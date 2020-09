Foto: Roar Hagen

Facebook og Google kan stoppes

Verdens mektigste selskaper vet det meste om deg. Men det kan forhindres.

JOHN PEDER EGENÆS, generalsekretær i Amnesty International

Filmen «The Social Dilemma» er akkurat nå blant de mest sette på Netflix i Norge.

Den tar for seg hvordan Google og Facebook har blitt noen av verdens største selskaper på rekordtid. Filmen viser deg hvordan de overvåker hvert eneste sveip du gjør på mobilen.

Vi mennesker forledes til å tro at alt er gratis på sosiale medier. Men som filmen tydelig får frem: når noe er gratis, er det fordi du er produktet. Det er dine handleturer, din smak, dine samtaler med venner, dine politiske preferanser, hvor lenge du ser på en film, et bilde eller hvor du befinner deg.

Når alle disse dataene brukes for å hjelpe annonsører med å treffe deg med målrettet påvirkning, blir alt snudd på hode. Du skal ikke kjøpe noe. Du skal kjøpes.

John Peder Egenæs. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Målet til teknologigigantene er enkelt: å holde oss på plattformen deres så lenge som mulig. Da er vår personlige data gull. Jo mer de ved om oss, jo lettere kan de tilpasse innholdet, og jo mer hekta blir vi.

Derfor omtaler vi i Amnesty Google og Facebook som overvåkningsgiganter. Hele forretningsmodellen deres er bygd på overvåkning av oss, brukerne. En like omfattende overvåkningsstruktur har vi ikke sett maken til i menneskehetens historie. Denne overvåkingsbaserte forretningsmodellen er uforenlig med retten til privatliv.

Men ikke bare det, den utgjør en alvorlig trussel mot en rekke andre menneskerettigheter. Som «The Social Dilemma» viser, truer måten Google og Facebook fungerer ytrings- og tankefrihet.

Algoritmene påvirker hva vi leser, ser og mener. Cambridge Analytica-skandalen er det mest kjente eksempelet på hvordan sosiale medier kan misbrukes til å manipulere oss.

I tillegg bidrar de til økt diskriminering. Et eksempel er hvordan algoritmene leder oss inn i stadig mer ekstremt innhold, eller når boligannonser dukker opp i feeden til mennesker med en viss etnisk bakgrunn – og ikke i andres.

Dette er ikke nødvendigvis intensjonen til overvåkningsgigantene. Deres primære mål er, som de fleste andre selskaper, å tjene penger. Men disse menneskerettighetsbruddene er konsekvensen av hvordan de opererer i dag.

Dilemmaet du og jeg står overfor er at Facebook og Google er en naturlig del av hverdagen vår. Vi er mange som er avhengige av tjenestene de tilbyr. Covid-19-pandemien har nok forsterket dette for mange – vi bruker Facebook og Googles tjenester enda mer enn før. For jobb, for å holde kontakt med familie, for å henge med venner. Problemet er globalt. Systemet berører minst en tredjedel av verdens befolkning.

Også for oss i Amnesty er dette et dilemma – vi møter våre støttespillere, venner og motstandere på Facebook og Instagram. Vi er dermed de første til å erkjenne at det ikke er så enkelt som å si at vi som enkeltpersoner må slutte å bruke tjenestene deres. Det er blitt grunnleggende infrastruktur i livene våre og må behandles deretter.

For vi trenger ikke å akseptere at det må være slik. Til tross for hva et par tiår med internettbruk har lært oss, er det ikke slik at internett må basere seg på overvåking. Det er forretningsmodellen som er problemet, ikke teknologien.

Facebook og Google påstår gjerne at deres overvåkningsbaserte forretningsmodell er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby oss tjenestene sine gratis. Men selskapene levde i beste velgående allerede før de mellom 2014 og 2016 tok i bruk målrettet reklame basert på detaljert kartlegging av brukerne.

Masseovervåking av brukerne førte imidlertid til en dramatisk økning av inntektene, noe som bidro til at selskapene kunne skaffe seg fullstendig dominans og kontroll over markedet.

Risikoen for personvern var godt dokumentert også den gang. Allerede for tjue år siden ble det advart om farene ved profilering av enkeltmenneskers brukervaner, og behovet for juridisk regulering.

Selskapenes overvåking av mennesker over hele kloden må ta slutt. Utfordringen er omfanget og kompleksiteten. For å få kontroll over verdens mektigste selskaper, trengs en smart blanding av ulike løsninger.

Her er noen av løsningene vi i Amnesty foreslår:

1) Regjeringer må sikre at alle har tilgang til viktige digitale tjenester og digital infrastruktur - inkludert søkefunksjoner og sosiale medier – uten å måtte utlevere seg til allestedsnærværende overvåking

2) Det må bli slutt på at bedrifter kan gjøre tilgang til tjenestene deres betinget av at du “samtykker” til innsamling, behandling eller deling av dine personlige data for markedsføring eller reklame uten at du har full kontroll over hvilke data som samles inn og hva som skjer med dem.

3) Regjeringer må vedta og håndheve sterke databeskyttelseslover med menneskerettighetene i sentrum. Disse lovene bør begrense mengden og omfanget av personlige data som kan samles inn. Den europeiske personvernforordningen (GDPR) er et skritt i riktig retning, men myndighetene våre har fortsatt en stor jobb å gjøre for å stoppe selskapenes masseovervåking i praksis.

4) Regjeringer må også sørge for at uavhengige nasjonale databeskyttelsesmyndigheter har ressursene og kompetansen som skal til for å kunne undersøke og sanksjonere brudd fra Google, Facebook og andre store teknologiselskaper.

5) Dette krever samarbeid. Regjeringer må samarbeide tett med uavhengige tekniske eksperter og berørte grupper for å løpende utvikle regelverk.

6) Sist, men ikke minst: Facebook, Google og andre tech-selskaper som i dag baserer sin forretningsmodell på utbredt overvåkning, må dreie bort til en forretningsmodell som er i tråd med menneskerettighetene.

Ingen kan løse dette sosiale dilemmaet alene. Derfor trengs både samarbeid og tydelige ledere, som er klare til å ta grep i kampen for våre rettigheter.

