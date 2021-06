Kommentar

Pølser og politikk

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: MORTEN MØRLAND

Pølser er et spørsmål om tillit.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I likhet med politiske prosesser. Man må kunne stole på innholdet.

Storbritannias statsminister Boris Johnson truer for n’te gang å bryte skilsmisseavtalen med EU fordi han for n’te gang har oppdaget konsekvensene av brexit.

I mellomtiden forsøker han å oppholde sine egne med pølsesnakk.

Før jul erklærte han med fynd og klem at ingenting kunne «hindre britiske pølser å nå frem til Belfast».

Dette som respons på meldinger om at den såkalte Nord-Irland-protokollen, den delen av brexitavtalen som regulerer handel mellom den britiske provinsen og EU, ville innebære et forbud mot import av farseprodukter fra det øvrige Storbritannia.

Foto: Darren Staples / PA Wire

I avisredaksjoner på begge sider av Irskesjøen utløste dette alle tenkelige ordspill-kombinasjoner med Boris, «bangers» og «bonkers» – for så å ende opp som «pølsekrigen», et begrep med populærkulturelle TV-referanser.

I komiklassikeren «Javel, statsråd» blir den fiktive Tory-politikeren Jim Hacker statsminister etter å ha regissert et EU-angrep på britisk pølsemat. For å skaffe seg støtte fra den konservative presse, maner han frem et skrullete EU-direktiv om å standardisere britiske pølser så de skal smake bratwürst.

Nå har virkeligheten innhentet satiren.

«Bangers» brukes i dag om flere typer pølser, men var opprinnelig et kallenavn på den såkalte Cumberland sausage – en kveil av grovhakket (ikke malt) svinekjøtt, krydret med timian og salvie, fortrinnsvis forbundet den tradisjonsrike retten «bangers and mash», pølse med stappe.

Bakteppet for pølsevevet er rasjonelt nok:

Da Boris Johnson delte folkehavet og ledet sitt land ut av EUs tollunion og det indre marked, var det for å «ta tilbake kontroll». Med egne grenser, ikke minst. Altså sjekk av folk og varer som skal inn i landet.

Gjeninnføringen av grensekontroll mellom EU og øyriket ble imidlertid problematisk for Nord-Irland. Fordi Langfredagsavtalen – traktaten som regulerer fredsprosessen i den britiske provinsen – forutsetter åpne grenser mellom Nord-Irland og Republikken Irland.

For å unngå en hard grense etter brexit, er Nord-Irland fortsatt underlagt EUs regler for toll og det indre marked.

Dermed trenger man ikke sjekkposter mellom nord og sør på den irske øya, fordi varer som krysser denne grensen forvaltes av de samme reguleringer. Varer som importeres til Nord-Irland, derimot, fra land utenfor EU – herunder Storbritannia – må gjennom en rekke formaliteter og godkjennelser.

Disse varene kontrolleres ved en helt ny tollgrense som går gjennom Irskesjøen.

EUs regler for matsikkerhet tillater ikke import av ferskt kjøtt til det indre marked. Innad i unionen kan kjøttvarer krysse alle landegrenser fordi medlemslandene har felles standarder for alt fra veterinærkontroll til foredling.

De gjelder ikke for tredjeland, selv om disse tredjelandene skulle innføre et like strengt, endog strengere, regelverk. Simpelthen fordi EU kan ikke forutsette – les: stole på – at tredjeland overholder slike regler like strengt som EU selv.

Om ti dager utløper øyrikets siste overgangsordning med EU. 1. juli er det slutt på møre, marmorerte angusbiffer fra Aberdeen i butikkhyllene i Derry og Newry. Ingen lammekoteletter fra de walisiske høyder eller ytrefilet av frilandsgris fra Suffolk blir å oppdrive i ferskvaredisken i Carrickfergus.

At Boris Johnson raser, er forståelig. Men at han også spiller overrasket over EUs prinsipielle holdning til grenser han selv har bedt om, står ikke til troende.

Det enkle faktum at Storbritannia er innrømmet overgangsordninger i helt konkrete anliggender som handel med kjøttprodukter, viser at britiske myndigheter har visst hva endrede betingelser ville innebære.

De har bare latt være å si høyt at det får konsekvenser for folk flest at et land trekker seg fra avtaler som i 40 år har hatt innflytelse på den enkeltes hverdag.

Hvis Storbritannia ensidig forlenger overgangsordningene med EU, vil Brussel betrakte det som sabotasje av «en internasjonal forpliktende avtale».

EU har allerede varslet igangsettelse av en formell juridisk prosess, som i så fall vil ilegge britiske eksportører straffetoll. Med loven i hånd kan EUs institusjoner også sanksjonere britenes tilgang til unionens finans- og teknologimarkeder.

EU kunne saktens vist London samme pragmatiske velvilje som Brussel nokså regelmessig bevilger seg selv. EU-systemet er ingenlunde ukjent med situasjonsbestemte tilpasninger av regelverket.

Men den viljen er ikke til stede, fordi EU stoler ikke på Storbritannias statsminister. Mens Boris på sin side avstår fra å snakke med Brussel på måter som gjør at han kan mistenkes for å søke kompromisser.

Saken ville vært løst om BoJo lot Storbritannia bli en del av EUs reguleringsregime for matvaresikkerhet. Men da ville han også måtte bite i seg alt han har sagt om å «ta tilbake kontrollen».

Alternativet er å anerkjenne tollgrensen i sjøen mellom Storbritannia og Nord-Irland som permanent, og med det vri kniven rundt i ryggen på nordirske unionister.

En egen grense mellom Ulster og resten av landet, vil være den endelige bekreftelsen på at Boris Johnson aldri har brydd seg om Nord-Irland, slik det pågående opprøret i det nordirske unionistpartiet DUP har handlet om.

DUP støttet brexit fordi Boris garanterte at det aldri ville komme en grense i Irskesjøen.

Denne opplevelsen av svik kan i seg selv øke sannsynligheten for irsk gjenforening. Men det kan også en utilsiktet følge av importforbudet av britiske kjøttvarer.

For nordirske foredlingsbedrifter merker økt etterspørsel. Årlig selger britene pølser til EU for 200 millioner kr, men etter 1. juli vil de ikke ha lov til det. «Bangers» produsert i Nord-Irland, derimot …

Alt har en ende, som kjent. Men pølser har to.