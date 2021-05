SKEPTISK: – Om myndighetene (her ved helseminister Bent Høie) innfører et vaksinepass som også vil kunne forstås som et vaksinepress, så risikerer man å undergrave den tilliten som gir stor norsk vaksinevilje, skriver Einar Øverenget. Foto: Stian Lysberg Solum

Det problematiske vaksinepasset

Vaksinepass er en løsning på et problem vi ikke har, og som vil skape problemer vi ikke ønsker.

EINAR ØVERENGET, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet

Vaksinepass lanseres nå i Norge, og selv om bruksområdene er uklare har statsministeren allikevel tatt til orde for at hun har langt større ambisjoner for innenlands bruk enn det som anbefales av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Men det verserer også oppfatninger om at vaksinepass kan ha en tilleggseffekt: Det kan skape et press som vil gi økt vilje til vaksinering. Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap, BI, ga i en kronikk i NRK Ytring uttrykk for dette ved å si: «Vaksinepass vil også motvirke vaksinevegring.»

I en kronikk i Aftenposten ga stipendiat i filosofi, Aksel Braanen Sterri uttrykk for det samme synet: «Utbredt vaksinering er nødvendig. Litt vaksinepress er derfor en konsekvens vi bør kunne leve med.»

En ting er hvem disse snakker om her – hvem trenger vaksinepress i et land med en vaksine-dekningsgrad på godt over 90 prosent?

En annen ting er om dette faktisk er riktig? Er det faktisk slik at økt vaksinepress gir økt vaksinevilje? Det er gode grunner til å tro at det ikke stemmer – og i hvert fall ikke i land der det i utgangspunktet er stor vaksinevilje. Det kan like gjerne slå ut motsatt – at det senker vaksineviljen.

Når innenlands bruk av vaksinepass nå diskuteres så er dette en vesentlig problemstilling.

Det er en utbredt oppfatning at den store norske vaksineviljen er et resultat av tillit. Tillit til myndighetene gir vaksinevilje og motvirker vaksineskepsis. Men hva er det som skaper denne tillitten? Det er vanlig å tenke at fravær av tvang gir grobunn for tillit, mens tvang kan være egnet til å skape mistillit.

Av den grunn er Folkehelseinstituttet – som styrer det norske vaksinasjonsprogrammet – opptatt av å understreke at det er frivillig å vaksinere seg i Norge.

På Folkehelseinstituttets sider kan vi derfor lese følgende: «All vaksinasjon i Norge er frivillig. Personer som anbefales eller ber om vaksine må få tilstrekkelig informasjon om fordeler og ulemper ved vaksinering til å kunne ta et informert valg. Det skal også være åpenhet om usikkerhet og kunnskap som mangler.»

Tilstrekkelig informasjon og åpenhet som et grunnlag for den enkelte til å kunne ta et informert valg vil legge forholdene til rette for tillit. Vi skal passe oss for å undergrave denne tilliten. Tross alt, hva handler tillit om?

Vi har alle tillit til en eller annen – eller til et eller annet. Vi er alle tillitsgivere. Selv den mest skeptiske og mistroiske av oss er det. Tenk på alle de situasjonene der vi overlater til andre mennesker å ta ansvar for noe som er viktig for oss, uten mulighet til annet enn å stole på den andre personen. Det valget man tar når man viser tillit er å greie seg med de positive forventningene man har til noen eller noe om hva som vil skje i fremtiden – uten å ha makt til å overvåke, styre eller kontrollere det som skjer.

Men om vi skal kunne leve gode liv er vi faktisk avhengige av å bli gitt tillit – det er simpelthen en grense for hvor mye vi kan kontrollere hverandre – og vi må også gi tillit for at samfunnet i det hele tatt skal kunne fungere. Tillit er ikke bare et gode for den enkelte, men er også av stor betydning for fellesskapet. Det er effektivt. Det senker transaksjonskostnadene – det vil si kostnadene ved å samhandle – og det skaper forutsigbarhet og etablerer dermed en opplevelse av trygghet.

Men det å vise tillit er fortsatt et valg, og det er et valg man verken må ta eller er moralsk forpliktet til å ta. Når man tar det valget er det rimeligvis basert på erfaring og bearbeidelse av denne erfaringen – og av den grunn må man også ha en viss aksept for skepsis, motforestillinger og usikkerhet om man skal legge til rette for tillit.

I et intervju på NRK høsten 2020 uttalte Preben Aavitsland ved FHI at «vi skal skille mellom de som er helt tydelige prinsipielle motstandere av vaksiner. De er veldig, veldig få her i landet. Og så er det de som er mer avventende eller vi kan godt si skeptiske. Det er sunt å være skeptisk og spørrende. Særlig når det er snakk om en ny vaksine.»

Og det som blir vaksinemyndighetenes oppgave er å svare godt og saklig på de spørsmålene slik at mennesker har et godt grunnlag for å ta sine beslutninger. Den strategien har utvilsomt hatt suksess i Norge – vektlegging av frihet har gitt uttelling i form av tillit.

Om man innfører et vaksinepass som også vil kunne forstås som et vaksinepress, så risikerer man å undergrave den tilliten som gir stor norsk vaksinevilje.

Et vaksinepass er på mange måter en løsning på et problem som ikke finnes, men som vil kunne skape problemer vi ikke har – og definitivt ikke ønsker.