er det Kinas tur.

Xi Jinping forsikret de afrikanske lederne at Kina ikke har slike intensjoner. Investeringene kommer uten forpliktelser, hevdet han under åpningen av Forumet for kinesisk-afrikansk samarbeid (FOCAC). Afrika trenger utvilsomt enorme investeringer i infrastruktur. Men ved å bli Afrikas store långiver og utbygger sikrer kineserne sikrer seg både viktige råvarer og politisk innflytelse.

Trump har, med noen få unntak, hatt svært liten kontakt med afrikanske ledere. Da han mottok Kenyas president Uhuru Kenyatta i Washington, D.C. i august var det bare hans andre tosidige møte med en leder fra landene sør for Sahara. Hvis Trump har et strategi for Afrika er den vanskelig å få øye på.

I forbindelse med FNs hovedforsamling for et år siden ble det imidlertid arrangert en lunsj for ni afrikanske ledere og den amerikanske presidenten. Det vakte oppsikt at Trump gjentatte ganger kalte Namibia for Namibia og snakket om sine mange venner som hadde reist til Afrika for å gjøre seg rike. Ved en tidligere anledning skal han ha omtalt afrikanske land som “drittland”.

Slike tabber gjør ikke president Xi Jinping. Han gir de afrikanske lederne VIP-mottagelse og lover dem massive investeringer. Kina øker også bistanden til Afrika i en tid da USA drastisk reduserer utviklingshjelpen. Og Kina stiller selvsagt ingen krav til demokrati og godt styresett i mottagerlandene. Av de ti afrikanske landene som mottar 75 prosent av Kinas investeringer regnes bare ett som fritt, ifølge Freedom House’ indeks. Det siste tiåret er Kinas handel med Afrika blitt mangedoblet.

1,2 milliarder mennesker bor i Afrika og ingen steder vokser befolkningen raskere. I 2050 er det forventet at Afrika har 2,5 milliarder mennesker, mer enn en fjerdedel av verdens befolkning. Kina posisjonerer seg i et voksende marked, mens USAs innflytelse svinner. Afrika er et godt eksempel på Kinas globale vekst og USAs fall.