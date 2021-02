Hvis ikke ungdommen står sammen om en mer bærekraftig fremtid, hvem skal gjøre det da, spør Hassan Nawaz (22) i denne kronikken. Foto: Olav Olsen

«25 under 25»: Vi bader ikke i penger lenger

Det er skuffende at unges fremtid blir satt på spill, fordi majoriteten av dagens politikere ikke prioriterer oss.

HASSAN NAWAZ (22), Leder i Oslo Unge Høyre

Fredag 12. februar la regjeringen frem Perspektivmeldingen for 2021. Den inneholder dårlig nytt for den fremtidige generasjonen: Samtidig som inntektene til staten vil øke mindre enn tidligere, vil utgiftene fortsette å øke. Vi bader ikke i penger lenger.

Som ungdom er jeg bekymret for fremtiden til en velferdsstat som ikke er bærekraftig. Våre etterkommere skal få vokse opp i et land med minst like mange muligheter som vi har i dag. De prioriteringene som dagens politikere unngår å ta i dag, må vår generasjon betale dyre dommer for.

Vi må prioritere hardere i offentlige budsjetter, og vi må legge til rette for at næringslivet kan skape nye arbeidsplasser for oss unge. Vi må omstille landet.

Vi har fortsatt ikke oversikt over de endelige virkningene coronapandemien vil ha på norsk økonomi og samfunnsliv. Det vi vet, er at vi har en massiv oppgave foran oss når vi skal bygge opp samfunnet igjen etter at krisen er over.

Konsekvensene av å starte karrieren i kjølvannet av en krise er store. Jobbutsiktene kan være dårligere og lønnsnivået kan være lavere enn sammenlignbare generasjoner.

Uavhengig om du stemmer blått, grønt eller rødt, må vi unge stå sammen om å sikre velferdsstaten. Jeg tror alle kan være enige i at politikere som vil prioritere alt, egentlig prioriterer ingenting. Jo lenger vi venter med å ta grep, desto større blir regningen dagens politikere skyver foran seg.

Ungdommen må ha en tydelig stemme i debatten om utviklingen av velferdsstaten. Hvis ikke ungdommen står sammen om en mer bærekraftig fremtid, hvem skal gjøre det da?

Det betyr at vi må tenke oss godt om når vi foreslår noe som bidrar til å øke utgiftene. Velferdsstatens oppgave bør ikke være å være der for alle, men for dem som trenger den mest.

Det er vi unge som må leve med de avgjørelsene dagens politikere tar. Fremtidskrisen er ikke like umiddelbar og påtrengende som coronakrisen, og dagens voksne kan leve et liv med alle muligheter og gode pensjonsavtaler.

Er det fordi fremtiden ikke er skremmende nok at vi ikke evner å handle?

Det er skuffende at unges fremtid blir satt på spill, fordi majoriteten av dagens politikere ikke prioriterer oss. Pandemien har vist oss at vi kan gjøre drastiske prioriteringer i den økonomiske politikken. Nå må vi vise at vi kan ta Perspektivmeldingen på alvor også.

De statlige utgiftene må ned, og de må ned nå. Vi unge vil gjerne ha en velferdsstat i fremtiden også.