«25 under 25»: − Tomsnakk om NRK!

Om du mener at norsk TV-bransje er «blendahvit», har du ikke lett godt nok.

JAFAR HAIDAR (25), mastergradsstudent i økonomi- og ledelse ved Universtià Bocconi og Copenhagen Business School

Balqiis Omar-Ali-Hanaf skriver i VG onsdag 18. november at norsk mediebransje er preget av homogenitet og beskriver den som «blendahvit».

Innlegget bærer preg av at Balqiis ikke har orientert seg i det norske medielandskapet. I tillegg økser hun ned alt av håp i bransjen. Samtidig ilegger hun NRK mistenkelige motiver for å lansere «Norsk-ish» blant annet for å «få nordmenn med innvandrerbakgrunn til å være fornøyde og holde kjeft i et par år».

Kritikken bærer preg av villet uvitenhet. Heldigvis trengs det ikke en student i film og TV for å bla gjennom katalogen til vår felles allmennkringkaster.

Dersom man vier mer enn et par minutter til å finne informasjon, kan man se at NRK har sluppet serier som «17», «18» og «16» i løpet av de siste årene.

Dette er serier som tar for seg en virkelighetsnær historie på Oslos østkant, der vi blir kjent med karakterer som innehar dybde og troverdighet.

Disse TV-seriene gjorde at jeg, i møte med en «blendahvit» venn, kunne diskutere gjengproblematikk og sosioøkonomiske problemstillinger i noen multikulturelle

miljøer på andre premisser enn tidligere.

Heller enn å prøve å få oss med innvandrerbakgrunn til «å holde kjeft», ble NRKs seriesatsing broen til meningsfylt dialog.

«Norsk-ish» belyser andre problemstillinger multikulturelle nordmenn kan oppleve i voksenårene. Serien tar for seg følelsen av å eksistere i et vakuum mellom to kulturer og generasjoner.

Jeg husker at min «blendahvite» roomie i Italia og jeg heiet febrilsk på faren til Fariba, som tar et oppgjør med den dobbeltmoralske æreskulturen blant sine bakstreverske venner på en kafe på Grunerløkka.

Jeg husker at jeg kjente at det ble vått i øyekroken da Amrit endelig bestemte seg for å introdusere sin norske kjæreste til sin mor.

Jeg husker at jeg og min «blendahvite» roomie kunne diskutere mine opplevelser som multikulturell med en ny virkelighetsforståelse, som ord alene ikke hadde kunnet bringe. Heller enn å prøve å få meg med innvandrerbakgrunn til «å holde kjeft», ble NRKs «Norsk-ish» en utvidelse av mitt vokabular og et verktøy for gjensidig forståelse.

Dette er bare to eksempler på et kulturlandskap i stadig endring. Det norske

kulturlandskapet bærer preg av at Zeshan Shakar, som norsk multikulturell forfatter, blir betegnet som et av de største forfattertalentene vi har som nasjon.

Karpes prosjekt «Adjø Montebello» figurerte side om side med Magnus Lagabøtes landslov i Nasjonalbibliotekets nye utstilling «Opplyst» i februar. Utstillingen viser de mest betydningsfulle kulturuttrykkene fra det siste årtusenet.

Alt dette viser at vi er på riktig vei. Riktignok har vi en lang vei å gå, også i film – og TV-bransjen, og jeg tror at Balqiis og jeg deler samme visjon.

Samtidig bidrar ikke nedsnakk av progresjon noe med å bane veien frem, ettersom man signaliserer at ingenting nytter. Jeg synes ikke vi skal la det perfekte bli fienden til det gode. På grunn av dette gjør Balqiis mer skade enn nytte.

Jeg gleder meg til å se hvilke historier som kommer.

Publisert: 19.11.20 kl. 12:01

