SPØR UT NARKOSMUGLEREN: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden i lagretten. Foto: Tore Kristiansen, VG

Elden i gang med rivningsarbeidet

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Det var muggen stemning i retten da forsvarer John Christian Elden begynte angrepene på Gjermund Cappelens troverdighet.

Astrid Meland (kommentar)

Publisert: 25.09.18 16:37

Eirik Jensen satt og himlet med øynene. Gjermund Cappelen eksploderte. Dommeren grep inn. Aktoratet protesterte. Cappelens forsvarer rettet på Elden.

Det gikk tidvis så fort at noen så seg nødt til å sende en gul lapp med «snakk langsommere» til Elden i pausen. Det skjedde etter at dommeren hadde advart flere ganger.

Det var altså ikke mangel på adrenalin da den fiendtlige utspørringen av Gjermund Cappelen begynte. Det kunne virke som John Christian Elden hadde tatt med sin egne, mentale motorsag. Han begynte med et styreskåret. Så satte han inn hovedskåret.

Pengene.

Hvordan fikk Cappelen Jensens kontonummer? Hva var avtalen mellom de to? Hvorfor satte han ti tusen kroner i korrupsjonspenger rett inn på kontoen til Jensen?

Og blander egentlig Cappelen sammen betalingen for Jensens bad med et oppgjør for oppussing hjemme hos seg selv?

Hvordan betalte forresten Cappelen rørleggeren, var det i kontanter eller var det i hasj? Har han motsagt seg selv? Gamle forklaringer ble hentet frem.

Uten at det kan ha gjort voldsomt inntrykk på juryen.

Cappelen svarte trygt, tydelig og forståelig. Og da Elden forsøkte å laget et poeng av at det manglet formelle avtaler i Cappelens nettverk, vant skurken over nerden. Cappelen svarte at han absolutt ikke var interessert i kvitteringer.

Det vil jeg tro.

Men et par ganger fikk Elden på helium irritert narkosmugleren nok til at han ble hissig og hånlig. Cappelen signaliserte at han fant spørsmålene tåpelige, nevnte «flisespikkeri» og rettet på Elden.

Om slikt gjøres på en smart måte, er angrep det beste forsvar. Men Cappelen kom i forsvarsposisjon. Han viklet seg inn i en rotete forklaring om hvordan Jensen fikk betalt når hasjen hadde flere mottakere i Norge. Leverandøren i utlandet betalte Jensen 500 kroner per kilo, sa han. Så ledet Elden oppmerksomheten over på en annen innførsel, der leverandøren betalte Jensen null.

Ja, han bløffet Jensen der, vedgikk Cappelen, før han snudde og sa at det egentlig ikke var bløff likevel.

Slikt må han unngå i resten av utspørringen, om han skal bli trodd. Men det skal sies at armeringen er temmelig solid. Cappelen ga tidlig en hel rekke detaljerte opplysninger som senere viste seg å stemme.

Men samtidig løy Cappelen mye da han ble arrestert.

Og det passer Elden på å minne om. Og om han i tillegg får lokket Cappelen til å bli den hissige og gretne utgaven av seg selv, kan juryen begynne å alt han sier.

Og blir ikke Cappelen trodd, da kan heller ikke ekspolitimann Eirik Jensen dømmes.

Derfor er John Christian Eldens oppgave denne uken er å bryte ned Cappelens troverdighet. Forsvareren har noen poenger. Men det hjelper ikke om juryen ikke forstår hva han prøver å si.

Og i dag var det minst 12 spørsmålstegn som vandret stille ut av lagmannsretten.