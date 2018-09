En tidvis gråtkvalt, tidvis rasende Brett Kavanaugh slot tilbake i Senatet sent torsdag kveld. Foto: Saul Loeb / Pool AFP

Realitydrama i Senatet

De sterke følelsene som eksponeres i Senatet under høringen om Brett Kavanaughs kandidatur til høyesterett overgår det meste av hva man ser av tv-drama ellers for tiden.

Utnevnelsen av en ny dommer til Høyesterett er blitt et menneskelig drama med langt sterkere og mer ekte følelser enn noen av realityprogrammene Donald Trump i sin tid ledet kunne oppvise.

Etter Blasey Fords lavmælte vitnemål om overgrepet hun mente seg utsatt for i 1982, var hennes påståtte overgriper Brett Kavanaugh hølydt, rasende, fortvilet og frustrert. Han åpnet sin frie forklaring med et angrep på demokratene i Senatets justiskomitte av typen man neppe tidligere har hørt fra en presumptivt nøytral dommer som ønsker seg en jobb ved landets viktigste domstol.

Han fulgte opp med en lang, tidvis gråtkvalt gjennomgang av sitt eget liv fra High School og frem til i dag. Hvorvidt han vekket sympati vil nok til en viss grad avhenge av hvor man står politisk. Men det viktigste, og det som kan redde jobben for ham, er at han konsekvent unlot å angripe sin anklager, Blasey Ford.

Tvert i mot fortalte han om hvordan han og hans ti år gamle datter sammen hadde gått i bønn for henne. Det kan virke litt vel mye for sekulære nordmenn, men slikt går hjem i USA. Og det var kanskje det mest forsonlige øyeblikket i en prosess som ellers bare blir mer og mer splittende.

Mens de mannlige republikanerne ungikk å konfrontere Ford direkte ved å la den innleide kvinnelige advokaten Rachel Mitchell spørre henne ut, ble Mitchell raskt perimttert under utspørringen av Kavanaugh. Her ville senatorene gjerne få lufte sin egen indignasjon over prosessen, uten mellommenn eller -kvinner.

Noen observatører spekulerte i at Kavanaughs opptreden var mer rettet mot president Donald Trump enn mot den håndfullen moderate republikanere som han må ha med seg for å bli godkjent.

Men alt i alt bidro nok Kavanaughs forklaring til å samle republikanerne i Senatet igjen rundt det de i utgangspunktet og hele veien har regnet som en sterk og konservativ kanddat til Høyesterett.