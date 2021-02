VENTER BARN: Ekteparet Mariam Anjum og Umar Ashraf jobber begge på sykehus, og venter barn sammen til våren. – Bent Høie kan med et pennestrøk åpne opp for at partner kan få være til stede under hele fødselen og etterpå, når den nybakte moren har nok å stri med, skriver de. Foto: PRIVAT

Debatt

Fødselsangst på Høies vakt

Det er ikke lenge siden statsminister Erna Solberg oppfordret folk til å lage flere barn. Men hennes egen helseministers koronapolitikk tilrettelegger ikke for fødeglede.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

MARIAM ANJUM, lege

UMAR ASHRAF, samfunnsdebattant

Det var en sann glede å bli gravide. Vi var overlykkelige. Selv i denne annerledestiden fikk vi noe å se frem til. Det fødes for få barn i Norge til at den norske velferdsmodellen kan opprettholdes på dagen nivå. I Norge har vi sett en ytterligere fødselsnedgang enn i tidligere år. Vi, og mange andre, er med på å snu den negative utviklingen. Men entusiasmen og gleden blant de som følger statsministerens ønsker har avtatt, og den er erstattet med en reell frykt og angst.

Enkelte kvinner har måttet føde alene under coronapandemien, noe som har skapt stor debatt. Under emneknaggen #jegføderikkealene, kryr det av sinte innlegg på sosiale medier. Mange er oppgitt, og spør hvorfor det er slik. Vi opplever at vår helseminister Bent Høie ikke forstår ansvaret han har, selv når opposisjonspolitikere ber ham rydde opp.

Helseministeren får nok med seg bråket, nå som mer enn 36.000 personer har signert oppropet. Men Høie gjør lite for å endre dagens praksis. Han kan med et pennestrøk åpne opp for at partner kan få være til stede under hele fødselen og etterpå, når den nybakte moren har nok å stri med.

Som ansatte ved sykehus, har vi forståelse for at det skal praktiseres strenge smittevernregler. Men vi er også klar over at regjeringen og den politiske ledelsen i Norge holder åpent for utenlandsreiser og har finansiert smittetesting ved flyplassene. I dag kan man sette seg på førsteklasse-flyreise til Dubai, og returnere solbrun og blid ved å fremvise en negativ corona-test som er gjennomført maks to døgn i forveien. Hele 168.000 personer planlegger å reise utenlands på vinterferietur med fare for å importere smitte, mens kvinner føder alene i Norge for å redusere smitten. Ja da, så kan ikke babyankomst planlegges med like stor presisjon som flyankomst. Men dette handler om folkehelse på et helt annet plan enn det vår helseminister ser ut til å forstå. Og våre prioriteringer virker helt på jordet.

Det er nå dokumentert at denne pandemien har ført til mer fødselsdepresjoner. Det er kanskje litt for mye å forlange å kjenne på sårbarheten som gravide kvinner føler under svangerskapet, og i barsel. Å sette et lite liv til denne jord, det krever. Og det er lov å håpe på, basert på ingen andre kriterier enn at vår helseledelse skal unne befolkningen det beste, at vi har regler som ivaretar den psykiske og fysiske helsen til sårbare pasienter.

Argumentet om at partner utgjør økt smittefare er berettiget, men ikke stor nok for at helsevesenet vil kollapse som følge av det. En rapport fra FHI viser at det har vært få gravide med covid-19-smitte. Sannsynligheten er stor for at den gravide og partner har samme smittestatus når de er i samme kohort. Det er også pussig at den samme helseledelsen som argumenterer med at partner i fødestuer vil gi økt smitte blant de få ansatte ved barselavdelingene, ikke makter å vaksineprioritere jordmødre, gynekologer og barnepleiere.

Jordmødrene i Norge er svært gode og dyktige, men argumentet med at de kan erstatte partners betydning og rolle under og etter fødsel er åpenbart urimelig. Det er på tide at Høie lytter til alle vi som er bekymret, og at han grundig vurderer de menneskelige kostnadene med restriktive smitteverntiltak som har lav forventet effekt på smitterisiko.

I en pandemi er den politiske helseledelsen nødt til å prioritere, og det betyr også å måtte nedskalere sikkerheten blant en gruppe på bekostning av en annens. Helsepersonell har dedikert seg til å bistå pasienter og dere pårørende, og imøtegå deres helsebehov innenfor rimelige forventninger. Det minste vi kan forvente av vår helseminister, er at det lyttes til fagfolk, og at han tar seg tid til å møte disse for å utrede mulighetsrommet for å ha med partner i fødsel.

Det fagfolkene ber deg gjøre, Høie, er å beordre byråkratiet under deg til å finne løsninger for å lette på gravide kvinners fødeangst og fødsel, slik de har lykkes med i våre to naboland Sverige og Danmark. Pandemien er ikke over og flere pandemier kan komme i fremtiden. Dette kan ikke bli den nye normalen, og våre politiske løsninger må ivareta folkehelsen på flere plan.

I Storbritannia har diskusjonen gått lenger, og mange juridiske eksperter hevder nå at et forbud mot å la partner være til stede under og etter fødsel er et brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel åtte. Det fremkommer også at gravide kvinner opplever svangerskapsprosessen som ensom, og at selv under fødsel resulterer den manglende støtten fra partner i reelle konsekvenser, som for eksempel mindre tilgang til og bruk av smertestillende.

Med andre ord så utgjør dette en politikk som skader kvinner. Altså en kvinnefiendtlig helsepolitikk.

Som barn av innvandrere er vi allerede redde for den manglende tilretteleggelsen for at vi skal ha en optimal fødsel. For eksempel vet vi at kvinner født og oppvokst i Norge av pakistanske foreldre har over dobbelt så høy risiko for dødfødsel som kvinner med norske foreldre. I Norge er også risikoen for å ende opp uten epidural ved instrumentell forløsning høyere hvis kvinnen har somalisk bakgrunn enn hvis hun er etnisk norsk. Diskrimineringen i vårt helsevesen er godt dokumentert.

Vi må kunne motarbeide slik diskriminering i et land som Norge. Denne saken viser oss at vi går i revers. Nå er hele befolkningens kvinner diskriminert, og likestillingen tilbakestilt. Mens partnerne må vente på utsiden, ligger kvinnene alene i fødestuen uten støtte fra den viktigste personen de har i livet. Der ligger de i smerter, og venter på en stor nok åpning til at det kan kalles aktiv fødsel slik at partneren kanskje får bli med på sluttspurten.

Det er ditt ansvar, og det skjer på din vakt, Bent Høie.