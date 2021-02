Kommentar

På denne tiden i fjor

Av Shazia Majid

FØR PANDEMIEN: Det er snart ett år siden WHO erklærte pandemi, og livet slik vi kjente den, opphørte. Foto: Morten Mørland

Det er ett år siden corona-marerittet traff oss. Og på det året har vi klart å bli vant til det mest absurde. Men husker du livet før pandemien?

Vet du hva som var toppsak i Norge omtrent på denne tiden i fjor? At 1500 fortvilte nordmenn satt «sandfast» på Gran Canaria grunnet en sandstorm. At Therese Johaug vant Ski Tour suverent, mens Aleksandr Bolsjunov rev i stykker startnummeret fordi han tapte så det sang.

Vet du hva jeg hadde gitt for å sitte «sandfast» på Gran Canaria nå? Eller for å delta i folkefest på Granåsen i Trondheim og se Johaug vinne suverent? Jeg kan ikke sette en prislapp på det. Kan bare konstatere at det er en tanke vond å tenke helt ut.

Delt Norge

I dag er Norge delt – mellom de som har levd uker og måneder med munnbind-påbud og lammende coronatiltak. Levd med stadige utbrudd, innleggelser og dødsfall hos folk de kjenner, eller har kjent til.

Og de som fortsatt kan gå uten munnbind. Disse som kan trene på treningssenter, gå på kino, badeland og kjøpesenter – og som knapt har hatt noen smittede, eller døde i kommunen.

Felles for oss alle er at vi lever en hverdag ingen av oss kunne forestille oss for ett år siden. I en verden hvor munnbind har blitt en forlengelse av oss selv. Så pass at mange av har begynt å like munnbindet, for den varmer i kulden. Og vi liker det for da kan vi droppe maskaraen. Og noen går sågar med to for å være på den sikre siden, og få av oss tenker på hva engangsmunnbindene koster lenger, for ikke å snakke om miljøkostnaden.

Og det faller oss naturlig å gå i ring rundt folk, det være seg mellom pastaen og hermetikken på matbutikken, eller ute på gaten. Selv om ingen, så vidt meg bekjent er blitt smittet ute i friluft.

Lystig lag

Folk jeg har spurt sier at de savner puben mest, ikke alkoholen. Selvsagt ikke. Men det sosiale livet. Jeg drikker ikke, men også jeg savner puben.

Omtrent nøyaktig på dagen i fjor satt jeg ved et 1x1 meter bord på Turf Tavern ved New College i Oxford i England. Denne puben fra 1381, som ser ut som tatt ut av en Harry Potter-film. Det var kaldt ute, men varmt inne. Vi var en gjeng studenter som hadde vært og hørt på evensong. (korsang) i katedralen rett ved. Vi hadde gått arm i arm i de trange bakgatene og nå satt vi her, ved det lille bordet. Det dugget på vinduene, luften var klam, lyset dempet, men skarpt nok til at vi kunne kommentere hverandres ørepynt og gensere.

Vi ringte stadig flere: Hvor er du? Vi venter. Og etter hvert tenkte jeg, er det plass til en til. Og det var det, for etter hvert delte vi jammen meg de smale trestolene, to og to sammen. Alt man får til i lystig lag.

Dette var en sånn pub hvor taket er for lavt og folk står så tett at du må fysisk kjempe deg frem i myldret. Ansiktet i brystet til noen, armen i ryggen til en annen, håret i klem bak en skulder. Den kvelden fortalte hun ene at hun var blitt sammen med fyren hun var stormforelsket i, og vi kastet oss over henne i en gruppeklem. Og da vet du jo at det ikke er det samme på Zoom. At alkoholen antagelig ikke er det samme alene. At du til og med savner å bli revet i håret av en ukjent figur i en trang pub.

Er du en svømmeentusiast som meg savner du antagelig også svømmebassenget. Da fikk du ikke håret røsket ut, men du kunne se små og store hårdotter flyte langt dere ned ved bassengbunnen.

Og du kunne se ungeflokken, og du kunne tenke at mange av dem sikkert tisser i vannet nå, men du stolte på klorinen og svømte lengdene dine. Bare avbrutt av et tidvis spark i ansiktet av kisen med trang speedo som for forbi og la seg foran deg.

En fang å legge hodet i

Her forleden tenkte jeg på hvor vanskelig det har blitt å være en god datter. Eller, egentlig har det alltid vært et stort forbedringspotensial der. Mamma vil ha meg mer på besøk, slik jo alle mødre ønsker. Før pandemien fikset jeg det greit, jeg ringte på, hun åpnet døren, og jeg kastet meg om halsen hennes. Hun var liksom sint, du besøker aldri, og forsøkte å løsrive seg fra klemmen. Jeg klengte meg på som en seksåring til hun myknet i kantene. Skuffelsen, den hadde hun glemt før jeg hadde fått av meg yttertøyet.

Det er ikke engang det beste. Det beste er at du som fullvoksen kvinne kunne legge hodet i fanget til hu mor, og så kunne hun stryke over håret ditt som om du var en katt, og da var verdensproblemene glemt. Nå er verdensproblemene bare så innmari mye større, og fanget hennes er der, men likevel så langt unna.

Den tapte tiden

På denne tiden i fjor var folk ute på reise og forbannet de lange køene ved innsjekk, andre var overarbeidet og alt de ønsket i verden var litt nedetid hjemme i sofaen. Ungdommen hadde kommet inn på Harvard og London School of Economics og andre læresteder i utlandet, og var i gang med semesteret, og eventyret lå foran dem.

Andre hadde aldri vært forelsket, aldri festet, det var i 2020 det skulle skje. Noen la siste hånd på forberedelsene av drømmebryllupet, emneknaggen var valgt, #Maren & John2020. Det ble ingen poster med den emneknaggen.

Vet du hva som var toppsak på vg.no ved lunsjtider denne dagen, 28. februar i fjor? «SISTE: Coronavirus påvist i Bergen». 26. februar fikk vi første coronasmittede i Norge. 11. mars erklærte WHO pandemi, 12 mars stengte Norge ned, og jeg er glad ingen av oss helt skjønte hva som var i ferd med å skje.

Jeg er glad vi holdt ved livet slik vi kjente den, helt til siste liten.

Vi skal ikke glemme det livet. For det er klart vi skal tilbake dit. Vi har alle festene til gode. Det blir tidenes gruppeklem.

