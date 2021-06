OVERGANGSFASE: – Kanskje blir det lettere hvis vi ikke forventer at pandemien vil slås av med en lysbryter, men sakte dimmes ned til coronaviruset er så svakt at vi glemmer at det er der, skriver Anders S. Danielsen. Foto: Frode Hansen

Debatt

Veien ut av pandemien blir vanskelig

Pandemien nærmer seg slutten i Norge, men veien ut vil bli vanskelig. Vi må gradvis venne oss til en ny hverdag igjen, der coronaviruset får stadig mindre innflytelse over livene våre.

ANDERS SKYRUD DANIELSEN, epidemiolog

Nå skjer det endelig – landet er på vei ut av pandemien. Det er sommer og sol, og risikoen for å bli smittet av coronaviruset blir stadig lavere. Likevel er det ikke alle som føler på den umiddelbare forløsningen og euforien de kanskje hadde forventet at gjenåpningen skulle føre med seg. Vi trenger en samtale om livet rett etter pandemien.

Avissidene fylles opp av smilende nordmenn som nyter sol og den første utepilsen siden oktober. Samtidig har kanskje flere våknet opp etter jomfruturen på byen og tenkt «søren, ødela jeg det nå? Hva om jeg smittet alle vennene mine med coronaviruset?»

Risikoaversjonen henger fortsatt over oss som en tjukk tåke og gjør at vi kanskje setter oss litt ekstra nærme døra, smiler forsiktig til vennene våre istedenfor å klemme og gjemmer oss bak munnbindet litt til.

I en lengre tekst i The Atlantic skriver skribenten Ed Yong om følelsen av vedvarende engstelse mange amerikanere opplever når de nå åpner opp. I USA har pandemien kostet mange menneskeliv, og på flere måter vært et nasjonalt traume som landet er i gang med å behandle. I Norge har vi ikke hatt en like vond pandemi, og det kan være vanskeligere å sette ord på hvorfor flere fortsatt føler seg tung i både kropp og sinn.

Det siste året har vært tungt for de aller fleste av oss, også for oss som ikke har hatt noen direkte befatning med viruset. Vi har vært adskilt fra venner og familie, understimulerte og usikre. Vi kan ikke forvente at følelsen av krise vil forlate kroppen med en gang. Veien ut av pandemien vil ikke være brolagt med boblende rus for alle, veldig mange vil også føle seg slitne, overvelda og kanskje at de ikke helt strekker til i starten.

Vi må venne oss til en ny hverdag igjen, akkurat som vi måtte i mars 2020. Og akkurat som i mars 2020 blir det lettere hvis vi er rause med hverandre.

Også for dem som i mer enn et år har stirret seg tørre i øynene på smittetall vil det bli en vanskelig overgang. Etter alle solemerker vil ikke viruset forsvinne med det første. Det vil finne uvaksinerte verter både her hjemme og ikke minst i land med langt dårligere tilgang på vaksiner enn oss. I en overgangsperiode vil vi ha store utbrudd blant unge uvaksinerte med skremmende smittetall, før disse lommene av uvaksinerte blir mindre og mindre.

Til slutt vil viruset bli «endemisk», altså vil det gå inn i den store gruppen av virus som alltid er blant oss, men akkurat hva det vil si for dette viruset er ekspertene fortsatt usikre på.

Vi vil også måtte leve med den konstante trusselen om at viruset kan mutere og bli farligere. Viruset har vist evne til å bli mer smittsomt, og også litt farligere, men vi har ennå ikke dokumentert at viruset kan snike seg forbi immuniteten vaksinene gir. En befolkning som har vendt seg til dårlige nyheter føler sikkert at hvert eneste utbrudd bærer om flere uker i isolasjon og ensomhet. Denne trusselen er ikke unik for dette coronaviruset, men vi overvåker ingen virus så grundig.

Derfor må vi venne oss til å holde øye med viruset på nye måter når vi nå forlater pandemiens akutte fase og lærer oss å leve side-om-side med SARS-CoV-2. Den viktigste endringen vil være å ikke ringe i alarmen hver gang vi påviser viruset ved testing, men heller måle virusets trussel i antall innleggelser og dødsfall.

Vi kan kanskje aldri bli helt kvitt viruset, men dersom ingen blir syke, er det heller ingen fare. Samtidig kan vi ikke senke guarden helt, men finne måter å vokte om utsatte familiemedlemmer og helsetjenesten vår.

Raymond Johansen sa at det var lett å stenge ned, men mye vanskeligere å åpne opp igjen. Det er kanskje en erfaring vi andre også vil gjøre oss. Kanskje blir det lettere hvis vi ikke forventer at pandemien vil slås av med en lysbryter, men sakte dimmes ned til coronaviruset er så svakt at vi glemmer at det er der.