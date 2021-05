Leder

Når Putin strammer grepet

Vladimir Putin fordømte russofobi, antisemittisme og lovet å fortsette å forsvare internasjonal lov, da Russland i helgen feiret Seiersdagen, markeringen av Sovjetunionens nedkjempelse av Nazi-Tyskland.

Det er fristende å si: Finn tre feil.

Vi deler presidentens fordømmelse av antisemittisme. Og det skal også sies at Russland i så måte har kommet langt. For bakteppet er fryktelig: Det er knappe hundre år siden Russland både var den voldelige jødeforfølgelsens kraftsenter og arnested for «Sions vises protokoller», et falsum som legitimerte antisemittismen ideologisk.

Dagens Russland kan ikke lastes for dette. Men nettopp på grunn av den dypt problematiske fortiden burde landets ledelse være klokkeklar konsekvent både i tale og handling.

I stedet har Putin selv bidratt til å kolportere myter om jødiske bolsjeviker. Det var heller ingen tvil om hvem hans egen protesjé, Pjotr Tolstoj, nestleder i det russiske parlamentet, siktet til da han raste mot «folk som er barnebarn og oldebarna etter dem som ødela våre kirker».

Putins fordømmelse av antisemittiske strømninger lyder derfor like hul som når han lover fortsatt forsvar av internasjonal lov. Etter opplagte brudd på folkeretten, som okkupasjonen av Krim, er det et forsvar omverdenen bør betakke seg.

FIENDER: Aleksej Navalny (t.h) er president Vladimir Putins sterkeste kritiker. Foto: NTB

Russofobi er en uting. Men også den bekjempes best ved et lederskap som leder med eksempel. Når det internasjonale samfunn iverksetter sanksjoner mot russiske statsborgere, utviser russiske diplomater, påtaler organisert russisk idretts-juks og bruker utestemme når Putin strammer grepet, er ikke det et uttrykk for fobier mot det russiske folk eller den russiske nasjon.

Det er tvert imot en konsekvens av en egenmektig leder som har forvekslet autoritet med autoritært. Kritikken har adresse Kreml. Og det vet Putin godt. Å kalle regimekritikk for «russofobi» er et ynkelig forsøk på å unndra seg selv ansvar.

Behandlingen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som fredag ble gjeninnsatt på Amnestys liste over samvittighetsfanger, er bare én indikator på hvor dårlige kår alminnelig rettsoppfattelse, menneskerettigheter og respekten for demokratiets spilleregler har i dagens Kreml.

Sannsynligheten for at drapsforsøket på Navalnyj ble foretatt av andre enn folk med tilknytning til sikkerhetspolitiet FSB, tidligere ledet av Putin, er forsvinnende liten.

Like liten som den reelle opposisjonen i statsdumaen, der Putins parti Forente Russland for alle praktiske formål kontrollerer folkeforsamlingen, og systemkritisk motstand ikke er tillatt. Den økende oppslutningen om Navalnyjs bevegelse oppleves så truende for regimet at den nettopp ble stemplet som ekstremistisk av det russiske Finanstilsynet.

En domstol i Moskva avgjør i disse dager om den opposisjonelle politiske gruppen skal sidestilles med tsjetsjenske terrorister. Dommen blir en prøvestein på rettens uavhengighet i Putins Russland.

I Machiavellis klassiker «Fyrsten» rådes herskeren til å velge folkets frykt fremfor dets kjærlighet. Hengivenhet er en flyktig relasjon, mens frykten kan man kontrollere. Så lenge man selv kontrollerer maktapparatet.

Som den ledende Russland-eksperten Mark Galeotti nylig skrev: Putin sitter på en trone av bajonetter og batonger – og han er tvunget til å bli sittende.