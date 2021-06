Kommentar

Vedums store hamskifte

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

ILSENG (VG) Sp-lederen har ikke bare lyktes med å få alle de andre partiene til å bli opptatt av distriktene. Han er også fluepapir på velgere som tidligere ikke ville ta i partiet med ildtang.

Helt fri for paradokser er den smått genierklærte Trygve Slagsvold Vedum ikke. Til å bli oppfattet som så folkelig og klar, er han påfallende ullen og vag. Uten å bruke tåkete ord. Fremmedord fremmedgjør, som han sier det godt selv.

Han er en mester i å sno seg unna ubehageligheter, og har en imponerende kondis når det gjelder å ikke svare. Selv ikke de enkleste ja eller nei-spørsmål vil han besvare, som for eksempel om han vil bli statsminister. Men da VG besøkte ham hjemme på gården i Ilseng i Stange denne uken, stilte han i alle fall ikke i underbuksa.

At Vedum ikke vil snakke om spill, posisjoner og strategi, betyr selvsagt ikke at han ikke er strategisk. Det er i aller høyeste grad en strategi – som så langt har vært særdeles vellykket. Partiet har fått arbeidsro til å snakke om politiske saker.

Det Vedum har gjort med partiet fortjener faktisk det forslitte uttrykket «en reise». For reist har han gjort, og han har en godt utviklet evne til å plukke opp det som rører seg rundt i landet, også langt utenfor gamle kjerneområder.

Selv om Sp skulle synke som en stein ved valget, er de allerede en suksess. Hvis det er en ting vårens landsmøter har vist, bortsett fra svakhetene ved digitale møter, er det at distriktspolitikk ikke ble en døgnflue. Det er lenge siden distriktene er blitt så sett, hørt og forsøkt forstått som i dag.

Arbeiderpartiet reiser landet rundt med nysnekret distriktspolitikk og lanserer regionale vekstplaner. SV vedtok handlingsplan for folketallsvekst i distriktene, og vil gi statsstøtte til unge som flytter til den ytterste nøgne ø. På Høyres landsmøte vant et uventet fiskeriopprør frem. Partiet går på gummisåler om kommunesammenslåing, og var farlig nær å frede fylkeskommunen.

Venstre ga tommelen ned til ungdomspartiets forsøk på å kutte subsidier og liberalisere landbrukspolitikken. Selv om strategien er å spisse seg mot unge storbyvelgere, snakket overraskende mange av delegatene bygdas sak. KrF fortviler over at bøndene brøt jordbruksavtalen, og er livredd for å skuffe bøndene når handelsavtalen med Storbritannia legges frem.

Samtidig som Sp har fått alle partiene til å skjerpe sin distriktsprofil, har de utrettet mirakler med sin egen profil. Det mest påfallende er hvordan partiet som for få år siden ble oppfattet som et snevert interesseparti for bønder og de mest iherdige ruralistene, samler så ulike velgergrupper som fiskere på Finnmarkskysten, industriarbeidere i Aardal, sykepleiere i Hamar og drosjesjåfører i Oslo.

For den tradisjonelle arbeiderklassen har Sp blitt et like åpenbart partivalg som Ap og Frp har vært. «Det store hamskiftet» ble lansert av dikteren Inge Krokann for å beskrive de omfattende endringene på 1800-tallet da Norge gikk fra et bondesamfunn til pengehusholdning og industrisamfunn. Dagens Sp ser nesten ut til å ha vært gjennom noe lignende.

Det har skjedd før at et parti skifter ut velgerne sine. Det tydeligste eksemplet på det er Venstre. Partiets gamle grunnfjell ville neppe følt seg hjemme på et partimøte i Grünerløkka Venstre. Sps bragd er at de har klart å bredde ut partiet uten å miste en eneste gammel velger. Derfor trenger heller ikke Vedum å bruke krefter på å snakke om landbrukspolitikk. Bøndene vet hvor de har ham.

Partiet har åpenbart som ambisjon å fortsette å bredde ut partiet. Før helgens landsmøte lanserte Vedum eksempelvis en gigantisk satsing på industri og mer aktivt statlig eierskap. Hovedgrepet er å bruke den norske vannkraften mer aktivt, og melde Norge ut av Acer.

Det skal ikke lenger være sånn at det mest lønnsomme man kan gjøre, er å investere pengene i eiendom. Samtidig varsles det er oppgjør med arbeidsinnvandring og sosial dumping. Dette er musikk i ørene til fagbevegelsen, som før ikke har hatt stort til overs for det gamle bondepartiet. Og omvendt.

En del av bildet er selvsagt lettvinte publikumsvinnere som billig diesel, kamp for kjøttkakene og friske spark til elsyklister og dresskledde byråkrater. Sp har tatt en kraftig venstresving i den økonomiske politikken, men i klimapolitikken og i typiske verdispørsmål er det høyresiden de blunker til. Også dette treffer mange tradisjonelle arbeiderklassevelgere godt. Eller vanlige folk, som det heter nå.

Først og fremst har Vedum evnen til å fange opp og sette ord på folks hverdagsproblemer. Han blir tidvis omtalt som Norges svar på Donald Trump og Boris Johnsen, men en sammenligning som kanskje er mer treffende, er med den danske statsministeren Mette Fredriksen. Alle snakker om den suksessen hun har hatt med å forandre de danske sosialdemokratene. Hun sa rett ut til den danske arbeiderklassen: «Dere forlot ikke oss. Vi forlot dere.»

Suksessformelen har også her vært å ta partiet tydelig til venstre i den økonomiske politikken, og knytte seg tett til fagbevegelsen. Samtidig har hun tatt partiet til høyre i innvandringspolitikken og utmanøvrert det innvandringskritiske Dansk Folkeparti.

Fredriksens nyeste tiårsplan er kampen mot sentralisering, «globaliseringens negative effekter» og andre globale megatrender. Hun vil blant annet flytte 25 utdanningsinstitusjoner ut av de store byene, satse tungt på industri, gå til krig mot «utdanningssnobberi» og sosial dumping i arbeidslivet. Senterpartiet har allerede varslet at de vil kopiere danskene.

Om Fredriksen og Vedum langt på vei deler suksessoppskrift, er også utfordringen den samme. Det er langt enklere å snakke om problemene enn å løse dem. Men man lykkes i alle fall ikke uten å forsøke.

