Statliggjøring av luftambulansen

Publisert: 26.05.18 05:21

Etter anbudskaoset rundt Babcock og luftambulansetjenesten i nord, ber nå et flertall på Stortinget om en utredning av en mulig statlig tjeneste. Det er å begynne i feil ende.

Staten er ikke svaret på alt. Private aktører leverer en rekke gode og viktige offentlige tjenester i Norge. Barnehageløftet, som er et av de viktigste likestillingstiltakene de siste årene, ville ikke vært mulig uten private leverandører. En rekke spesialiserte tjenester inne helse og omsorg utføres også av private firmaer, som leverer dem med høy kvalitet. Det avgjørende i den norske velferdsstaten er at befolkningen får gode og universelle tilbud der de bor. Og at det skjer til en pris som er fornuftig, slik at Norges økonomiske bærekraft opprettholdes. Konkurranse om å levere utvalgte tjenester gjør at kostnadene holdes nede ved driften blir mer effektiv og at man stimulerer til nytenkning og bedre løsninger.

Det er ikke alle offentlige tjenester som egner seg for å sette ut på anbud, men den politiske stemningen i flere partier for tiden om at det å sette oppdrag ut på anbud i seg selv er negativt bør bekymre. Det er likevel ikke så rart at den er på fremmarsj. Flere saker den siste tiden viser at det offentlige ikke makter å håndheve anbudsprosesser på en god måte. Man gjør feil i prosessene, eller klarer ikke å avsløre firmaer som ikke klarer å innfri før de har fått oppdraget. Dette kan skyldes at man stirrer seg blind på pris, og glemmer at kvaliteten på de tjenestene man skal kjøpe inn er like viktig.

Det mest hårreisende eksemplet er den skandaløse tildelingen av søppeltømmingen i Oslo til selskapet Veireno som hverken klarte å innfri sine forpliktelser eller drive selskapet på en måte som var i pakt med regler og standarder i norsk arbeidsliv. De siste ukene er det luftambulansetjenesten i nord som har satt fart i debatten.

Man bør merke seg at denne tjenesten har vært ute på anbud i flere år uten at det har kommet noen særlig kritikk av hvordan den har vært drevet. Det er først når et nytt selskap fikk kontrakten at bråket begynte. Flygere sykmeldte seg i stor skala, samtidig som de var bekymret for lønnsbetingelsene hos en eventuell ny arbeidsgiver. Det er også avdekket noen kritiske avvik i anbudsprosessen når det gjelder enkelte aktørers habilitet, og prioriteringen av pris foran kvalitet når man skulle velge leverandør. Men problemet ligger i dette, og ikke i selve prinsippet om at et privat selskap kan gjøre denne viktige jobben til en avtalt pris. Å statliggjøre noe som har fungert fint privat i mange år, er å begynne i feil ende. Man bør heller øke kompetansen og innsikten hos dem som utformer og håndterer anbud.