Vårt amerikanske problem

Når USAs strategiske prioriteringer endrer seg, må vi tenke nytt om vår egen trygghet, selv om USA får ny president.

AUDUN LYSBAKKEN, partileder i SV

Det er langt mellom gladsakene i 2020. Som de fleste andre håper jeg valget i USA blir unntaket. Onsdag håper jeg å våkne til nyheten om at 2020 ble året da amerikanerne stemte Donald Trump ut av Det hvite hus.

Vi vet ennå ikke omfanget av skaden Trump har påført på det amerikanske demokratiet. Bare det siste året har utilslørt rasisme, dødelig forakt for en kunnskapsbasert tilnærming til pandemien, og konstante angrep på demokratiet, bekreftet våre verste antakelser om høyrepopulismen.

Det ligger likevel en uro bak håpet om Trumps fall. For det første er jeg urolig for at mange vil tolke en seier til Joe Biden som en retur til en slags normaltilstand. Det er et farlig feilgrep.

At Trump ble valgt var et symptom på konfliktene som har boblet under overflaten i flere tiår. Først og fremst handler det om ekstrem økonomisk ulikhet. Den har lagt grunnlaget for dagens polariserte USA. Om Demokratene ikke klarer å stake ut en kurs for et mer rettferdig samfunn, vil høyrepopulismen fortsatt ha gode vekstkår.

Uroen min gjelder også norske politikere. Ser man Trump som et unntakstilfelle, tror man lett at forholdet mellom USA og resten av verden raskt vil bli normalt. Det vil ikke skje.

Selv om Joe Biden er mer positiv enn Trumps til internasjonalt samarbeid, er det enighet i USA om at det strategiske kartet må tilpasses det nye sikkerhetspolitiske terrenget. Det skaper problem for Norge.

Etter den kalde krigen har vår sikkerhetspolitiske strategi vært å være en «god alliert» for USA. Både deltakelsen i krigen i Afghanistan og ubetinget støtte til den USA-ledede «krigen mot terror» må sees i lys av dette. Når vi nå utvider samarbeid med Jordan, handler det om å stille opp når USA nedprioriterer Midtøsten.

Prisen er at forsvarets knappe ressurser smøres for tynt utover. Kjerneoppgaver blir nedprioritert, og nye kampfly spiser opp budsjettrommet for satsninger i Hæren og Sjøforsvaret. Slik mister vi evnen til å forsvare egne områder. Da må andre bistå oss.

Resultatet er at regjeringen i møte med økt spenning i nord, et mer offensivt Russland og et NATO i villrede, har åpnet døren på vidt gap for USA. Og det på tross av advarsler fra forskere og kritiske forsvarsrøster.

USAs tilstedeværelse i Troms og på Værnes har fått en stadig mer permanent karakter. Og på tross av faglige advarsler om faren for økt spenning, sendte vi september en fregatt inn i den russiske økonomiske sonen, på oppdrag med USA og Storbritannia. Balansen mellom beroligelse og avskrekking ser ut til å være borte.

I langtidsplanen for forsvarssektoren, som nylig kom tilbake til Stortinget etter å ha fått strykkarakter av de folkevalgte i vår, er dette tydeligere enn noen gang. Heller enn bare øving og trening med allierte, snakkes det nå tydeligere om USA som en integrert del av forsvarsstrukturen.

Ikke bare bidrar den amerikanske avhengigheten til å øke spenningen. Vi mister også muligheten til langsiktig tenkning. Da USA i sommer annonserte at soldatene deres skulle hjem, kalte Aftenposten dette for «et lite jordskjelv for norsk sikkerhetspolitikk».

Utad møtte regjeringen avgjørelsen med et skuldertrekk. Jeg mistenker at det på bakrommet var en annen stemning. Kanskje innså de at om du gir fra deg kontrollen, gir du også opp forutsigbarheten.

Lærdommen må bli at Norge er ikke bør overlate flere oppgaver til et USA som heller ser mot Asia enn Europa. Vi er ikke tjent med at amerikansk nærvær i nord blir besvart med russisk opprustning, og en utvikling hvor makt går foran rett i nordområdene. Det bør flertallet på Stortinget erkjenne. De bør også erkjenne at det trengs tydeligere prioriteringer enn det langtidsplanen legger opp til.

Hovedoppgaven må være å gjøre Forsvaret i stand til å hevde vår suverenitet. Vi må prioritere det nasjonale forsvaret, og finne balansen mellom folk og investeringer. Vi må ta et oppgjør med en ukritisk invitasjonspolitikk overfor USA. Og vi må prioritere nasjonale oppgaver foran operasjoner ute.

Viktigst av alt: Vi trenger et skifte i den sikkerhetspolitiske debatten. At vi kan løse flest mulig oppgaver selv, er et stort steg i riktig retning. Like viktig er det at vi tar opp igjen avspenning som en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk.

Klarer vi det, kan vi for alvor snakke om å skape vår egen trygghet, uavhengig av hvem som sitter i Det hvite hus.

