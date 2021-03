FÅR ROS: – Jeg vil takke for at Live Nelvik (bildet) tør å stå frem og dele både sine egne erfaringer fra oppveksten og at hun med åpent sinn forsøker å utforske hva som er bra for barnet i dag i 2021, skriver Heine Vestvik. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kjære Live Nelvik – du er god nok!

«Godt nok» foreldreskap er det optimale målet for alt foreldreskap. Perfeksjonisme hører ikke til i foreldreverden.

HEINE VESTVIK, forfatter

Det var veldig kjekt å se deg på Lindmo den 12. mars i år. Først la meg bare si – du er god nok. God nok som forelder, som mor, og god nok som programleder for programmet «Lives oppdagelsesreise» der du stiller spørsmåltegn med om ikke oppdragelsen var bra nok på 80-tallet, da du vokste opp. Jeg skjønner godt du blir redd for at mange foreldre føler for mye på prestasjon i dagens samfunn, og at vi lett kan føle vi gjør noe galt og ikke tør å være tydelige foreldre for våre barn.

Det er veldig viktig å forstå for alle foreldre at ingen foreldre føler seg perfekte, og at vi alle føler vi ikke får det helt til alltid. Det er også helt riktig som du sier til Lindmo: Det er mye ny kunnskap om barn siden 80-tallet, som kan gjøre oss forvirret – men vi hadde det da ikke sånn da vi vokste opp, og det gikk jo bra med oss?

Nå vet vi blant annet at vi må snakke med barn om og hjelpe dem med å regulere sine følelser, og vi kan ikke skremme dem til å være lydige. Selv ikke to prosent frykt skal barn ha for foreldrene, enten er jo barnet redd foreldrene eller ikke når alt kommer til alt. Og vi vet at hvis vi behandler barnet og dets følelser med respekt, får vi både respekt og autoritet som forelder og klarer å opprettholde hierarkiet i hjemmet uten å måtte skremme det til lydighet.

Men, det er selvsagt lett å bli både frustrert og litt irritert på at det er så mye nytt å forholde seg til. Det er nå en ny måte å «oppdra» barn på som strider imot manges instinkter, både til de som vokste opp på 50- og 60-tallet, men også for oss som har vokst opp på 80-tallet, da straff og unnvikelse fortsatt var en sentral del av oppdragelsen.

Jeg skjønner også at det kan være lett å tro at det står en hel industri bak dette, et nettverk av eksperter som så å si med vilje ønsker å få foreldre til å føle seg mislykket gjennom et mas om at foreldre skal være perfekte. Det ville jo vært et godt forretningskonsept, absolutt.

Likevel vil jeg ganske bestemt hevde, som forfatter av flere foreldrebøker og som kjenner av fagfeltet, at det er en unison enighet blant alle som fra ulike posisjoner og i ulike roller bidrar med råd til dagens foreldre.

Det er enigheten om at «godt nok» foreldreskap (Winnicott) er det optimale målet for alt foreldreskap, og at perfeksjonisme ikke hører til i foreldreverden. Ikke bare fordi det er umulig å være «perfekt» forelder, som vi alle foreldre vet, men også fordi barnet har best utvikling med foreldre som (bare) er «gode nok». Så hvem det er som bringer perfeksjonisme og krav om prestasjon inn i foreldrelivet ditt, Live, er jeg ikke sikkert på, men det kommer antagelig ikke fra ekspertene. De fleste eksperter jeg kjenner til pleier å jobbe det de kan mot krav om prestasjon, fordi vi alle vet at å stresse foreldre opp ikke hjelper noen, verken barnet eller forelderen.

Samfunnet er langt mer transparent i dag enn på 80-tallet, da du og jeg vokste opp Live. Nå blir det i mye større grad oppdaget hvis et barn ikke har det bra. Dette er vi alle enige om er bra, men det kan selvsagt også være stressende å tenke på og få oss foreldre til å bli redde for å gjøre feil. Men det er også veldig bra for barnet å oppleve at dagens foreldre setter seg ned, snakker med det og prøver å forstå følelsene deres. Selv om det kan kjennes rart ut for mange foreldre å gjøre det nettopp slik. Men vi vet det skapes tryggere barn og mer emosjonell nærhet i relasjonen mellom foreldre og barn på denne måten.

Jeg vil takke for at du tør å stå frem og dele både dine egne erfaringer fra oppvekst og at du med åpent sinn forsøker å utforske hva som er bra for barnet i dag i 2021. Vi vet nå mye mer om hva barn trenger enn på 80-tallet, forskningen har kommet langt siden det. Det er bra for oss foreldre og det er bra for barnet.