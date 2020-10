Leder

Erdogan truer Europa

Etter at en ung ekstremist halshugde en fransk lærer har Frankrikes president Emmanuel Macron på forbilledlig vis stått opp for ytringsfriheten, og varslet kamp mot voldelig islamistisk fundamentalisme. For dette har Tyrkias øverste leder, Recep Tayyip Erdogan, bedt Macron sjekke sin mentale helse.

I en amper tale, frakoblet enhver anstendighet, gikk den autoritære presidenten til kollektivt angrep på Europas ledelse. Han beskyldte landene etter tur for å opptre som «fascister» i sin behandling av muslimer, og sammenlignet de europeiske nasjonene med nazistenes jakt på jøder.

At Erdogan både er hissig og hårsår, vet man jo. For ham er selv den minste lille kritikk av islamistisk fundamentalisme en del av vestens påståtte «hat-kampanje» mot den muslimske minoriteten i Europa. Han taler ikke for døve ører, dessverre.

Erdogans løgnaktige og bevisst oppildnende retorikk mot Frankrike og Macron er blitt mottatt med bekreftende nikk i mang en arabisk gate. Boikott av franske varer har allerede funnet sted i Kuwait. På saudiske sosiale medier bes folk holde seg unna franske butikkjeder, og universitetet i Quatar har avlyst arrangementer som skulle markere et år med kulturutveksling mellom de to stater. Selv den antatt sindige Imran Khan, Pakistans Oxford-utdannede statsminister, har anklaget Macron for «angrep på islam».

Den tyrkiske presidenten vet akkurat hvilke strenger han spiller på. Det er en kynisk strategi. Slik oppnår han både å fremme seg selv som en lederskikkelse i den muslimske verden, samt å vende oppmerksomhet vekk fra problemer på hjemmebane. Knapt noe er mer samlende enn en ekstern felles fiende.

Erdogans aggressive utfall mot Macron blir særdeles avskyelig når man går inn på hva den franske presidenten faktisk sa, og sammenholder med de groteske fortegnelsene fra Tyrkias leder. Emmanuel Macron ba franske muslimer avstå fra ekstremisme, akseptere et pluralistisk samfunn og følge de regler, verdier og normer i det landet de har valgt å bosette seg i. Macron har ikke kritisert Islams religiøse grunnsetninger eller på noe vis fremmet hatefulle ytringer mot muslimer. Han har så visst ikke sammenlignet Islam med den ytterliggående ideologi som legitimerte jødeforfølgelser.

Men hva president Macron reelt har sagt, synes uvesentlig for Erdogan, som nok en gang har brukt kritikk mot islamistisk fundamentalisme og terror til å fyre opp under et latent raseri mot vesten. Den sekulære tyrkiske staten er under hardt press fra nettopp fundamentalistisk Islam, og Recep Tayyip Erdogan har benyttet de udemokratiske strømningene til å feste sitt eget grep om makten.

Det er for så vidt ikke noe nytt at den tyrkiske presidenten spotter Europas ledere på denne måten. Det gjør han hver gang noen av dem tillater seg å be ham slutte å forfølge og fengsle politiske opponenter, regimekritiske journalister eller andre som våger å si ham imot. Men det kan bli en utfordring for Erdogan å møte sine kolleger på det neste toppmøtet i NATO. Og hvordan skal han forklare sine tilhengere, ikke minst, at det faller Tyrkia naturlig å fortsette i et forsvarssamarbeid med «fascister» og «nazister»?

President Erdogan spiller ikke bare høyt. Han spiller farlig.

