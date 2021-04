Kommentar

Her er corona-toppenes tabbeliste

Av Astrid Meland

DE HADDE EN GAMMEL PLAN: I pandemiplanen til regjeringen var det ikke snakk om å «å slå ned» virus. Planen ble etter hvert tilsidesatt og strenge tiltak ble innført. Den preget likevel mange sektorer lenge. Foto: NTB

Pensjonister som går hjem fra jobb klokken tre. Nybegynnere i mediene. Og helt gale spådommer.

Mandag kom statsministeren til Stortinget for å innrømme feil, etter at Koronakommisjonen for et par uker siden kom med sin første rapport.

Solberg både forsvarte seg og tok selvkritikk. For eksempel fortalte hun at de nå har kjøpt inn åndedrettsvern til 400 år og øyebeskyttelse nok til mer enn 2000 års normalforbruk.

Storhandelen nok til livet i neste galakse, kan ikke dekke over at regjeringen burde vært bedre forberedt.

Men Solberg pekte på selveste Verdens helseorganisasjon og sa at også der holdt de seg med planer kun mot influensa.

– Et mønster av bortforklaringer, sa SVs Audun Lysbakken, som har som jobb å ta i.

Statsministerens poeng var at de ikke kan øve på det ingen har tenkt på og la til at det har vært mye hastverksarbeid rett og slett fordi ting hastet.

Og det tror vi på.

I intervjuene corona-toppene har gjort med kommisjonen, kommer det likevel frem flere interessante detaljer som helt sikkert kan forbedres.

I intervjuet til Camilla Stoltenberg peker hun for eksempel på at Helsedirektoratet hadde mange innleide pensjonister.

– De gikk hjem fra kontoret når arbeidstiden var slutt klokken tre. (...) Og så kom de tilbake tirsdag morgen etter pinseferie og sendte oppdraget til oss når det var to timer igjen på å løse det, sier hun som var «kolossalt frustrert» over dette.

En annen lærdom kan være å begynne å følge egne regler.

– Det var en del kaos, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i sitt intervju.

Store deler av ledelsen var i karantene ettersom en av sjefene hadde vært på ferie i Spania. De brøt sine egne regler og ga unntak for ham, fordi han var så viktig. Men så var han smittet.

Det var nå Norge ble kjent med den helt nyinnleide vikaren Espen Nakstad, en av de få som kunne møte på jobb.

– Det var såpass krevende å jobbe i en situasjon der nesten alle var i karantene og nesten ingen var på jobb, derfor ble det mye improvisasjon, sier Nakstad.

Karantenen førte til at Guldvog, som var Norges mektigste 12. mars, satt på utsiden da fysioterapeuter, frisører og grenser skulle stenges i dagene etterpå.

– Jeg husker ikke i tilstrekkelig grad de diskusjonene. Det var også i en periode der jeg selv gikk i karantene. Jeg hadde ikke så tett kontakt med det som foregikk av konkrete diskusjoner i fagmiljøet akkurat de dagene, sier han.

Omtrent samtidig kom viruset farlig nær Erna Solberg. Flere toppolitikere måtte i karantene og Solbergs høyre hånd fikk påvist corona. Norge fikk et minnerikt TV-øyeblikk da helseministeren stoppet statsministeren fra å håndhilse etter at hun hadde innført «de strengeste restriksjonen i fredstid».

Justisminister Monica Mæland sier i sitt intervju med kommisjonen at det ble slått gul alarm i kriseledelsen på grunn av to forhold.

– Det ene var at mange i ledelsen var i karantene. Det andre skyldtes mangel på smittevernutstyr, sier Mæland.

11. mars var arbeidsministeren sammen med resten av de sentrale toppene på middag i statsministerboligen. Han hadde corona-smitte i kroppen.

Samtidig gikk Erna Solbergs nummer to i regjeringen, Venstres Trine Skei Grande av den 12. mars. Iselin Nybø som rykket opp, var på sin side ikke kjent med alle tiltakene som ble innført den dagen.

Men Solberg holdt seg heldigvis frisk.

EN UKJENT SPILLER: Erna Solbergs stabssjef Lars Øy sendte tidlig på morgenen 12. mars e-post til Bent Høie om at nå var det på tide «å trykke på den store knappen». Senere på dagen sendte Høie under et møte en lapp til Erna Solberg om å trykke på den store knappen. Foto: Thomas Haugersveen

En for offentligheten ukjent person som har vært helt sentral i pandemihåndteringen er stabssjef Lars Øy (H) ved Statsministeren kontor. Hans vurdering ser ut til å være at fagfolkene tabbet seg ut den første tiden. Han ville ha strengere tiltak raskere. Og han likte ikke det han så på TV.

