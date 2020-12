PROTESTERER: – Mustafa-saken er et eksempel på at loven ikke er fulgt, mener innleggsforfatterne. Foto: Xueqi Pang

Debatt

VG villeder i Mustafa-saken

Det vanskeliggjør Mustafa Hasans sak at VG etter vårt syn gjengir ukorrekt informasjon om Mustafa-saken på lederplass.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ØYVIND TRYDAL,

JULIA LYSGAARD SHIRAZI,

ELLEN HØVIK, støttegruppa for Mustafa Hasan

VG skriver «I den enstemmige dommen fra lagmannsretten i 2017 etterlates det ikke noe rom for tvil. Mustafa Hasan har ikke rett til opphold. Vedtaket om at han må reise fra Norge, står fast.» Dette mener vi er feil, da saksbehandlingen kan diskuteres.

UNE sier at Mustafa Hasan skal kastes ut fordi hans mor «har løyet», «gitt uriktige opplysninger om sin identitet» og at det er begått «grove brudd». Mor sa hun var palestiner, og viste sitt palestinske pass da hun kom til Norge. Det stemmer. Hun er født og oppvokst i Nablus i Palestina, og hennes barn har også palestinsk pass. Mor forteller hun tvangsgiftet med en mann i Jordan, og har statsborgerskap der også.

Da hun flyktet fra mannen og kom til Norge, unnlot hun å opplyse om at hun også hadde jordansk statsborgerskap fordi hun hadde forlatt mannen. Hun og barna fikk tilbakekallelse av oppholdstillatelse på bakgrunn av at moren hadde «fortiet sitt jordanske statsborgerskap». Hun har imidlertid ikke oppgitt falsk identitet eller vist falske pass.

les også VG LEDER: Mustafa og norsk lov

Ifølge Utlendingsloven §38 skal tungtveiende innvandringsregulerende tas hensyn til dersom «barnets foreldre aktivt har motarbeidet avklaring av egen identitet.» Mindre tungtveiende er «at barnets foreldre ikke har klart å sannsynliggjøre egen identitet». Likevel; loven sier «Jo, sterkere barnets tilknytning er, desto mer skal det til for å legge vekt på innvandringsregulerende hensyn.»

Da klagen ble levert var Mustafa akkurat fylt 17 år. UNE har brukt tre ganger så lang tid på å behandle denne saken som en gjennomsnittlig sak, hele 437 dager. En gjennomsnittlig behandlingstid ligger på 122 dager.

At Mustafa er blitt 18 år før han får svar på klagen, er ikke hans skyld. Han er også fortsatt under barnevernet og barns beste skal da fortsatt vektlegges selv om han er blitt myndig, opp til han er 23 år, i tråd med norsk barnevernslov.

UNE påstår til VG og NRK at «saken til Mustafa Hasan har vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, der UNE fikk medhold.» Det er misvisende informasjon. Mustafas situasjon ble vurdert som en familieenhet med sin mor og lillesøster, og retten forutsatte at de hadde en storfamilie i Jordan som ville ta seg av dem. Beslutningen var basert på antakelser, og har vist seg å ikke stemme.

les også Derfor må Mustafa få bli

Saken til Mustafa alene, etter moren ble sendt ut av landet, er ennå ikke vurdert i retten. Saken er vurdert av UNE og dessuten avgjort av kun én nemndleder, fordi han mente det ikke var grunnlag for tvil i saken. Dette til tross for at Mustafa er antagelig det barnet har vært lengst i Norge uten opphold. UNE skal sikre at rettsikkerheten til de sårbare klagerne ivaretas. Det virker ikke ivaretatt i denne saken. Saken burde vært behandlet av en nemd på tre personer, eller en stornemnd på fire personer hvorav to da er oppnevnt av organisasjoner som arbeider med flyktninger.

Denne regjeringen endret Utlendingsloven §38, §8-5 i 2014 slik at barns beste og «tilknytning til riket gjennom lang botid» skulle gis særlig vekt foran innvandringsregulerende hensyn når barn hadde mer enn tre års opphold i landet, og jo lengre botid, jo mer skal det bety for avgjørelsen. Det er det denne saken handler om. Dette har UNE sett bort fra.

Lederen i VG peker på at «i vanskelige saker er det særdeles viktig at UNE på vegne av den norske staten holder fast i noen grunnleggende prinsipper.» Det er vi helt enige i. Rettsikkerheten og likebehandling en helt grunnleggende. Derfor er det viktig at faktafeil imøtegås.

VG skal ha honnør for å løfte Mustafa-saken som engasjerer fordi den oppleves som svært urettferdig. At VG på lederplass deretter gjør seg til domstol, kler avisen dårlig. Denne saken er et eksempel på at loven ikke er fulgt. Folk har sympati med Mustafa Hasan. Det er fordi saken bryter med rettsfølelsen og at føringene i loven ikke er fulgt. Rettsikkerhet må gjelde også i asylsaker.

Publisert: 07.12.20 kl. 08:53

Les også

Mer om Integrering Innvandring Barn Palestina Jordan