De som bærer på frykt for å gå på skolen burde bli møtt med omtanke, skriver Luna (18) og Astrid (17) i denne kronikken.

«25 under 25»: La unge få ha hjemmeskole!

Ungdom som prøver å leve så forsiktig de kan må bli møtt med respekt.

LUNA SYNNØVE HENRY (18) og ASTRID CLAUSSEN (17), AUF i Oslo

I ett år har hjemmeskole, begrenset sosial kontakt og enmetersregelen vært en del av hverdagen for oss alle. Elever over hele landet har måttet veksle mellom rødt og gult nivå i skolehverdagen. I den forbindelse snakkes det ikke nok om ungdommer med coronautsatte eller -redde nærkontakter. De som kanskje har en mor, far eller søster i risikogruppen.

For dem kan det være vanskelig å føle seg trygg på skolen.

Å ha det vondt hjemme bør være en god grunn til å få situasjonen sin tilpasset. Ungdom som prøver å leve så forsiktig de kan, må bli møtt med respekt.

Det å sende en mail til læreren sin og si at man ikke tør å komme på skolen, har for noen ført til avvisende og lite forståelsesfulle svar. Det er spesielt vanskelig når det kreves legeerklæring for å få gyldig fravær.

I dag er det rødt nivå på alle videregående skoler i Oslo, og smitten er skyhøy. Likevel tilrettelegger skolene slik at alle elever skal være mest mulig fysisk til stede på skolen. Det er veldig positivt for mange, men for noen kan det være vanskelig å føle seg trygg i trange korridorer på skolen.

Det å ha det vanskelig hjemme har virkelig blitt satt lys på i debatten om hvor inngripende tiltakene i skolehverdagen bør være. Derfor er det flere som får sitte på skolens bibliotek, mens resten er hjemme. I tillegg har disse elevene fått mye omtanke i mediene, og av politikere.

Men også de som bærer på frykt for å gå på skolen burde bli møtt med omtanke, ikke en beskjed om at man er nødt til ha legeerklæring for å kunne bli hjemme.

Det bør tilrettelegges slik at elever med begrunnet redsel for å gå på skolen kan tilbys delvis eller full undervisning over Teams, også på gult nivå. Alle saker må behandles individuelt, men den mangelen på tillit og forståelse som flere skoler i Oslo har vist, bør ikke tolereres.

Situasjonen kan også overføres til det sosiale. Det å være den vennen som aldri tør eller får lov til å dra i små bursdager eller selskaper, er en utrolig ensom posisjon å stå i.

Å bli møtt med negativt ladede kommentarer eller spørsmål, heller enn medmenneskelighet da, er en ukultur som har fått for stort fotfeste blant dagens ungdom.

Sosiale medier viser folk som møtes til en middager, fester og større samlinger. De ungdommene som sitter hjemme og følger reglene, derimot, er lite representert på de ulike plattformene.

Det er viktig at alle blir sett og respektert, uavhengig av hvordan pandemien preger en. Særlig de som velger å leve i tråd med – eller strengere enn – det Raymond Johansen og Bent Høie anbefaler.

Til deg som frykter å smitte en du er glad i, og som ikke føler deg forstått av lærere eller venner: Du ikke er alene om det.

Og til deg som kanskje ikke er så coronaredd: Vær snill og vis sympati overfor venner som ikke deler samme oppfatning som deg.

Respekt og medmenneskelighet er det som vil ta oss gjennom denne pandemien på best mulig måte.

