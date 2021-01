Kommentar

Presset ligger i pengene

Av Leif Welhaven

Aleksandr Lukasjenko, som er en ivrig ishockey-entusiast, får ikke arrangere VM i vår. Foto: ROAR HAGEN

Kort tid etter at store sponsorer hevet stemmen, ble Aleksandr Lukasjenko strippet for VM i ishockey. Her ligger oppskriften for å forandre internasjonal idrettsledelse.

I vår skulle Hviterusslands diktator, som også utøver stor kontroll over idretten i landet, etter planen ha vært en av to verter for hockey-VM. Slik gikk det ikke.

Etter press fra flere kanter endte Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) denne uken med å fjerne Hviterussland som medarrangør.

Den formelle begrunnelsen er «safety and security issues». Bakteppet er blant annet at det er slått alarm om hvordan en rekke utøvere skal ha blitt trakassert og enkelte arrestert, fordi de har være regimekritiske.

Vi kommer aldri til å vite sikkert hva som reelt førte til hva, da saken ble løst etter månedsvis med uvisshet. Men tidslinjen er interessant, og viser hvorfor det er viktig å analysere ulike sider ved maktforhold i internasjonal idrett.

16. januar gikk bilgiganten Skoda offentlig ut med at selskapet ville trekke seg som sponsor for VM, av hensyn til respekten for menneskerettigheter, dersom Hviterussland fikk arrangere.

Her ble det altså stilt et ultimatum, der riset bak speilet var å stoppe et 28 år langt samarbeid. To andre sponsorer, Nivea og Liquy Moly, landet for øvrig på samme konklusjon.

Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin har mye til felles, blant annet interessen for ishockey. Foto: Alexei Nikolsky / RIA Novosti Kremlin Press Servic

18. januar kom nyheten om at styret i IIHF bestemte seg for å flytte mesterskapet ut av de hviterussiske hendene.

Forhåpentligvis hadde dette blitt konklusjonen uansett.

Det har vært voksende press mot IIHF fra flere hold om å foreta seg noe, inkludert fra nordiske særforbund.

Etter hvert som dokumentasjonen på behandlingen av hviterussiske utøvere var blitt kjent, skal det også nevnes at Den internasjonale olympiske komité (IOC) hadde tydd til suspensjon - med den spesielle bakgrunnen at diktatoren også er leder av den nasjonale olympiske komiteen.

Men det er ikke lenge siden det vekket sterke reaksjoner at IIHF-president René Fasel ble avbildet da han ga Lukasjenko en god klem.

Det er uansett interessant å se at bruken av ren pengemakt ser ut til i det minste å ha vært medvirkende for et valg som burde være opplagt og foretatt for lengst.

Myndighetene har et jerngrep i Hviterussland - her politioppbud relatert til en pensjonistdemonstrasjon. Foto: STR / EPA

Den som tror at idretten bare lever i en boble løsrevet fra politiske hensyn, er i beste fall naiv. Og det er på høy tid at brudd på menneskerettigheter tas mye mer alvorlig av internasjonale idrettsledere.

Vi ser fenomenet «sportswashing» bre om seg - altså hvordan tvilsomme regimer bruker rettigheter til attraktive mesterskap for å forsøke å styrke eget omdømme. Her har det vært påfallende lite etisk navigasjonskraft å spore hos internasjonale idrettsledere.

Tradisjonen har vært at idretten tvilholder på egen «autonomi», med en rollefordeling der sponsorene betaler og forbundene bestemmer. Heldigvis ser vi nå en tiltagende trend til forandring. Og det er nettopp sponsorkrav som kan være nøkkelen til en nødvendig opprensking i de mest ugreie sidene i internasjonal idrett.

Vi teller for eksempel ned til et fotball-VM i Qatar, som ble anskaffet på ugreit vis. Som kjent er rapportene om menneskerettighetsbrudd, rundt for eksempel anleggsbygging, svært alarmerende. Men innad i fotballen fremstår handlingslammelsen total. Det er visst bare sånn det er. Eller må det være slik?

I teorien kunne spillere satt foten ned, men det finnes ikke godt organiserte utøverorganisasjoner som innser rekkevidden av makt og muligheter om de vil. Men dersom de store internasjonale selskapene som bærer fotballen på sponsorsiden skulle våkne på samme måte som Skoda, er det faktisk mulig å oppnå noe.

I den hviterussiske saken handlet det om to hovedforhold. Det ene er som nevnt behandlingen av kritikere, ikke minst etter hvordan «gjenvalget» av Lukasjenko fant sted.

Det andre er den lemfeldige holdningen til coronakrisen.

Det ble PR-messig vrient å skulle være gjester hos en bagatelliserende president, som skal ha anbefalt å vodka og badstu som virkemidler i coronakampen.

Men i fotballens tilfelle bør det heller ikke være omdømmemessig spiselig å arrangere et VM i Qatar, gitt de menneskelige kostnadene og åpenbare bruddene på fair play.

Og hva som skjer dersom de største sponsorene kommer til at deres merkevare ikke er tjent med så tvilsomme forutsetninger, er et ytterst interessant spørsmål.

Hva gjør for eksempel FIFA dersom samarbeidspartnerne skulle sette hardt mot hardt? Trolig hadde det vist seg fullt mulig å arrangere VM et annet sted i 2022.

Det finnes negative sider ved at sponsormakten blir for stor, men det er heller ingen grunn til at de som spytter penger inn i idrett skal godta hva som helst.

I Norge er det helt andre forhold som råder, men vi ser også her tegn til mer kravstore sponsorer. Det er best illustrert ved hvordan OBOS har stilt krav rundt likestilling.

Viljen til forandring fremstår begrenset i internasjonal idrett. Men det finnes et språk som blir forstått, og presset som ligger i pengene kan få tiltagende betydning fremover.

Det er vanskelig å argumentere mot hard valuta.