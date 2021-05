SATIREMONARK: – I sitt fag var Else Michelet både konge og dronning, skriver Dagfinn Nordbø i et minneord over NRK-programlederen som døde natt til mandag etter lengre tids sykdom. Bildet er fra «Hallo i uken» sitt 10-års jubileum i 2000. Bak Michelet – Espen Beranek Holm og Are Kalvø. Foto: Morten Holm

Debatt

Elsket Michelet

Som skarptunget forfatter, artist, feminist og humorist var Else Michelet i sin helt særegne divisjon.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Foto: Janne Møller-Hansen

Jeg har alltid tenkt at Else Michelet, hun har mer enn nok humor i seg til å bli hundre år gammel. Slik gikk det dessverre ikke. At hun nå er borte, vekker minner og respekt hos store deler av norsk humorbransje og kulturliv, ikke minst i NRK radio, der hun i sitt fag var både konge og dronning.

Som skarptunget forfatter, artist, feminist og humorist var Else i sin helt særegne divisjon, og kommende store navn som Odd Børretzen var blant dem hun hjalp fram som oppdragsgiver gjennom flere tiår, i en glansperiode da radioen ennå ikke var blitt fullstendig hærtatt av pludder og vås.

Da ledertrøya i satireflaggskipet, «Hallo i Uken», ble ledig tidlig på 90-tallet, fylte hun den med den største selvfølgelighet, og holdt myndig styr på et himmelsk balstyrig kobbel av tekstforfattere og skuespillere. Hver fredag klokka 07 sharp måtte manus være levert og skuespillerne på plass. Resultatet ble radiosendinger som gikk inn i humorhistorien, og som fikk politikere og maktbaroner til å skjelve før sendestart lørdag klokka 15.03.

Det er blitt sagt at en vakker 1.mai gikk et demonstrasjonstog inn gjennom portene på Marienlyst og ble der – og Else var garantert en av dem. Ingen var i tvil om hennes politiske ståsted. Men forskjellen på henne og andre raddiser var at hun hadde tvisynet og humoren, egenskaper som kanskje ikke var så altfor fremtredende på alle flanker av venstresida.

Else var kresen og kvalitetsbevisst som redaktør, men ikke nådeløs: Da jeg selv leverte inn en blodfersk sangtekst om Oslo Sporveiers brutale metoder mot snikere, ringte hun meg opp og sa: - Er du helt sikker på at den må ha tolv vers?

Da «Hallo i Uken» startet opp på slutten av 80-tallet, var det en mannsbastion på alle måter, spesielt på forfattersiden. Slik hadde det alltid vært i store deler av humorbransjen, humor var en mannegreie, og flere kvinner som skrev revystoff for de store scenene brukte psevdonym.

Utover 90-tallet løsnet det litt mer opp, men Else ville ikke høre snakk om kjønnskvotering: Enten er du morsom eller så er du det ikke; kjønn er uinteressant. Satiren skulle fylle sin klassiske funksjon: Spark oppover.

«Hallo i Uken» fikk etter hvert sin egen komité i Kristelig Kringkastingslag, som etter hver eneste sending førte statistikk over banning og referanser til sex eller religion; rapporter ble skrevet og levert kringkastingssjefen. Men Einar Førde leste dem nok med et temmelig skjevt smil.

Else er altså borte nå. En æra er over. Men hun vil aldri bli glemt. Da jeg møtte henne igjen for et par år siden hadde vi ikke sett hverandre på en god stund, og det må innrømmes at undertegnede veide en god del mer enn ved forrige møte. Elses første replikk: – Neimen Dagfinn, så stor du er blitt!

Vi lyser fryd over hennes minne.