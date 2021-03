Kommentar

I pandemien og partnerens vold

Av Shazia Majid

FANGET INNE: Pandemien har forsterket forskjellene. De mest ressurssvake kvinnene har fått det verre. Foto: Hallgeir Vågenes

Vi er alle henvist til egne hjem. Men for noen har fristedet blitt et fengsel. Kvinner som hadde det verst, har fått det verre.

Helt siden pandemien startet har det vært stor uro for de mest sårbare i samfunnet. Blant de, de som fra før var utsatt for, eller sto i fare for psykisk, fysisk og/ eller seksuell vold i nære relasjoner.

De fleste av oss har vært mer eller mindre hjemme siden mars i fjor. Uten muligheten til å være sammen med andre, delta i aktiviteter som gir livet mening, og som tar oss bort fra nedbrytende tanker eller oppførsel.

Den avstanden som forsvant, var i mange tilfeller den avstanden som sto mellom en voldsutøver og en voldsutsatt.

Den perfekte stormen

Ofre er blitt fanget hjemme og inne med overgripere. Overgripere som muligens også har mistet jobben, eller stått i fare for å miste jobben. Dette er familier som har fått økonomiske bekymringer i tillegg til de bekymringene de allerede hadde.

Familier hvor smitteverntiltak og restriksjoner blir enda et middel for å isolere og kontrollere ofrene.

Økonomiske nedgangstider er forbundet med økt partnervold. Tidligere epidemier og påfølgende smitteverntiltak har også vist seg å føre til høyere partnervold. På toppen kommer angst og depresjoner som følge av pandemien.

For utsatte familier er det den perfekte stormen. Det gir rettmessig grunn til frykt og uro både hos dem som rammes og de som skal hjelpe.

Noen har fått det bedre

Nye studier, både i Norge og utlandet viser at partnervolden har økt, eller blitt mer alvorlig. De kaller det en skyggepandemi.

Men her hjemme synes det ikke nødvendigvis i totaltallene. For mens noen har fått det verre, har andre faktisk fått det bedre.

Der konfliktnivået var lavt før pandemien, har nedstenging av samfunnet ført til mindre stress i hverdagen. Som igjen har ført til lavere konfliktnivå, forteller en rekke kilder som jobber tett på både de voldsutsatte og voldsutøverne.

Antall henvendelser og hendelser har i enkelte tilfeller til og med gått ned. Det forteller politiet, som kan vise til en svak nedgang i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner.

Men det er ingen lettelse å spore.

Politiet er redd for mørketallene, og for at terskelen for å si fra eller anmelde er blitt høyere, blant annet fordi voldsutøveren alltid er til stede og følger med.

De som rammes hardest

I tillegg er tallene lavere fordi voldsutsatte ble fratatt muligheten til hjelp og veiledning. Særlig i starten av pandemien. Og der konsultasjoner ble digitale, var det vanskelig å snakke åpent sittende i bitte små leiligheter med null mulighet til personvern.

Men samtidig melder førstelinjen, som familievernkontorer, krisesentre og frivillige organisasjoner som Alternativ til vold, at mange faktisk har fått det bedre under unntakstilstanden i samfunnet.

De som ikke har fått det bedre er de som alltid rammes hardest – om det er en pandemi, naturkatastrofer, finanskriser, fattigdom eller nød.

Det er kvinner og barn fra de laveste lagene av samfunnet. Her i Norge er det ofte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Ikke bare er de økonomisk blant de svakest stilte. Men enda viktigere, denne gruppen har ofte ingen familie i Norge de kan søke tilflukt eller avlastning hos.

Det er det offentlige hjelpeapparatet som må være deres familie, derfor er det ofte de som havner på krisesentrene.

Og krisesentrene er mer bekymret for disse kvinnene nå når samfunnet har vært nedstengt over så lang tid.

Kontrollen øker

Manglende informasjon på eget språk har vært en gjenganger i forklaringen på den økte smitten i deler av innvandrerbefolkningen. Det er mangel på informasjon som også forklarer noe av den økte, eller mer alvorlige partnervolden minoritetskvinner er blitt utsatt for.

Flere visste nemlig ikke at krisesentrene var åpne under lockdown, viser en undersøkelse MIRA-senteret gjorde i fjor høst.

At minoritetskvinner rammes ekstra hardt er tydeligst når vi ser hvor mange henvendelser minoritets- og integreringsrådgivere fikk i 2020. Dette er et tilbud skreddersydd for minoritetsungdommer på videregående skole og som har til hensikt å fange opp og hindre negativ sosial kontroll, vold, trusler og tvangsekteskap. Her har henvendelsene økt med 33 prosent i 2020, viser en fersk rapport fra IMDI.

Økonomiske ulikheter

I alle tilfeller spiller det en avgjørende rolle hva slags hjem de voldsutsatte kvinnene og jentene kommer fra. Krisen rammer ikke likt. Pandemien har forsterket de eksisterende forskjellene.

Det ser vi på alt fra familievold- og sosial kontroll- statistikken til smittestatistikken.

Sosiologen Robert K. Merton har kalt det matteuseffekten: For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

Håpet etter coronaen

Det mest verdifulle en kan bli fratatt er et trygt hjem. Når minoritetskvinner ikke har familie å søke trøst hos, eller mister den lille familien de har – er det vi som samfunn som må være deres familie. Også, eller kanskje særlig under en pandemi.

Det har vært en vanskelig jobb. Hjelperne forteller at de har prøvd så godt det lar seg gjøre. Men enkelte ting, som de økonomiske ulikhetene, kan de ikke gjøre noe med. Det kan vi som storsamfunn. Og der ligger også håpet etter coronaen.

Det å være økonomisk selvstendig er kvinnenes vei ut av voldelige hjem.