Roter det til for seg selv. Igjen.

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Venstre skulle gjenreises som lærerparti, men så langt går det ikke så bra, skriver VGs kommentator. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Når man ser hvordan Venstre surrer til sine beste saker kan man lure på om de egentlig vil vinne valget.

Har regjeringen ingenting lært av vaksinerotet? Lærdommen ser i alle fall ikke ut til å ha trukket helt inn i kunnskapsdepartementet.

Denne uken lovet kunnskapsminister Guri Melby at lærere og barnehageansatte skulle prioriteres i vaksinekøen slik at de var beskyttet til skolestart. Men så kom kontrabeskjeden, i form av noen presiseringer med rødblyant fra embetsverket. Det var ikke sånn at regjeringen bestemte at lærere skulle prioriteres, men at kommunene kan velge å prioritere lærere. Dessuten blir de ikke nødvendigvis fullvaksinert, men kan få første dose tre uker før skolestart.

Vi sitter igjen med en opplevelse av å bli lurt, sier Utdanningsforbundet. De mener dette ikke fører til trygghet, men forvirring. Dette burde skjedd før, sier kommunenes interesseorganisasjon KS, som ikke ble tatt med på råd.

Kommuneleger mener dette er en kjempeutfordring fordi de må kaste om på vaksineplanene midt i sommerferien. Heller ikke blant lærere er det god stemning. Lovordene hagler ikke akkurat over Guri Melby og regjeringen på interne lærerforum på nettet.

Nok en vinnersak som plutselig ble til gråstein, der altså.

Nå skal ingen påstå at det er en enkel jobb å tilfredsstille både Utdanningsforbundet, KS, kommuneleger og landets lærere samtidig. Men er det noe regjeringen burde ha lært i vår, er det at vaksinespørsmål er alt for betent og følelsesladd til å ta lett på. For når noen får ekstra er det helt uunngåelig at noen ikke får.

Både skjevfordelingen og vaksiner til politikere har skapt langt mer bråk og uro blant dem som ikke får enn takknemlighet og glede hos dem som blir prioritert. Her gjelder det å være gjennomtenkt i strategien og ytterst presis i kommunikasjonen.

I likhet med de mye omtalte politikervaksinene kommer dette så sent at man lurer på hva som egentlig er vitsen. I månedsvis har særlig Arbeiderpartiet mast om å prioritere lærere. Nå gjør omsider regjeringen det. Litt. På en måte.

Dårlig håndverk og klønete kommunikasjon har rotet til flere av Venstres skolesaker. Det har hverken Venstre eller regjeringen råd til. Denne uken var Venstre-leder Guri Melby på fotballkamp med Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Hallgeir Vågenes

Men det føyer seg inn i rekken av dårlig håndverk i den viktige skolepolitikken.

Da kunnskapsministeren la frem fullføringsreformen i mars, fikk hun lærerstanden og halve kongeriket mot seg da hun kalte fag som historie, samfunnsfag, naturfag, geografi og religion for «mindre». Hun ville heller prioritere et «fag som er nyttige for alle å ha med seg», og lanserte det nye fremtidsfaget.

Men bare navnet burde fått det til å ringe noen bjeller. Venstres nye fag hørtes ut som noe som var kokt sammen på et lokallagsmøte i Grünerløkka MDG. Her skulle elevene «lære om demokrati og likestilling, tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst». Melby måtte beklage sin uttalelse om de mindre fagene, og fremtidsfaget ble skrotet. Og det er vel omtrent det som huskes av fullføringsreformen, som for så vidt er viktig nok.

Forrige uke ble også fritt skolevalg vedtatt, til stor motstand fra fylkene, som nettopp Venstre ville gi mer makt og ansvar. Det er nok en viktig sak for mange i Høyre, men det er vanskelig å se hvordan det skal bli en vinnersak for Venstre utenfor de store byene. Men det er kanskje ikke det de trenger?

Melby terget også på seg både elever og lærere da hun ikke avlyste muntlig eksamen før i tolvte time. Selv om hun sikkert hadde mange gode grunner til å gjøre det slik, var det etterlatte inntrykket at hun ga etter for presset bare kritikken ble høylytt nok.

Skolene ble heller ikke lystigere til sinns av at regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken, på noe Unio mente var på tynt grunnlag, brannfare på et avfallsanlegg i Fredrikstad. Lærerstanden er hissig nok, etter det de mener har vært mye frem og tilbake i pandemien med korte frister.

Men kritikk har det også kommet fra høyresiden for at regjeringen har satt ned et partssammensatt utvalg som vil overføre mer makt over barnehagene til kommunene. Tradisjonelt har Venstre hatt et hjerte for private barnehager. Civita-leder Kristin Clemet synes eksempelvis det er uforståelig at regjeringen var i stand til å sette ned et slikt utvalg.

Alt skulle ligge til rette for at Venstre omsider skulle lykkes. De har fornyet hele partiledelsen og fått sine største profiler inn i de viktigste departementene. I tillegg har de omsider fått det akkurat som de vil. En blågrønn regjering, helt uten Frp.

Særlig var det store forventninger til at Venstre skulle gjenerobre posisjonen som lærerparti. Mange ble både skuffet og overrasket da partileder Trine Skei Grande ikke ble kunnskapsminister i 2019. Jobben som kulturminister passet henne åpenbart godt, men det er sjelden mange nye velgere å hente som kulturens øverste leder. Tradisjonelt har Venstre hatt mange medlemmer og velgere rundt omkring på landets lærerværelser, men sakseierskapet begynte å bli vel rustent.

Skei Grande ble «omsider» kunnskapsminister da Frp gikk ut av regjering, men gleden ble kortvarig. Samme uke som Norge ble nedstengt valgte hun å trekke seg, og Guri Melby fikk brått overta jobben både som kunnskapsminister og partileder.

Mange har latt seg imponere over Venstres nye leder. Hun er god til å kommunisere, trygg i rollen og godt likt, både i partiet og i regjering. I tillegg er hun selv lærer, og burde kjenne Skole-Norge godt. Selv om det i god venstreånd sikkert er fristende å skylde på mediene, pandemien, Frp eller noen andre, så skyldes det rett og slett mye dårlig håndverk og klønete kommunikasjon.

Det har ikke Venstre råd til. De trenger de stemmene de kan få skal de unngå å bli utradert fra Stortinget. Og skal de ha snev av mulighet til å vinne valget, har ikke Høyre så mange velgere å låne bort denne gangen.

