Kommentar

Den drepende varmen

Av Shazia Majid

UUTHOLDELIG: Den siste uken har Canada opplevd sviende, rekordhøye temperaturer. Her er det en mann som avkjøler seg i Vancouver 27. juni. Foto: JENNIFER GAUTHIER / X07099

Hetebølgen i Canada er en advarsel: Det vil bli flere slike i fremtiden. Vi trenger å være forberedt.

Publisert: Nå nettopp

I flere uutholdelige dager har det ligget et lokk av kokende varme over vestkysten av Canada og USA.

I den vesle kanadiske landsbyen Lytton i delstaten British Columbia ble det denne uken registrert en temperatur på 49,6 grader. Dagen etter sto landsbyen i full fyr grunnet skogbranner. Nå er den brent ned til grunnen.

Det er aldri tidligere registrert så høye temperaturer i landet. De har kommet tre dager på rad.

Ingen var forberedt på den apokalyptiske varmen.

Varmesjokket

Det er registrert nærmere 500 plutselige dødsfall i British Columbia på fem døgn. Og flere titalls i de amerikanske statene på vestkysten. Dødsfallene kobles til hetebølgen.

Flere steder er det meldt om skader på infrastrukturen. Asfalt som sprekker opp, husfasader som bølger seg, broer som må kjøles ned for at ikke metallet skal utvide seg og danne sprekker grunnet varmen.

Hva gjør varmen så katastrofal for Canada? At det ikke skal være så varmt akkurat der.

Hverken fugl, fisk eller fe er rustet til å håndtere slike temperaturer. De områdene som er rammet, er mer eller mindre lik Norge. Grå, milde somre, som krever at du har en paraply og en tynn genser i vesken.

Rammer sårbare

Snitt høyeste juni-temperatur i Lytton, den nå nedbrente landsbyen, har vært 26 grader. Den høyest sommertemperaturen i snitt i Oslo er 20 grader.

Desperate kanadiere har forsøkt å kjøle seg ned. Mange forgjeves. De har, som nordmenn, ikke installert vifter og klimaanlegg som standard i sine hjem. Slik tilfellet er i glovarme byer som Los Angeles og Islamabad.

Og all avkjølingsutstyr ble utsolgt for lengst fra de minimale lagrene butikkene hadde. Det finnes ingen etablerte rutiner og tradisjoner for hvordan te seg og hvor henvende seg når gradestokken smelter i vinduskarmen.

Verst har det, som alltid, gått over de svakest stilte i samfunnet. De eldste, de yngste og de fattige som bor dårligst.

DE SÅRBARE: Katherine Milton er hjemløs. Her benytter hun seg av et hjemmelaget avkjølingsanlegg satt opp av en privatperson i egen hage i Seattle i Washington 28. juni. Foto: JASON REDMOND / X02204

Å puste inn 46 grader

Jeg har vært i Pakistan om sommeren. Jeg har opplevd temperaturer på 46 varmegrader.

Det var vanskelig å puste, jeg fikk panikk. Jeg husker jeg kjørte taxi med ispose i nakken. Søvnløs om natten, urolig om dagen.

Det er ingen bassenger, ingen kystlinje, knapt strøm å oppdrive, fordi nettet blir overbelastet. Men pakistanere har på et vis lært seg å leve med det. De er på et vis rustet.

De er inne når solen er oppe. Gardinene er dratt for og de fleste sover seg gjennom det verste. Byen våkner til liv om natten. Når strømmen går, har de fleste hjem i byene en liten nødaggregat. På den er en vifte og i beste fall kjøleskapet koblet på. Alle samler seg i rommet med viften og lider seg gjennom gloheten.

Likevel er det stadig flere som dør av solstikk i Pakistan.

Varsku om fremtiden

I 2015 døde 700 mennesker i løpet av tre døgn under en hetebølge i storbyen Karachi. De siste ukene har gradestokken krøpet godt over 50 grader en rekke steder i Pakistan, India og Midtøsten.

Norge og store deler av Europa hadde en av sine verste hetebølger i 2018. I Norge ble det registrert 40 hetebølgedager. Vi fikk unormal og omfattende tørke, jordbruk ble hardt rammet, og det ble restriksjoner på vannbruken, særlig på Østlandet.

Det er også året vi opplevde den mest ekstreme skogbrannperioden i Norge noensinne.

Og det er dette som bør skremme. At Norge og Verden opplever stadig flere ekstreme hetebølger.

Ulevelig for mennesker

Og enda mer vil det bli, om verden ikke klarer å senke temperaturen på kloden.

Så langt ser det dårlig ut. Ikke engang Norge nådde klimamålet for 2020. Året hele verden gikk i mer eller mindre i dvale.

Det er uholdbart når klimaendringer er i ferd med å gjøre flere steder ulevelige for mennesker.

Når mennesker ikke kan leve et sted, vil de migrere.

Den farligste temperaturen

De siste fire tiårene har det vært flere og raskt økende tilfeller av ulevelig høye våttemperaturer. Registrert både på land og vann.

Våttemperaturen oppnås når luften er mettet med vann. Den er livsfarlig når det er både høy varme og høy luftfuktighet. Mennesket tåler 50+ tørre varmegrader i korte perioder. Men kan ikke overleve en våttemperatur på mer enn 35 grader.

Da kan hverken svetting eller all verdens vannbad avkjøle kroppen. Det er dødelig og har vært sjeldent. Men ikke nå lenger.

VERDENSOMSPENNENDE: Disse pakistanerne forsøker å komme seg unna hetebølgen i Karachi. Temperaturen er over 40 grader, men det som gjør det vanskelig er den høye luftfuktigheten. Bildet er tatt 2. juli. Foto: SHAHZAIB AKBER / EPA

46 grader i Oslo?

Forskere har funnet ut at mange av de siste årenes hetebølger ikke hadde vært mulig uten klimaendringer.

Den menneskeskapte temperaturøkningen har ført til økt hyppighet av katastrofale værfenomen som flom, tornadoer og orkaner. Hetebølgen på sin side betegnes gjerne som den stille morderen. Hundrevis dør av solstikk i sine hjem.

Hverken Norge, Canada eller andre land som har tilpasset seg en stabil, lav temperatur er rustet til å takle de økende varmegradene.

Hva hadde skjedd om vi fikk 46 grader i Oslo?

Det samme som om Islamabad hadde fått 30 kuldegrader. Dagliglivet hadde stoppet opp, infrastrukturen hadde muligens kollapset og de mest sårbare hadde dødd i sine hjem og på arbeidsplasser.

Det må snu

Hele verden har fulgt med på uvirkelige bilder og berettelser fra Canada. Og vi lar oss ryste, fordi vi kan relatere oss til menneskene i infernoet.

Men økende varme med dertil hørende ødeleggelser har rammet fattige land i lang tid. Uten at ledere av de rikeste og gjerne mest forurensende nasjonene har klart å ta alvoret innover seg.

Når himmelen nå koker over deler av den nordlige halvkulen er det å håpe at de rike og de mektige kaster seg rundt. Slik de har kastet seg rundt og skapt coronavaksinen på rekordtid.

Enn så lenge, må vi håpe på det beste, og ruste oss til det verste.