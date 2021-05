Leder

Trumps parti endrer reglene

SIER HAN VANT: Tidligere president Donald Trump har aldri erkjent valgnederlag. Nå tar han til orde for å endre delstatenes valglover. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Høy valgdeltakelse er et sunnhetstegn i ethvert demokrati. Det var derfor svært gledelig at valgdeltakelsen i det amerikanske presidentvalget i 2020 var den høyeste på mer enn hundre år.

Republikanerne i USA deltar ikke i feiringen. I stedet for å fremme økt valgdeltakelse ønsker republikanerne å gjøre det vanskelige å delta. I delstatsforsamlinger over hele landet foreslår republikanerne en rekke innstramminger i valglovene.

I Florida ble lovendringer vedtatt før helgen som blant annet reduserer antallet stemmeurner og stiller strengere krav til de som vil avlegge poststemmer. Kritikerne sier denne og lignende lover rammer minoritene urettmessig hardt.

Mange republikanerne deler tidligere president Donald Trumps ubegrunnede påstand om at valget i 2020 ble stjålet fra ham. Hvis dette hadde vært riktig ville det vært god grunn til å vurdere valglovene. Men påstandene er feilaktige.

Til tross for alle Trump-kampanjens søksmål, og utidige politiske press mot lokale valgmyndigheter, er det ikke funnet hverken valgfusk eller noe som kan begrunne strengere valglover. Trumps justisminister Bill Barr sa at det ikke var funnet noe bevis for omfattende valgjuks som kunne ha forandret utfallet i 2020. I en felles uttalelse fra føderale valg- og sikkerhetsmyndigheter ble det fastslått at presidentvalget 3 november var det sikreste i amerikansk historie.

Det virkelige problemet i USA er at bare vel halvparten av de stemmeberettigede vanligvis deltar i å velge landets president. Det var derfor gledelig med en valgdeltakelse på over 66 prosent i 2020, midt under en pandemi. 81 millioner amerikanere stemte på Biden. 74 millioner stemte på Trump. Biden fikk et flertall av valgmennene.

Bare en gang siden 1988, nærmeste bestemt i 2004, har den republikanske kandidaten fått flere stemmer enn den demokratiske. Republikanerne taper på at valgdeltakelsen øker, særlig blant landets minoriter. Disse velgerne stemmer i stort flertall på demokratene, og særlig gjelder dette svarte amerikanere.

I republikkens første år hadde bare hvite menn med eiendom stemmerett. Gjennom historien er stemmeretten gradvis blitt utvidet. Særlig i sørstatene hadde svarte blitt hindret i å stemme gjennom trakassering, vold og de såkalte Jim Crow-lovene som legaliserte raseskillet. Stemmerettsloven fra 1965 var et gjennombrudd i borgerrettighetskampen. Det ble satt en nasjonal standard som delstatene måtte følge.

Det er ingen grunn til å endre et valgsystem som fungerer. Republikanernes anstrengelser kan bare ha en hensikt: Å gjøre det vanskeligere å stemme. Det minner stygt om tidligere forsøk på å begrense det som er en grunnleggende demokratisk rettighet.