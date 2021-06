VENN, IKKE FIENDE: – Vi vil at ungdom skal tro på at politiet er der for dem og ikke for å ta dem, skriver kronikkforfatterne.

Politiet må være til og for ungdommen!

Vi ønsker oss et politi til og for ungdommen. Et politi som ungdommen tør å søke seg til, etter å ha opplevd krenkelser i situasjoner som også involverer ulovlig rusmiddelbruk.

REBEKKA LOSSIUS, psykolog

ANNA-SABINA SOGGIU, sosionom

8. juni kunne vi lese i VG at politiet tok turen til Osterøy kommune for å holde undervisning om rus til ungdomsskolens tiendeklassinger. Iført full uniform og skarpladd våpen var gjengen i gang med å presentere et hjemmesnekret «klipp-og-lim-foredrag» om hvordan rus virker på kroppen, og de alvorlige konsekvensene ordensmakten kan påføre ungdom hvis de våger å røyke hasj. Hvem har egentlig betalt regningen for dette oppdraget?

Vi skal innrømme at vi ikke har sett undervisningsmaterialet selv, men vi vil våge oss til å påstå at om det skulle finnes noe lærdom som ungdom kan skvise ut fra denne undervisningstimen, så er det at en alltid skal stille seg kritisk til det som blir sagt og gjort av autoriteter.

Det kan se ut til at 15-åringer har et mer bevisst forhold til kildekritikk enn politibetjentene som laget og fremførte presentasjonen, for det ble raskt reagert på bilder som ser ut til å være ren skremselspropaganda. Har ikke politiet forstått at informasjon om rusmidler er lett tilgjengelig på internett, og at ungdom er i stand til å finne frem til dette selv?

Når forskning på rusmidlers risikoprofil viser oss at alkohol overgår cannabis en høy gang hva gjelder risiko for akutt dødelighet og giftighet over tid, er tiden kanskje inne for at også politiet etter hvert skifter fokus. Skremmebilder er best egnet til å skape avstand mellom unge og voksne. Og det byr jo på et problem når våre ungdommer er avhengig av vår tillit for at vi skal kunne støtte dem i den kompliserte overgangen til voksenlivet.

Kan det hende at politiet, i sitt forebyggende arbeid, heller skulle rettet oppmerksomheten mot det som virkelig er et betydelig samfunnsproblem i dag? Vi tenker da på skadelig atferd som oppstår som følge av hemmet impulskontroll og risikotaking i alkoholpåvirket tilstand.

Hvorfor ikke rette fokus mot det som år etter år øker henleggelsesprosenten på politikontorene i dette langstrakte riket - festrelaterte voldtekter, der unge gutter og menn går fra å være skolens kjekkeste fotballspiller den ene dagen til å være overgriper den neste. Saker som de færreste tør eller orker å anmelde, men om de de gjør det, er risikoen for dobbel traumatisering stor. Først når voldtekten gjennomføres, deretter når brevet om at «saken er henlagt etter bevisets stilling» dumper ned i postkassen.

Kan det hende at politiets organisering av ressurser skulle vært annerledes? At det i et samfunnsperspektiv hadde vært tryggere for oss alle om oppklaringsprosenten i voldtektssaker gikk opp, mens henleggelsesraten i saker som omfatter bruk og besittelse av brukerdoser med ulovlige rusmidler hadde gått ned.

Gjennom vårens debatt om rusreformen har politiet selv avslørt det som ser ut til å være systematiske ulovlige ransakinger av gruppen som de inviteres inn til å undervise for i landets skoler. Ungdom som ruser seg har vært tvunget til å kle seg naken under påsyn av fremmede politibetjenter ikledd den samme uniformen som benyttes under hjemmesnekrede rusforedrag.

Krenkende nakenvisitasjoner, ulovlige gjennomganger av truseskuffer og mobiltelefoner, og manglende rapportering av antall barn og unge som har vært utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk. Tillit er en skjør størrelse, og politiet er avhengige av den fra alle deler av befolkningen for å kunne utføre arbeidet sitt. Denne våren har de revet ned mer tillit enn de har bygget, og dette gjelder i tilknytning arbeid med ungdom spesielt.

Vi ønsker oss et politi som kan være der for ungdommen, som gir fortrinn til trygghet fremfor frykt, og som ikke benytter skremmebilder som lukker dører til åpen og nyansert dialog om utfordringene som dagens ungdom står i. Ungdommens vei inn i voksenlivet har alltid handlet om brudd, opprør og avstandstaken til oss eldre. Og det er akkurat sånn det skal være. Denne helt spesielle tiden handler om å finne sin unike identitet og om å utfordre samfunnets etablerte sannheter, om å utfordre oss voksne.

Så om vi vil henge med, og ikke bli avskrevet som avdankede boomers, kan vi ikke fremstå som en bevæpnet versjon av tante Sofie. Det er heller ikke særlig lurt å undervurdere deres evne til å tilegne seg kunnskap ved bruk av billige poenger som de med raske søk på google kan tilbakevise som rent tøys.

Vi ønsker oss et politi til og for ungdommen. Et politi som ungdommen tør å søke seg til, etter å ha opplevd krenkelser i situasjoner som også involverer ulovlig rusmiddelbruk. At ungdom tør å stole på at politiet kan hjelpe uten å straffe, selv om en våger å være ærlig. Vi vil at ungdom skal tro på at politiet er der for dem og ikke for å ta dem. Eksempler fra dagens praksis viser at vi kan ha en lang vei å gå.