Vold i skolen

SPARKET OG SLÅTT: Lærere i Oslo utsettes for vold fra utagerende elever, men opplever ikke å få tilstrekkelig hjelp fra skolen, ifølge en undersøkelse. Foto: NTB

Det er lite en lærer kan gjøre, annet enn å beskytte medelever og seg selv, når et barn går amok i klasserommet.

Fysisk inngripen for å stoppe en mindreårig voldsutøver kan i ytterste fall slå tilbake på læreren selv i form av disiplinære forføyninger. Vi kan skjønne at en lærer ikke våger å utsette seg for det.

Fire av ti Oslo-lærere svarer at klasser eller trinn på egen skole ikke får nødvendig hjelp når elever utagerer, skriver Aftenposten.

I større grad enn mange aner, er det dessverre en del av hverdagen ved altfor mange skoler at én eller flere elever skaper situasjoner som ikke bare forstyrrer undervisningen, men som også kan være direkte farlige. Det handler om barn som skriker, biter og klorer, som velter pulter og kaster gjenstander mot uforvarende medelever. Om lærere som blir sparket i skrittet, slått i hode og mage, spyttet på og truet på livet.

Og det handler om klassesituasjoner der læreren blir nødt til å overse og overhøre utagerende enkeltelever for å kunne gi resten av klassen oppmerksomhet. Noe som i seg selv kan påvirke undervisningsmiljøet negativt når elever som oppfører seg ser at det ikke får konsekvenser for dem som konsekvent bryter reglene.

Elever som skaper uro er ikke en ensartet gruppe. Den omfatter alt fra mer uskyldige situasjoner med barn som kun tidvis sliter med å sitte stille og konsentrere seg, til barn og unge med psykiske utfordringer, rusproblemer og kanskje også en vanskelig hjemmesituasjon.

Uansett årsak er det likevel lærere og medelever som må takle de krevende barna når hjelpetiltakene uteblir. Arbeidstilsynet gjennomførte i 2019 tilsyn hos Utdanningsetaten i Oslo for å undersøke hvordan etaten jobber for å forebygge og håndtere at ansatte blir utsatt for vold på arbeidsplassen, altså i skolen. Etaten er arbeidsgiver for ca. 17 000 ansatte ved mer enn 180 undervisningssteder.

Ifølge Aftenposten var Arbeidstilsynets konklusjon nedslående. Tilsynet kunne ikke se at tiltakene etaten hadde iverksatt var gode nok, og påla utbedring av rutinene. Det ble i tillegg utført tilsyn ved ti Oslo-skoler. Ni av dem fikk pålegg. I rapportene fremkommer det at ulike voldssituasjoner og trusler fra elevene «skjer jevnlig».

Her har både politisk ledelse og de administrativt ansvarlige for Oslo-skolen et felles ansvar for å iverksette strakstiltak. De enkelte skoleledere må også godtgjøre at de har oversikt over tilstanden lokalt og at de har brukt tilgjengelige ressurser for å få bukt med ekstra krevende situasjoner.

Mye handler selvfølgelig om forebygging og mestringsstrategier for å unngå at barn reagerer med vold. Men som en tillitsvalgt i Utdanningsforbundet sier til Aftenposten: «Når feiekoster og stoler flyr gjennom rommet, må en lærer få hjelp til å håndtere situasjonen der og da».

De omtalte forholdene er synliggjort gjennom Arbeidstilsynets undersøkelser, men vi er redd dette er noe som angår flere kommuner enn hovedstaden. Lærere som står maktesløse når elever som opplagt trenger annen hjelp går berserk i klasserommet, er neppe bare et Oslo-fenomen.