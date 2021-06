FORSATT SAMARBEID: – Vi skal bruke samarbeidet med Fudan-universitetet til å styrke Norges Kina-kompetanse – noe som debatten også har vist at det er stort behov for, skriver forskerne. Foto: CHINATOPIX

Debatt

Hvorfor Fudan-senter ved UiO?

Som den politiske situasjonen tegner seg i dag, mener vi det er riktig å huse Fudans europeiske senter ved Universitetet i Oslo nå.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HALVOR EIFRING

METTE HALSKOV HANSEN

HEIDI ØSTBØ HAUGEN

RUNE SVARVERYD

KOEN WELLENS, Kina-studier ved IKOS, Universitetet i Oslo

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit hevder i sin kommentar 19.06.21 at reven Kina, forkledt som Fudan-universitetets europeiske senter, nå er kommet inn i hønsegården UiO.

Er døren til kinesisk dominans av norsk akademia slått åpen? Vi som er Kina-forskere ved UiO deler den dype bekymringen for Kinas politiske utvikling de seneste årene som ligger bak dette bildet. Flere av oss har studert og forsket i Kina, Hongkong og Taiwan siden midten av 1980-tallet, og det er ikke tvil om at Kina under ledelse av Xi Jinping er blitt stadig mer autoritært og repressivt, også i forhold til akademikere og studier på universiteter.

På Kina-studier ved UiO forsker og underviser vi blant annet om etniske minoriteter i Xinjiang og Tibet, menneskerettigheter, Taiwan, Hongkong og sivilsamfunn. Vi har opplevd visumnekt, personlige politikontroller og sensur av publikasjoner, og vi har gjennom årene fått særdeles god innsikt i hva overvåking, kontroll og sensur betyr for mennesker som lever i en autoritær stat til daglig, også akademikere.

Likevel har vi anbefalt UiO å si ja til å bli vert for Fudans europeiske senter, i første omgang for en fireårs periode, og med gjensidig mulighet til å si opp avtalen.

les også Reven og den akademiske hønsegården

For mer enn 25 år siden var vår kollega professor og sinolog Christoph Harbsmeier en av tre norske initiativtakere til Nordisk Senter ved Fudan-universitetet. Gro Harlem Brundtland reiste til Shanghai for å åpne senteret, og vi som den gang var unge Kina-forskere, så frem til de nye mulighetene for forsknings- og utdanningssamarbeid dette senteret skulle bringe.

Kina var også da en autoritær stat, som hadde rystet de fleste med sin massakre av fredelige demonstranter i juni 1989. Mange var skeptiske til institusjonelt samarbeid som kunne tolkes som støtte til regimet.

Men på den tiden delte vi fortsatt en viss grad av optimisme for fremtidens utvikling med kolleger og samarbeidspartnere ved kinesiske universiteter. Fudan-universitetet hadde, den gang som nå, fremragende og fordomsfrie forskere innen mange disipliner og fagfelt, og flere av oss har hatt gleden av å jobbe med noen av dem, også med ledere og andre som var med fra starten av det nordiske senteret.

Mye har endret seg bare de siste 2-3 årene. Kina investerer kraftig i oppbygging av forskning innen mange viktige fagfelt, og samtidig strammes grepet i forhold til ytringsfrihet, grunnleggende rettigheter for minoriteter og muligheten til å drive uhildet samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning. Det er blitt stadig vanskeligere for Kina-forskere fra Norge og andre land å følge Kinas utvikling tett innenfra, og særlig for unge forskere og master-studenter er det blitt avgjørende med god institusjonell tilknytning hvis de skal kunne reise til Kina og forske på en grundig og sikker måte.

Som den politiske situasjonen tegner seg i dag, mener vi det er riktig å huse Fudans europeiske senter ved UiO nå.

Vi skal bruke dette senteret til å legge til rette for at flere forskere fra UiO, Norge og Europa kan få gleden og nytten av å samarbeide med forskere fra Fudan om temaer som de selv finner viktige og interessante å utforske i fellesskap.

Og vi skal bruke det til å styrke Norges Kina-kompetanse – noe som debatten også har vist at det er stort behov for.