– [Flere av dem] hadde lite medieerfaring fra tidligere. De ble veldig mye bedre på veldig kort tid, men for mange av dem så var det første gang, sier Øy.

Han peker også på at FHI-folk kranglet i avisspaltene, men sier i sitt intervju med kommisjonen at forskere må få uttale seg om det de vil.

Men det mente nok ikke regjeringen, egentlig. DN avslørte i fjor at FHI ble innkalt til opprydningsmøte etter at en fra FHI hadde sagt i «Debatten» på NRK at viruset skulle gå gjennom store deler av befolkningen.

TOPPBYRÅKRATEN: . – Vi var ikke forberedt på at det kunne skje at vi ikke kunne kjøpe ting for penger på vanlig måte, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i intervju med kommisjonen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I Helsedepartementet innrømmer også den øverste byråkraten at de bommet.

– Vi trodde at sykelighet og samtidig sykelighet ville være blant de største utfordringene som samfunnet sto i, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen.

Det samme skjedde i Finansdepartementet, hvor finansråd Hans Henrik Scheel forteller at det de forberedte seg på var hundretusenvis av sykmeldte og en økonomisk nedtur som følge av at folk ikke fikk jobbet.

– Det viste seg at dette ikke inntraff, men at folk snarere var usedvanlig friske, sier han.

At også næringer som ikke hadde smitte ville bli stengt eller stå uten etterspørsel, var de ikke forberedt på. Også her ser det ut til at den gamle pandemiplanen preget tenkningen.

TRODDE SYKMELDTE SKULLE BLI DET STORE PROBLEMET: Finansråd Hans Henrik Scheel i Finansdepartementet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den planen avviste også det å stenge grensene. Det skulle preget tiltakene frem til jul i år.

Og det er om importsmitte opposisjonen har flest kritiske spørsmål til Solberg. Med grunn.

For det er pinlig for regjeringen når kommisjonen bretter ut hvordan de ga etter for lobbyisme både fra toppfotballen og industrien og åpnet grensene, mens fagfolkene advarte.

Men dette sitter det litt inne å vedgå. Solberg forsvarte seg i Stortinget med at de må snakke med aktørene og la til at de fleste får nei.

– Vi var […] i en situasjon der vi, som et ikke-medlemsland av EU, som er veldig avhengig av samarbeidet mot EU, ikke kan oppføre oss på en måte som er helt på tvers av det de andre landene i Europa gjør, forsvarte Høie seg i sitt intervju med kommisjonen.

Solberg innrømmet likevel i Stortinget at de hadde hatt for mye tro på tillitsbaserte ordninger for å stoppe importsmitte.

Det var sikkert klokt. Fester det seg et inntrykk av at Høyre er et parti der man tror folk helt frivillig sjekker inn på karantenehotell, må det være verre.

Solberg er opptatt av at kommisjonen konkluderer med at det var et stort skifte i hele den vestlige verden å bruke så harde tiltak. Få land skjønte tidsnok at de måtte «slå ned».

Men smitteverneksperter tenker nok ikke at andre sykdommer som SARS 1 skal spre seg gjennom befolkningen. De har metoder for å slå om det trengs.

Det virker snarere som det var egenskapen ved viruset som lurte dem. Corona er så lumskt at man kan forveksle det med influensa.

Folk som har greie på pandemi ble blindet av egen kunnskap og tenkte «det er slik vi pleier å løse dette».

– Tegnell hadde på mange måter helt rett da han sa at vi drev med eksperimentell håndtering. Han fulgte læreboken, sier Bent Høie i sitt intervju.

Men det finnes andre lærebøker. I alle fall i Asia. Og i New Zealand sa den forrige statsministeren at det første riktige de gjorde, var å kaste pandemiplanen.

FUNGASS: Espen Rostrup Nakstad ble hentet inn til Helsedirektoratet på grunn av corona. Her er han på pressekonferanse 16. mars 2020, da resten av ledelsen satt i karantene. Foto: Ørn E. Borgen

I dag har Norge innført «asiatisk» tiltakspakke, med stengte grenser og karantenehotell.

Kanskje hadde vi levd friere nå om vi hadde innført dette allerede i fjor sommer. Om regjeringen den gang hadde sagt nei til lobbyistene, holdt grensene stengt og innført strikt karantene, kunne vi sluppet nye bølger.

«Om du har sett en pandemi, så har du sett én pandemi», heter et ordtak i fagfeltet.

Det høres ut som det ikke er så mye å lære.

Men den viktigste lærdommen er kan hende at de gamle planene var feil. Den forrige pandemien kan ikke brukes på den neste.

Nå er det bare å begynne å øve.

SARS3 kommer til landet. Første oppgave i statsansattes beredskapsøvelse «Pan2025» blir å klare å kaste sin egen yndlingsplan på bålet.