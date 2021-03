Kommentar

Slapp billig fra bakrusen

Av Leif Welhaven

Bjørnar Skjæran beklager at han brøt coronareglene i Bodø. Foto: ROAR HAGEN

Nachspielet i Bodø var så hodeløst at det er fristende å flire overbærende av valget til Arbeiderpartiets nestleder. Men alvoret i saken bør ikke bli overskygget av hvor absurd den er.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I mange tilfeller gir de politiske naturlovene seg selv. Ofte er det åpenbart hva som er en stor sak og hva som har en mer bagatellmessig natur, som forsvinner fort fra bevisstheten.

Historien om hvordan Bjørnar Skjæran brøt coronareglene på en hotellsuite i Bodø er ikke så opplagt å plassere her.

Hvor mye trenger vi egentlig å mase med denne festen?

Bjørnar Skjæran har beklaget at han gikk på nachspiel i strid med coronareglene i Bodø. Ap-leder Jonas Gahr sier han har hatt en tydelig samtale med nestlederen. Foto: Gisle Oddstad

En mulig innfallsvinkel er at politikere selvsagt også er mennesker, og at ingen går feilfrie gjennom tilværelsen. Som samfunn er vi ikke tjent med at våre folkevalgte skal være fratatt å ha en tabbekvote. Det er nok mange som, med hånden på hjertet, ikke har klart å etterleve hver eneste millimeter av coronareglene siden mars i fjor.

Bjørnar Skjæran har dessuten forsøkt å sette noe nær norsk rekord i antall beklagelser på kort tid, senest i Dagsnytt 18-sendingen mandag.

Kanossagangen er utført.

Bodø-ordføreren Ida Pinnerød har fått komme med noen velfortjente gloser.

les også Ap-topper hadde fest på hotellsuite – politiet åpner sak

Røffe-Raymond har gitt henne en tydelig støtte, og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har hatt en tydelig samtale med sin nestleder. Alle er skjønt enige om at det ikke var så smart å feste i strid med reglene, kort tid etter at Bodø kommune strammet inn hvermannsens handlefrihet.

Er det da case closed? På tide å se på ølboksene på Scandic Havet som en kuriøs gave til «Nytt på nytt»-redaksjonen?



Fullt så enkelt bør det ikke være. Det finnes elementer i denne saken som er alvorlige.

Det etterlatte inntrykket er at Skjæran har sluppet i overkant billig unna hva gjelder hva denne saken strengt tatt handler om.

les også Ap-topper etter krisemøte: – Folk var skuffet

Bjørnar Skjæran er 54 år gammel. Han er nestleder i Arbeiderpartiet, et tungt verv i norsk politikk. Tidligere har han vært ordfører, gruppeleder i fylkestinget, gårdbruker og leder for Nordland Arbeiderparti.

Det er bare Skjæran selv som vet hva som stemmer om hvilke tanker han gjorde seg, og hva som slett ikke falt ham inn, da en politiker på dette nivået fant ut at skåling på suiten var en god idé.

Men dette er ikke en ung, naiv og ubetenksom ungdom, som i et øyeblikks adrenalinrush har glemt at det er noe som heter smittevern.

les også Smitteutbrudd ved Lovisenberg – minst 70 ansatte i karantene

Dette er en lederskikkelse, en del av et politisk etablissement som lever av tillit. Da er alvorlighetsgraden i tillitsbruddet saken innebærer ikke ubetydelig.

I over et år har det norske folket i all hovedsak vært usedvanlig dyktige til å overholde dugnaden. De fleste kunne garantert tenkt seg helt andre opplevelser enn det coronarammene tillater oss. Særlig når det strammes til igjen settes tålmodigheten på prøve.

Det er sikkert mange i Bodø som kunne drømt om en pils i et større lag enn restriksjonene tillater. Da skal man ikke undervurdere respektløsheten det ligger i at folkevalgte unner seg noe velgermassen ikke har mulighet til.

les også Vil at alle avgangselever på VGS skal ha muntlig eksamen

Forklaringen er at de festglade folkevalgte angivelig ikke diskuterte smittetiltak før festen, og Skjæran hevder han ikke tenkte tanken på lokale smittevernregler.

Dersom det medfører riktighet, er hans egne ord om at det er «rett og slett flaut» et understatement av dimensjoner.

Dette dreier seg ikke om en situasjon som bare inntraff ved et øyeblikks innfall. Den medbrakte alkoholen kjøpte ikke seg selv. Hvor troverdig er det at ingen av de åtte tenkte over smittevern som tema? Corona har jo ikke akkurat vært underkommunisert siden mars i fjor?

Det får vi selvsagt aldri visshet om, og det gjelder også beveggrunner for Skjærans gjøren og laden.

les også Ett stikk fra vest – og «Oslo-bobla» sprakk!

Men det som er brennsikkert er at en nestleder i Arbeiderpartiet skulle ha stanset enhver tanke om et nachspiel så fort han fikk nyss om det.

Det skjedde ikke, og et stort spørsmål er hvor mye Skjæran bør få svi for dette. Det hele ser ut til å ende med en pinlig sak i offentligheten, en mulig bot fra politiet og en partiorganisasjon som lar nåde gå for rett.

Uansett om man mener konsekvensene er for pinglete eller ei, er én effekt av nachspielet åpenbar.

Fremover får Bjørnar Skjæran slippe å bli konfrontert med hvor anonym han fremstår i det offentlige rom.