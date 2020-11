Leder

Sikkerhet i regjeringskvartalet

Ingen ønsker en gjentagelse fra 22.juli 2011, da regjeringskvartalet sto ubeskyttet mot bombebilen til Anders Behring Breivik. Men det betyr ikke at vi ikke kan diskutere sikkerhetsnivået i det nye regjeringskvartalet.

For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Tvert om. Debatten om sikkerhet må være pågående og kontinuerlig. Overlater vi denne diskusjonen til de sikkerhetsfaglige miljøene alene, mister vi noe viktig. Det er lett å tenke “Better safe than sorry” - best å være på den sikre siden. Men det er ikke alltid slik.

Kravene til sikkerhet er også et politisk spørsmål. Sikkerhet kan ikke trumfe alle andre hensyn. Da får vi politikere som hele tiden blir kjørt rundt i svarte biler, og aldri beveger seg ute blant folk. Vi får offentlige bygninger som fremstår som festninger, som skaper avstand mellom politikere og folk flest. Det er det ingen som ønsker, heller ikke politikerne selv.

Corona og hjemmekontor

Regjeringen forsikrer om at det nye regjeringskvartalet blir åpent og tilgjengelig for byens innbyggere. Vi håper det er riktig. Men vi har notert oss Oslo-byrådets innvendinger. Landets hovedstad skal fungere både som administrasjonssenter og som byrom for innbyggere og besøkende. Derfor bør byens myndigheter også ha en sentral plass i denne diskusjonen.

Kommunalminister Nikolai Astrup har ansvaret for utbyggingen av det nye regjeringskvartalet Foto: Krister Sørbø

les også Sløseri på regjeringskvartalet

Det er flere hensyn som spiller inn når det gjelder det nye regjeringskvartalet. Alt fra byutvikling til kostnader til mulige endrede arbeidsforhold etter coronaen. Kanskje blir det i fremtiden mer utstrakt bruk av hjemmekontor. Kanskje gjør smittevernhensyn at det må tenkes nytt rundt kontorløsninger og arealbruk. Og kanskje vil den den økonomiske situasjonen bli så anstrengt at kostnadene ved den nye regjeringskvartalet om få år vil fremstå som overdrevne og uansvarlige.

Derfor undrer det oss at kommunalminister Nikolai Astrup er så avvisende til alle som stiller spørsmål ved utformingen av det nye regjeringskvartalet. At han mistenkeliggjør dem som spør om det er rett å samle alle departementene på samme sted, og opptrer som om det bare er regjeringen som er opptatt av sikkerhet. Slik er det selvsagt ikke.

Etterretning og forebygging

Statens fremste oppgave er å beskytte borgerne - både statsansatte byråkrater og alle oss andre. Dette sviktet 22.juli. Mange lærte mye av det som skjedde den gangen. Likevel tok det lang tid før helt nødvendige tiltak ble iverksatt. For eksempel var nye politihelikopter på plass først i fjor.

Myndighetene må evne å se hele bildet. Det handler om sikring av bygg, om etterretning, om organisering av politiet, om forebygging, om medisinsk utstyr - og om mye annet. Vi er blant dem som har kritisert ulike regjeringer sterkt for mangelfull beredskap. Det vil vi fortsette med, når vi mener det er nødvendig.

En del av dette handler også om å balansere de ulike hensynene riktig. Det er en viktig debatt, som handler om mer enn sikkerhet alene. Og som langt flere enn de ansvarlige statsrådene må ta del i.

Publisert: 23.11.20 kl. 10:42

Les også