Som en krigssone

Av Hanne Skartveit

STORE DEMONSTRASJONER HAR VÆRT VARSLET: Washington, D.C .preges av soldater. Foto: Thomas Nilsson, VG

WASHINGTON, D.C. (VG) USAs hovedstad er som en krigssone, der nervene er i helspenn, og ingen vet når - eller om - angrepet kommer.

Antagelig er området i sentrum av Washington, D.C., rundt Kongressen, et av de aller tryggeste stedene i USA akkurat nå.

Det er bevæpnede soldater på hvert gatehjørne, droner som holder oversikt fra luften, politi og sivile sikkerhetsfolk overalt. Garasjer er lukket, gater er stengt av med betongblokker, gjerder og store lastebiler.

Borte fra sosiale medier

Etter at både Donald Trump og de som har spredd løgner og oppfordringer om voldelige demonstrasjoner er kastet ut av de store plattformene som Twitter og Facebook, er ekstremistene henvist til mindre digitale lommer. De blir mer splittet opp, og får mindre mulighet til å mobilisere bredt blant Trumps mange tilhengere.

Det gjør det også vanskeligere for myndighetene å få oversikt over de store bevegelsene blant de ekstreme gruppene, og deres planlegging. Samtidig blir det vanskeligere for disse gruppene å organiserer seg.

FRYKTER OPPTØYER: Nasjonalgarden foran Capitol søndag. Foto: CAITLIN OCHS

Veksler noen ord

Det kommer til å være 25.000 soldater i byen frem mot innsettelsen av Joe Biden som president onsdag.

Mange av dem bor på hotellene rundt i byen, også på mitt. Jeg veksler ofte noen ord med soldatene jeg treffer i heisen. Det blir gjerne en hyggelig utveksling. Vi er enige om at det er en alvorlig, og underlig situasjon i byen og landet akkurat nå.

I dag morges traff jeg en ung soldat som ikke var så forekommende. Han var fra Idaho, hadde vært i byen her en uke, og ville mest av alt hjem. Det slo meg at han antagelig hadde stemt på Trump, og at han kanskje til og med tilhørte det store flertallet blant republikanske velgere som er overbevist om at valget ble stjålet. Om at Biden ikke er en lovlig valgt president. Og om at innsettelsen onsdag dermed hviler på en løgn.

Vi vet også at det fantes politifolk blant dem som stormet Kongressen onsdag i forrige uke. Og flere nåværende og tidligere soldater. Tradisjonelt står republikanerne sterkere enn demokratene i forsvaret og i politiet. Det er ikke tilfeldig at hele forsvarsledelsen, med topplederne for alle forsvarsgrenene, denne uken gikk samlet ut med klar beskjed om at det som hadde skjedd i Kongressen, var et angrep på USAs konstitusjon, og på den demokratiske prosessen.

«En felle»

Det tilhører sjeldenhetene at USAs militære ledere, som er opptatt av at de ikke skal ha noe med politikk å gjøre, går ut offentlig med slike uttalelser. Men i en så ekstrem situasjon som det USA nå er i, er det både viktig og riktig at forsvarsledelsen kommer ut på denne måten. De har sverget sin lojalitet til konstitusjonen, ikke til den enhver tids sittende president.

NERVØS STEMNING: 25 000 soldater er på plass. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det har lenge vært varslet store demonstrasjoner i Washington, D.C. denne søndagen. Men de siste rapportene kan tyde på at ekstremistene og mobben ikke vil gå til angrep her.

Mange av Trump-tilhengerne blir advart av sentrale oppviglere om at planene om demonstrasjoner i hovedstaden denne søndagen kan være en felle. At byen er så godt bevoktet at det er nytteløst å få til noe her, og at de heller skal konsentrere seg om hovedsteder i noen av de 50 delstatene.

Vi vet ikke hva som skjer de neste timene eller dagene. Alt vi vet, er at nervene er i helspenn. Både hos de som har ansvaret for å beskytte byen og landet, og hos dem som blir beskyttet.