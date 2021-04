Vi trenger vaksine for å være til stede som trygge voksne for de barna som trenger oss mest, skriver Mikkel Sibe. Foto: Gorm Kallestad / NTB

«25 under 25»: Student: Gi barnehagelærere vaksine nå!

Vi som jobber i barnehage tar imot de minste når de kommer om morgenen, og vi sier farvel på ettermiddagen. For å best mulig kunne gjøre den jobben, må vi ha vaksine!

MIKKEL SIBE (22), barnehagelærerstudent

Mikkel Sibe (22). Foto: Privat

Hver dag står vi på barrikadene. Vi er tett på de minste i samfunnet, og har et ansvar med å forsikre god lek, læring, danning & mestringsfølelse.

For å best mulig kunne gjøre den jobben, må vi ha vaksine! Barnehagelærere bør være prioritert i vaksinekøen, på lik linje med sykepleiere, leger og andre som også står på barrikadene.

Som barnehagelærer er du pålagt å være fysisk til stede, og vi møter flere titalls mennesker hver dag. Mennesker fra den ene eller den andre siden av byen. Mennesker med eller uten munnbindet på seg.

Samtidig har også vi nære relasjoner i risikogruppen. Om det er mor, far, søster eller bror; vi kjenner alle noen.

Følelsen av å ikke kunne besøke sine aller nærmeste er bitter. Usikkerheten fra barnehagen blir tatt med hjem, og vi blir isolert fra alt annet enn å gå på jobb.

Å støtte barnas engasjement eller grunnleggende behov er vanskelig eller umulig å gjøre digitalt. Det kan være at mange kan tilpasse seg en digital hverdag. Det kan ikke barnehagelæreren.

Nødvendigheten for fysisk tilstedeværende barnehagelærere er gedigen. Både for å kunne oppfylle krav fra øvrige myndigheter, men også fra foreldre og andre øvrige.

Vi trenger vaksine for å være til stede som trygge voksne for de barna som trenger oss mest.

Det er viktig at vi blir prioritert. Både for vår samfunnskritiske rolle, men også for den tryggheten vi gir til hver og en forelder, som hver dag overleverer det mest dyrebare de har i våre hender.

Å prioritere barnehagelærere vil ikke bare gi en sikkerhet til den enkelte barnehagelærer, men også til foreldrene. De vil i større grad kunne vite at deres barn blir godt ivaretatt, og at de selv ikke er i fare for å bli smittet.

Usikkerheten rår i barnehagene. Vi vet ikke om vi kommer som friske og går hjem som smittet. Vi vet ikke om den neste vi møter er i risikosonen eller ei.

Å være barnehagelærer gjennom pandemien har blitt et minefelt. En rolle som har gått fra å være trygg til å bli en hverdagslig usikkerhet. Vi trenger vaksine, vi som er tettest på de aller svakeste.

Foreldre har gitt oss ansvar, samfunnet gir oss ansvar og utdanningsdirektoratet gir oss et ansvar. Nå trenger vi at myndighetene tar ansvar i retur.

Hvis ikke for oss, så gjør det i hvert fall for barna!

