«25 under 25»: Avlys eksamen nå!

Det er urealistisk og urimelig å tro at vi elever skal være klare til eksamen i mai, etter halvannet år med unntakstilstand.

FRANK ODIN MAHORO NIYOKINDI (18), elevrådsleder Metis videregående skole

EMMA JØSENDAL (18), elev ved Metis videregående skole

SYNNE MARIE ENGEBRETSEN (18), elev ved Metis videregående skole

Først og fremst vil vi bare si at vi er fullstendig klar over at coronasituasjonen er vanskelig for alle. Dette er en krevende og usikker situasjon for mange. Dette gjelder naturligvis også utdanningsinstitusjonene, da det er mye usikkerhet knyttet til skolehverdagen vår.

De fleste gjør sitt beste i denne krevende tiden, men elever trenger forutsigbarhet og arbeidsro når det gjelder skole og utdanning.

Under belyser vi noen av de mest inngripende endringene i vår hverdag.

Mange skoler er på rødt nivå, noe som gjør at elever får lange perioder med mye av- og- på undervisning. På skolen må man fordele seg på flere klasserom for å opprettholde smittevernstiltakene.

Lærerne som allerede gjør sitt beste i denne situasjonen, må nå rette oppmerksomheten sin i flere klasserom samtidig og i tillegg ha digital undervisning.

Når lærerkreftene blir smurt tynt i denne tiden påvirker det deres tilgjengelighet. Derfor sier det seg selv at vi trenger mer tid for å nå de kompetansemålene som Utdanningsdirektoratet har satt.

Alle som har tilbrakt mer enn en uke i strekk på hjemmekontor forstår at digital undervisning er dårligere enn vanlig skole. Ulike arbeidsforhold i forskjellige hjem er også et faktum.

Vi, og sikkert regjeringen, skulle ønske hjemmeskole var like bra som vanlig skole. Men det er ikke realiteten. Hjemmeskole bidrar til mindre struktur, raske endringer, lite forutsigbarhet og varierende oppfølging.

På grunn av coronatiltakene blir man altså tvunget til å jobbe som om man skulle studert på ett universitet eller en høyskole.

Dette er heftig å kreve at ungdommer ned i 15-16 års alderen tar utfordringen på strak arm.

Kombinasjonen av overnevnte grunner tydeliggjør at coronaskolen er dårligere enn vanlig skole.

I tillegg er mange elever, lærere og foreldre i risikogruppen. De tør av den grunn ikke å dra på skolen fordi de kan risikere å bli alvorlig syke eller ta med seg smitte hjem.

Denne frykten påvirker tilstedeværelsen vår og gjør at vi tar andre valg enn vi ellers ville gjort i en normal skolehverdag.

Vi ønsker selvfølgelig å gå på skolen som vanlig slik at vi kunne gjort oss klare til å gjennomføre eksamen på vanlig måte.

Det ville vært det beste, og det mest rettferdige.

Men i en situasjon som dette, er det vanskelig å si at eksamen blir rettferdig. Derfor burde man åpne øyne opp for alternative løsninger som kan fungere i den situasjonen vi befinner oss i. Eksempelvis kan det tilrettelegges for hjemmeeksamen.

Dersom det blir aktuelt med hjemmeeksamen, så må dette i så fall bli avklart i god tid slik at vi som elever og våre lærere kan tilrettelegge undervisningen for dette.

Uansett må fokuset flyttes vekk fra testing av kompetanse gjennom skoleeksamen til å frigjøre tiden i eksamensperioden til mer undervisning slik at vi kan få den kompetansen vi har rett på.

Det er urealistisk og urimelig å tro at vi elever skal være klare til eksamen i mai på lik linje med tidligere kull som ikke har levd med «coronaskolen».

Vi vil faktisk tørre å påstå at vårt kull har blitt dobbelt så hardt rammet som fjorårets kull, da vi har mistet undervisning i vår og i høst.

Det er uetisk å skulle forsvare fire hele karakterer på vitnemålet etter halvannet år med undervisning i unntakstilstand.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sa selv tidligere i vår at det var viktig for henne at denne situasjonen ikke skulle ødelegge fremtiden til elevene.

Vi ønsker derfor en avlyst eksamen slik at månedene mai og juni blir preget av arbeidsro og forutsigbarhet sammen med lærerne våre.

