Dette burde ikke vært en verdensnyhet

DØDSFALL: Det er meldt inn at 23 er døde på sykehjem etter vaksinering i Norge så langt. Det behøver ikke å ha noe med vaksinen å gjøre. Foto: PEDRO NUNES

Svak kommunikasjon fra norske myndigheter førte til en norsk vaksineskandale.

De siste dagene har dødsfall etter vaksinering i Norge vært toppoppslag verden rundt, etter at Legemiddelverket i forrige uke kom med sin første rapport med meldinger om bivirkninger. I sin pressemelding skrev de at «Det er meldt om 23 dødsfall i forbindelse med vaksinasjon.»

NRK var først ute med nyheten og meldte at «Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen». I saken var eksperter sitert på at de ikke kunne utelukke en sammenheng, at noen får kraftige bivirkninger og at etaten nå ville justere rådene for hvem som skal vaksineres.

Og dette var skremmende saker. Det så ut som om et titalls mennesker har dødd på grunn av vaksinen og at Norge nå skulle legge om vaksineringen.

Det var ikke annet å forvente enn at dette ble en verdensnyhet. Men vi vet ikke om disse dødsfallene skyldes vaksinen.

Det kan like gjerne dreie seg om naturlig død. Det er i alle tilfelle snakk om dødsfall blant svært skjøre pasienter. I Norge er det folk som bor på sykehjem som er prioritert først i vaksineringen. Og det er ingen overraskelse at folk dør på norske sykehjem. Det skjer hver eneste dag.

Hvorvidt noen av disse døde som følge av at de ikke tålte de vanligvis milde bivirkningene av vaksinen, får ekspertene prøve å finne ut av. Men poenget er at det vet de ikke. Likevel ble den koblingen fremhevet av Legemiddelverket.

I tillegg vet vi at FHIs råd alt på forhånd var at de aller skjøreste ikke skal vaksineres. Dermed var det heller ikke behov for noen justering i råd som Legemiddelverket påsto.

Vi legger merke til at Legemiddelverket prøver å slukke brannen, blant annet i VG. Nå sier de at det kan være snakk om helt tilfeldige sammenfall og at de ikke er bekymret for at 23 personer kan ha dødd av vaksinen i Norge.

Dette er det de burde ha sagt i første omgang. Men nå surrer nyheten verden rundt om at nordmenn dør av coronavaksine.

Det er bra med myndigheter som er på hugget og ønsker full transparens rundt mulige bivirkninger av vaksiner. Det er viktig at nyheter ikke dysses ned og overlates til konspirasjonsteoretikere.

Når saken likevel endte som et festmåltid for vaksinemotstandere, er det tydelig at man ikke har lyktes. Selv om motivet var enda så godt, har det festet seg et inntrykk av at nordmenn dør av coronavaksine. Det er for å si det forsiktig, meget uheldig.