KRIMINELLE: – NRK-serien «Exit» skildrer i bunn og grunn et stort og illeluktende problem, som er høyaktuelt for oss som nasjon og som verdensborgere – nemlig innsidehandel og hvitvasking, skriver kronikkforfatteren. Foto: Fremantle/NRK

Debatt

Kampen mot økonomisk kriminalitet: − Vi må gjøre mer, og vi må gjøre det fortere

Herrene i TV-serien «Exit» lever to grådige skritt foran loven med vilje, og helt uten skam. Det blir det fryktelig god TV av, men kriminaliteten de bedriver er ekte, den uthuler viktige funksjoner et samfunn trenger, og den går utover alle.

HENNING GRAKLEV, CEO, Beaufort Solutions AS

Foto: Beaufort

Med slippet av andre sesong av «Exit» blir økonomisk kriminalitet en brennhet aktualitet. Siden vi lar oss fascinere av eksessene til hovedpersonene Adam, William, Henrik og Jeppe, blir det kanskje vanskeligere å begripe hva samfunnsproblemet som skildres egentlig består i.

For «Exit» skildrer i bunn og grunn et stort og illeluktende problem, som er høyaktuelt for oss som nasjon og som verdensborgere – nemlig innsidehandel og hvitvasking.

De dresskledde herrene – som vi ser bade i et bunnløst basseng av synder i åtte episoder – tjener pengene sine fordi de er best i klassen når det kommer til akkurat denne typen økonomisk kriminalitet. De lever to grådige skritt foran loven med vilje, og helt uten skam. Det blir det fryktelig god TV av, men kriminaliteten de bedriver er ekte og uthuler viktige funksjoner et samfunn trenger, og den går utover alle.

Aksjer er eierandeler i et selskap. Hvis et selskap forteller at det har vunnet en fet kontrakt de vil tjene store penger, så vil verdien på aksjene gå opp. Hvis «Exit»-karakteren Adam får vite om kontrakten før selskapet forteller verden om den, kan han kjøpe aksjen før kursoppgangen og høste gevinsten. Alle de som kjøper aksjen uten å ha innsideinformasjonen Adam har tusket til seg, får en dårligere deal. Dette er innsidehandel og ulovlig.

For å unngå dette har de som er på innsiden begrensninger på når de kan handle, og hvem de kan dele informasjon med. Dette er grunnen til at kvartalsresultatet til DNB er nedlåst i en safe helt til sjefen Kjerstin Braathen går på scenen og presenterer det. Blir det for mye juks vil ikke aksjemarkedet fungere.

Men det er lite vits i å tjene penger på ulovlig innsidehandel, hvis ikke gevinsten hvitvaskes. Dette skjer når Adam «putter pengene i arbeid» ved å betale Amex-regningen til Hermine eller kjøper en penthouse-leilighet på Tjuvholmen. Penger tjent ulovlig som puttes inn i økonomien, som om de var tjent på hederlig vis, er hvitvasking. Omtrent alle vinningsforbrytelser, som innside-, narko-, og menneskehandel, skattesnusk og korrupsjon, vil føre til hvitvasking.

FN antar det er mellom 800 milliarder og to trilliarder dollar som går tapt. Det er omtrent 2-5 prosent av alt som produseres og omsettes i verden i løpet av ett år. Nesten et helt oljefond. Siden tallet er omtrentlig, må du operere med en slingring på størrelse med et norsk nasjonalprodukt. Av den store elven av svarte penger mener FN at verdenssamfunnet greier å stoppe litt mindre enn 1 prosent.

Hvis du ønsker å binge historier fra virkeligheten, så finnes det saftige historier i bakhagen din:

I 2011 betalte Equinor 300 millioner for kjøp av en letelisens i Angola. Pengene er det ingen som aner hvor ble av. Eller den norske diplomaten Terje Rød-Larsen bak tankesmien IPI, som gjentatte ganger tidligere er blitt bedt om å avklare sine forbindelser til den nå avdøde milliardæren, Jeffrey Epstein, uten å ha gitt klare svar.

Friskt i minnet er også Nedre Romerike Avfallsselskap, som nesten ga et anbud til et selskap kontrollert av Isabella dos Santos, som står med begge bena plantet i en av tidenes største korrupsjonsskandaler i verden.

Norge var for øvrig så sent som i 2019 under forsterket oppfølging av FATF, fordi Norge gjorde for lite for å bekjempe hvitvasking. Dette er samme status som Cayman Island, Marokko, Pakistan og Senegal har nå.

Vi har i Norge store utfordringer foran oss. Miljøproblemet, eldrebølgen og det å skape en bærekraftig økonomisk vekst i tiårene som kommer, samt utfasing av en oljebasert økonomi. Alle disse problemene vil bli vanskeligere å håndtere dersom for mye penger blir borte på veien. Det er heller ingen dato for når et offentlig eierregister skal foreligge. Nasjonal risikovurdering er blitt mer fyldig, men er fortsatt vag utover å påpeke generelle trender. Koordinering i det offentlige er blitt bedre, men informasjon siger fortsatt tungt mellom etater.

All relevant forskning på feltet viser at et høyt innslag av korrupsjon og økonomisk kriminalitet er helt ødeleggende for et samfunns vekstmuligheter. Myndigheten må derfor sikre at det er tilstrekkelig ressurser til arbeidet, og at dette koordineres bedre. Bedrifter må virkelig vite hvem de gjør business med. Som privatpersoner må vi være villige til å gjennomgå de kontrollene som er nødvendige når vi blir kunder i nye virksomheter, og tørre å si fra når vi ser snusk og svindel.

Kampen mot økonomisk kriminalitet er som et våpenkappløp, hvor situasjonen endrer seg hele tiden. Så vi må gjøre mer, og vi må gjøre det fortere. Vi må ta ansvar for at loven skal være lik for alle, og for at det skal være tillit til at det økonomiske systemet fungerer som det skal. Det må vi gjøre som næringslivsaktører, privatpersoner og som nasjon.

Vi vil neppe kunne skape et samfunn som gjør det helt umulig for folk som «Exit»-karene å «game» systemet – de har alltid vært der og vil alltid være det – men vi kan gjøre det mye vanskeligere og dyrere.

I dag møter vi utfordringen ved å løse dagens problemer med gårsdagens løsninger. Ved riktig ressursbruk og prioriteringer kan vi gjøre vår egen fremtid tryggere, og hjelpe andre på veien.