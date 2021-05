VIL UT: – Jeg vil ut av dette landet en tur, om så bare til Svinesund for å kjøpe litt flesk, skriver Sven Henriksen. Foto: Per Heimly

Jeg vil ikke feriere i Norge!

Jeg orker ikke flere unike øyer, fergeturer og kortreist ullgris på en seng av panikk.

SVEN HENRIKSEN, skuespiller

Jeg har sett nok fjelltopper, soloppganger mens sjarken tøffer utover fjorden, slitne rorbuer og dyre uspiselige kebab-tallerkener og biffsnadder langs E6.

Jeg er lei midnattssol og nytrukken sei i fjæra, sitte på en stein å fryse på seg blærekatarr og det som verre er.

Jeg vil til Hellas og sitter hos gutta på kaia og spise reker eller saganaki-ost.

Jeg vil til Paris å spise østers på Le Brebant, eller til New York City og vandre rundt i Williamsburg eller SoHo, spise på Fanelli's eller i kafeen på The Jane.

ETTERLENGTET: Det greske kjøkkenet. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Jeg vil gå på Bld. St. Germain, handle nye klær, sjekke ut noen nye bøker hos Shakespeare&Company. Spise på den lille kafeen i Le Marais, ta toget til Normandie.

Jeg vil til Roma, sitte på terrassen til min beste venninne Gørild der.

Eller til London å gå på Spaniard's Inn, spise gudegod pølse sammen med min enda bedre venninne Tone.

Jeg vil til Stockholm, sitte på Urban Deli på Nytorget, treffe alle vennene der. Jeg vil sitte oppe om natta og snakke med Hilda, se sola stå opp over Store Skara!

Jeg vil ut av dette landet en tur, om så bare til Svinesund for å kjøpe litt flesk.

Ok, come on haters, hat meg! Men jeg orker ikke flere unike øyer, fergeturer og kortreist ullgris på en seng av panikk.

Takk for oppmerksomheten.

(Innlegget ble først publisert på Sven Henriksens Facebook-side.)