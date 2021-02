Kommentar

Vaksinert mot nederlag

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Israelske regjeringer kommer og går, men Benjamin Netanyahu består. Nå må israelerne gå til valg igjen, for fjerde gang på to år.

Netanyahu har vært statsminister uavbrutt i tolv år. Han synes vaksinert mot valgnederlag. Nå forsøker han å bli gjenvalgt ved å sette verdensrekord i hurtig-vaksinering av velgere.

Som tidligere handler denne valgkampen mest om å være for eller mot “Bibi”, som statsministeren kalles. De siste fire årene har Netanyahu fått uvurderlig stor hjelp av sine gode venn Donald Trump. Trump ga Bibi alt han ønsket seg og gjerne før et valg, da han trengte det mest.

Trump flyttet USAs ambassade til Jerusalem, anerkjente israelsk suverenitet over Golanhøydene og fremmet en delingsplan for Vestbredden som kan gjøre det mulig for Israel å annektere store deler av okkupert palestinsk land. Trump sørget for at flere arabiske land normaliserte forholdet til Israel, blant annet med løfte om at de skulle få kjøpe avanserte amerikanske våpensystemer.

I denne valgkampen må Netanyahu klare seg uten drahjelp fra en ny amerikansk president. Det er blitt lagt merke til at president Joe Biden ventet i fire uker med å ringe til den israelske statsministeren. Netanyahu beskriver onsdagens samtale som “vennskapelig og svært varm”. USA vil utvilsomt fortsatt være Israels viktigste allierte. Men Netanyahu kan ikke lenger forvente ukritisk amerikansk støtte i alt.

Netanyahu har tidligere sagt at Trump er den beste venn Israel har hatt i Det hvite hus. De to har mye til felles. Trump er blitt stilt for riksrett to ganger og er under etterforskning for en rekke forhold. Netanyahu står for retten, tiltalt for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha mottatt bestikkelser. Begge avviser alle anklager. Både Trump og Netanyahu fremstiller seg som ofre for en heksejakt. Og begge to skylder på mediene, som de sier er falske.

Israel holder valg under en pandemi som har rammet landet svært hardt. Men nær halvparten av en befolkning på ni millioner er nå blitt vaksinert minst en gang og en tredjedel har fått to doser av vaksinen. Ingen andre land har like hurtig klart å vaksinere en så stor del av befolkningen og Israel kan bli blant de første land som legger pandemien bak seg. Palestinske myndigheter har måttet vente på vaksiner og har bare så vidt startet med å vaksinere befolkningen på Vestbredden.

Hittil har ikke massevaksineringen gitt Netanyahu noe løft i meningsmålingene. Hans håndtering av pandemien er omstridt. Noen protesterer på stadige nedstengninger og andre på at regjeringen reagerte for sent. Det er dessuten blitt en belastning for Netanyahu at de ultraortodokse, som er hans politisk allierte, i liten grad har fulgt smittevernreglene.

Den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, har 120 plasser. Den som skal danne regjering må ha støtte fra minst 61 representanter. Hele landet er en valgkrets og mandatene fordeles proporsjonalt i forhold til antall stemmer. Ett parti har aldri oppnådd rent flertall alene og israelsk politikk handler derfor alltid om koalisjonsbygging med flere partnere involvert.

Hele 39 politiske partier er påmeldt til valget, men bare om lag ti vil komme over sperregrensen på 3,25 prosent. Det eneste som er sikkert er at Netanyahus høyreparti Likud vil bli det størst. Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene gir Likud 29 plasser i Knesset. Hans nærmeste utfordrer er den tidligere TV-journalisten Yair Lapid. Hans liberale parti Yesh Atid får 18 plasser.

Netanyahu har klart å holde seg ved makten lengre enn noen annen israelsk statsminister. I tillegg til at han har ledet landet uavbrutt siden 2009 var han også statsminister fra 1996 til 1999. I løpet av denne tiden har han imidlertid støtt fra seg så mange koalisjonspartnere at det blir stadig vanskeligere for ham å danne regjering.

I det forrige valget i mars 2020 fikk Benny Gantz i spissen for en sentrumsorientert allianse, Kahol Lavan, i oppdrag å danne regjering. Gantz valgte å gå sammen med Netanyahu i regjering, med Bibi som statsminister. Etter syv måneder gikk regjeringen i oppløsning. For under ett år siden fikk Kahol Lavan 33 plasser. Nå ligger de an til å få fire.

En annen som har brutt med Netanyahu er den tidligere Likud-politikeren Gideon Saar, som har startet partiet Nytt håp. Håpet er å vinne 13–14 plasser i Knesset og delta i regjeringskabalen. Arbeiderpartiet, som lenge styrte Israel, får kanskje seks plasser og det venstreradikale Meretz fire. Valget vil bekrefte venstresidens langvarige og bemerkelsesverdige nedtur.