Slapp av, du får vaksine!

TIL SOMMEREN KAN DET VÆRE OVER: Om vaksinene godkjennes og produksjonen går etter planen, kan store deler av den voksne befolkningen være vaksinert før skolestart 2021. Foto: David Jensen / EMPICS Entertainment

Det er ingen vits i å ringe til legen for å komme først i køen. Nå er prioriteringen klar. Og kommunen tar kontakt med deg.

Regjeringen velger å forhindre død og sykdom aller først, når vaksinene etter alt å dømme skal rulles ut over det ganske land etter nyttår.

Fredag avslørte helseminister Bent Høie køordningen om coronavaksinene blir godkjent.

Norge står midt oppe i en stor og ganske komplisert logistikkoperasjon med å få på plass godkjenning, utstyr, biler og kjøleskap. Både sentralt og kommunalt er det nok flere som må jobbe i julen.

Det skal opprettes sentrallager som holder minus 70 grader rundt om i landet. Herfra skal kommunene få dosene fordelt ut, etter andel innbyggere over 65 år. De vil måtte finne egnet lokale for vaksinering hvor folk i risikogruppene ikke utsettes for smittefare. Det må sendes ut tilbud til dem som er prioritert. Det er en lang rekke arbeidsoppgaver.

Per nå vet vi bare at vaksinene beskytter enkeltpersoner mot symptomer og alvorlig sykdom. Derfor virker det klokt å prioritere eldre på institusjon og dernest folk over 65 år, for så å gå over til yngre i risikogrupper.

Helsepersonell er også viktig, men siden vi ikke vet om vaksinen hindrer videresmitte, virker det akkurat nå lurt å velge folk med høyest risiko ved sykdommen først. Det kan endre seg.

I løpet av første kvartal er målet at nesten alle i risikogruppene har fått vaksine om de ønsker det.

Som helseminister Bent Høie sier, betyr det at vi vil være i en helt annen situasjon til påske.

Det betyr nok ikke at vi kan fjerne alle tiltakene. Men vi kan helt sikkert fjerne noen av dem. For svært mange mennesker vil da ha en lavere risiko for sykdom. Helsevesenet vil ha mindre fare for å bli overbelastet.

I dette intense vaksineracet har Russland sagt at de skal begynne vaksineringen i helgen, Storbritannia etter helgen, Kina sier de har 600 000 doser klare før nyttår, mens Norge og EU tar sikte på etter nyåret.

Det kan virke som et nederlag. Men disse andre landene har hoppet over noen sentrale steg i prosessen. Heller ikke Storbritannia har godkjent vaksinen. Den britiske regjeringen har brukt en nødbestemmelse som gjør det mulig å starte før godkjenningen er gitt.

Vi tror det kan være uheldig for tilliten til vaksinene, og mener det er fornuftig å bruke de ukene ekstra som trengs for å gjøre dette på planlagt måte.

Når så mye tyder på at folk flest i den voksne befolkningen får en svært effektiv vaksine innen sommeren, er det allerede milevis unna det vi kunne forvente da pandemien brøt ut i januar. Det har tatt under et år. Det er 14 år mindre enn det vanligvis tar å lage en vaksine.

Publisert: 04.12.20 kl. 18:23

