Er det mulig???

Av Hanne Skartveit

På tur – med altfor mange andre mennesker. Foto: Privat

I den mest intense fasen så langt av pandemien kommer nyheten om at statsminister Erna Solberg har brutt smittevernreglene. Det er flaut – og farlig.

Så langt har vi i Norge unngått de store skandalene. Vi har ikke hatt maktpersoner som har satt seg selv over coronareglene som gjelder for alle oss andre. I mange andre land har det ikke vært slik.

I Storbritannia kjørte statsministerens nærmeste rådgiver gjennom hele landet, på tross av regjeringens regler om å ikke reise, men holde seg hjemme. I Sverige reiste den svenske beredskapssjefen Dan Eliasson til Gran Canaria, fordi familien trengte en ferie. Og statsminister Stefan Löfven dro på juleshopping etter at regjeringen hadde sagt at folk måtte holde seg unna.

Denne uken ble det kjent at Aps nestleder Bjørnar Skjæran hadde brutt smittevernreglene i Bodø, og vært på nachspiel med syv andre fra partiet. Han la seg langflat og ba om unnskyldning. Men skaden var gjort – folk så en Ap-pamp som hadde satt seg over reglene som gjelder alle andre.

Men at statsministeren, som gjennom dette året på pressekonferanse etter pressekonferanse har understreket alvoret, pålagt oss stadig nye restriksjoner, og innført så inngripende tiltak at de færreste av oss på forhånd ville trodd det var mulig: At hun av alle skulle bryte de nasjonale retningslinjene og ta seg en fest – det hadde de færreste sett for seg.

Erna Solberg bør kanskje overlate ordet til andre statsråder en stund fremover, som justisminister Monica Mæland eller helseminister Bent Høie Foto: Lise Åserud

Hun er flau. Hun er lei seg, og sier unnskyld. Hun sier til NRK hun ikke hadde sjekket reglene godt nok. Hun hadde ikke fått med seg at det faktisk er et arrangement når en familie går ut sammen, med mer enn ti mennesker i selskapet.

Det kan ikke en statsminister gjøre. Vi kan godt si at det må være lov å gjøre feil, også for en statsminister. At vi alle er slitne. At det har vært så mange ulike regler at det har vært vanskelig å holde oversikten.

Men statsminister Erna Solberg kan faktisk ikke gjøre det. Hun kan faktisk ikke tråkke feil. Hun må sørge for å ha oversikt over reglene. I det minste må hun ha folk rundt seg som kan hjelpe henne med den oversikten.

Folk flest forholder seg lojalt til reglene. Mange av oss har ikke truffet foreldrene våre på mange måneder. Besteforeldre møter barnebarna sine på FaceTime. De savner å klemme dem. Studenter og andre unge mennesker har sittet alene på hybelen og lest eller jobbet. Barn og ungdommer har mange steder tilbrakt store deler av skoledagen foran en skjerm – hjemme hos seg selv.

Vi er på et kritisk punkt, både når det gjelder smittetall, og vår evne til å tåle alle tiltakene vi må etterleve. Folk er slitne, særlig i de delene av landet der smittetrykket har vært tungt lenge, og tiltakene tilsvarende strenge.

Men vi kan ikke slappe av nå. Pandemien er for alvorlig. Vårt svar på det som har skjedd må være at vi er bedre enn statsministeren på smittevern. At vi tar det mer alvorlig enn hun gjør.

Så må hun ta boten, hvis den kommer. Og kanskje overlate ordet til helseminister Bent Høie på noen pressekonferanser i tiden fremover.