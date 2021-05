GRØNT SKIFTE: – Vi trenger ikke en ny økonomi, men en politikk som sikrer tilstrekkelig høye avgifter på CO2, og en offensiv og brei politikk hvor alle gode krefter konkurrerer – og samarbeider – om nye grønne løsninger, skriver Ola Kvaløy. Foto: UiS

Debatt

Når klimapolitikerne lager politikk til seg selv

Det er en misunnelsesverdig letthet over kronikken fra klimapolitikerne Espen Barth Eide, Anne Beathe Tvinnereim, Per Espen Stoknes og Kari Elisabeth Kaski i VG 7. mai.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OLA KVALØY, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger

Kjemisk fritt for argumenter får vi høre at vi trenger en ny økonomi der staten skal spille en mye mer aktiv rolle for å løse klimautfordringen.

For de som ikke har fulgt debatten i andre kanaler, kan det være verdt å minne om følgende poeng:

Det finnes ikke noe som helst grunnlag for å hevde at fellesskapet får mer igjen av den aktive næringspolitikken kronikkforfatterne ønsker. Tvert imot. I det staten blir en entreprenør, så er det kapitalinteressene som vinner frem, mens vanlige folk taper.

les også Vi trenger en ny økonomi

Staten er nemlig ikke en mer treffsikker investor enn summen av private aktører, noe som er omhyggelig dokumentert. Det er skattebetalere som må ta regningen når staten trår feil. Skal man sosialisere gevinsten skjer det gjennom kapitalbeskatning og gode fagforeninger, ikke gjennom statlig entreprenørskap.

Videre har de største kapitalinteressene gjerne de dyktigste lobbyistene som kan kjempe om midlene som staten har til utdeling. Dette fikk vi ikke minst erfare under pandemi-håndteringen, hvor politikerne drev overbudspolitikk for å tekkes næringsinteressene.

Til sist er det viktig å påpeke at den næringspolitikken kronikkforfatterne foreslår, med staten både som tilrerettelegger, prosjekt-tildeler og aktør, bryter med sunne samfunnsøkonomiske prinsipper, og derfor også med regler som skal sikre likeverdig konkurranse mellom offentlige og private aktører.

les også Bidens grønne løfte

Vi trenger ikke en ny økonomi, men en poltikk som sikrer tilstrekkelig høye avgifter på CO2, og en offensiv og brei FOU-politikk hvor alle gode krefter konkurrerer – og samarbeider – om nye grønne løsninger.

Den type politikerstyrt entreprenørskap kronikkforfatterne tar til ordet for, er sikkert spennende for klimapolitikerne. Men som klimapolitikk er det dyrt og tvilsomt, og som fordelingspolitikk direkte uheldig, i hvert fall hvis det er vanlige folk en er opptatt av.