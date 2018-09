Faller Boris i ryggen

Foto: BEN STANSALL / AFP

Boris Johnson er som et vandrende revynummer. Det lukter underbukser og sparkepiker.

Storbritannias avgåtte utenriksminister er i hardt vær. Igjen.

Et ti-siders kompendium med pikante detaljer om BoJos løsslupne omgang med kvinner, kokain og kollegers sekretærer ble i helgen lekket til den konservative avisen The Sunday Times.

Mens søsterorganet The Times var Cameron-regjeringens lyseblå hovedorgan og uttalt Brexit-motstander, har søndagsutgaven agitert for britisk EU-utmeldelse, og dessuten stilt seg på Boris Johnsons side i hans pågående feide med den til enhver tid sittende Tory-ledelsen.

At det nettopp var Sunday Times som offentliggjorde internrapporten, gir den troverdighet. Dokumentet stammer fra Theresa Mays kampanjesekretariat forut for ledervalget i 2016, men ble lagt til side da BoJos valgkamp imploderte.

Samtidig underbygger publiseringen en begrunnet teori om at den er lekket med hensikt nå i forkant av årsmøtet i Det konservative partiet – for å ramme Johnson. Når man sliter med å styrke Theresa May, er det nest beste å diskreditere den sterkeste utfordreren.

Boris er den eneste politiker briter flest omtaler med fornavn, og han er noe så sjeldent som en populær kar ute blant folk. Litt som Bård Hoksrud; så gutteaktig jovial i sitt vesen at ytre sjarm utligner politiske motforestillinger. Han ble valgt og gjenvalgt som Londons borgermester i valgkretser vanligvis forbeholdt det britiske arbeiderpartiet.

Den kalkulerte bustesveisen og den kjappe replikken har appellert til så vel mannen i gata som konservative mødrehjerter, - samt noen til, åpenbart. Han er outsideren som blir lagt merke til i dusinet av identisk oppdressede partifolk. Eton-guttens omvendte klassereise for å iscenesette seg selv som folkelig ombudsmann har truffet segmenter som har gjort ham uangripelig blant sine egne.

At BoJo ble tatt inn i Mays regjering som utenriksminister, uten formelt ansvar for nasjonens største og mest omfattende utenrikspolitiske sak, Brexit, sier imidlertid sitt. Det var mer et forsøk på å kontrollere ham enn å dra veksler på hans politiske flegma. Boris Johnson skjønte selvfølgelig dette selv, og valgte å spille med så lenge han fant det nødvendig, slik han pleier. Boris Johnson har aldri gjort noe som ikke tjener Boris Johnson.

Men enten bommet han på timingen denne gang, eller så forutså han det som nå har kommet offentligheten for øre. Da han og kona forlot den offisielle utenriksministerresidensen for siste gang, kjørte flyttebilene i hver sin retning.

I likhet med øyrikets øvrige høyrepresse, med The Telegraph som et bastant unntak, synes også Sunday Times å ha mistet tålmodigheten med den flamboyante BoJo og alle hans eskapader. Det er grenser for hvor festlig det er å bedra ektefellen gjennom 25 år, systematisk og skamløst. Trolig har den Murdoch-eide avisen skjelet til sitt eget abonnementregister og regnet ut gjennomsnittsalderen på leserne for å innta sin nye holdning til den nå nyskilte 54-åringen.

Et samlivsbrudd som for øvrig ble presentert like før helgen av BoJos kanskje aller nærmeste allierte, supertabloiden The Sun, med følgende overskrift: «Bonking Boris booted out by wife». Som i og for seg betyr at han er kastet ut av kona.

Men «Bonking Boris», opprinnelig et tøyseuttrykk britisk presse brukte om den «sprø Boris Becker», har en annen klangbunn for briter som vet at det også impliserer å «ha seg», en mildere omskriving av mer folkelige uttrykk for selve forplantningsakten. En aktivitet han har bedrevet høyfrekvent, slikt at han i tillegg til de fire barna han og kona er velsignet med, også har pådratt seg et par privat, som de sier nordpå.

Dessuten skal BoJo, ifølge kompendiet, ha tvunget en yngre sosietetskjendis til å ta abort etter at hun ble gravid med deres felles barn. Dokumentet omtaler i tillegg en horde affærer og indiskrete forbindelser som tar seg dårlig ut for en topp-politiker med personlige ambisjoner.

Samtidig, i et meningsmålingsinstitutt i London: En gallup tatt opp samme dag som nyheten om Bonking Boris ble vederfart det britiske folk, sier en av tre medlemmer i det konservative partiet at den tidligere utenriksministeren er deres førstevalg som ny Tory-leder. Nyheten publiseres på partiets hjemmeside, der han fyker til topps på listen over aktuelle kandidater. Bare hos én velgergruppe er han helt uaktuell: Flertallet i Det konservative partiets parlamentarikergruppe. De som bestemmer.

Boris Johnson er gift og skilt to ganger. Han sies i øyeblikket å ha et forhold til en blond rådgiver halvparten hans egen alder. Den som tror at sidesprang med yngre kvinner er det som kommer til å parkere ham for godt som politiker, har fulgt dårlig med i timen. Se på Trump. Ta Berlusconi. Selv britenes moralske kompass, John Major, viste seg å ha en på si.

I et land hvor konservative parlamentsmedlemmer går på sexklubb for å bli pisket av en omfangsrik dame iført kattedrakt, er det knapt noen i 2018 som legger BoJos fargerike privatliv i den politiske vektskålen. Han er parlamentariker, ikke pave. Boris Johnson er sitt eget varemerke, med egne regler.

Da Benjamin Disraeli, britisk statsminister i den tilkneppede viktoriatiden, mottok avsløringer om at hans motkandidat, Lord Palmerston hadde besvangret en yngre kvinne og blitt far til nok et utenomekteskapelig barn i en alder av 70 år, forbød han sine medarbeidere å bruke det mot ham i valgkampen. Han var redd nyheter om motstanderens virilitet ville virke mot sin hensikt.

I Boris Johnsons tilfelle er det nok mange som tenker det samme. Folk flest har allerede implementert hans permanete løpetid i det moralske omdømmet. Man vet hva man får. Som en av hans politiske venner sier til The Times: Han har ingen skjeletter i skapet. Boris Johnsons skjeletter har hud og store pupper og spaserer rundt i West End.

For en opportunist som Boris Johnson er det større fare for å bli felt av politisk utroskap. En dag kan velgerne komme til å oppdage hva han sto for inntil Brexit åpnet seg som en mulighet til å utfordre rivalen siden kostskoledagene, David Cameron.