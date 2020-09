Kommentar

Ikke alle skal med

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Nominasjonsprosesser er ofte forutsigbare greier, men i Høyre brygger det opp til kamp i nær halvparten av fylkene. I Nord-Norge risikerer alle de sittende representantene å bli vraket.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Du vet det stunder mot nok et valg når avisene fylles med saker om nominasjoner. Men valg av hvem som skal representere oss på Stortinget, er gjerne lukkede prosesser. Færre er medlem av politiske partier enn før. Likevel har partiene i praksis monopol på å peke ut kandidater, og i realiteten er det svært få som er involvert. I tillegg har velgerne minimal innflytelse over den endelige stemmeseddelen.

Vanligvis skal det mye til å kaste en stortingsrepresentant som ønsker gjenvalg. Men det finnes unntak. I de fire nordligste fylkene, unnskyld valgkretsene, er det helt åpent hvem som får førsteplassen på Høyres lister. Det er sikkert ikke så gøy for dem som blir utfordret, men for demokratiet er det et sunnhetstegn at det blir mer kamp om stortingsplassene.

Bli med på en liten rundreise:

I Finnmark er det minst tre aktuelle kandidater som kan ta førsteplassen etter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen takker for seg på Stortinget.

I Troms blir sittende stortingsrepresentant Kent Gudmundsen utfordret av Erlend Svardal Bøe. Bøe har jobbet seg opp som gruppeleder i Tromsø, og markerte seg også som rådgiver for helseminister Bent Høie. Så langt leder Bøe, noe som er ganske uvanlig da sittende stortingsrepresentanter ofte får gjenvalg hvis de ønsker det.

I Nordland kan man driste seg til å snakke om en mulig sensasjon. Der kan den utflyttede bodøværingen Bård Ludvig Thorheim vippe ut stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen og Jonny Finstad etter en svært utradisjonell valgkamp. Thorheim har tatt permisjon fra jobben som USA-koordinator i Utenriksdepartementet, reist rundt med hunden i en gammel varebil og arrangert valgmøter med grilling og småprat for å gjøre seg kjent: – Den norske nominasjonsprosessen er alt for lukket. Jeg vil si den er på grensen til udemokratisk, uttalte han til avisa Nationen, som var med på «rally» i vakker nordlandsnatur.

Thorheims store akilleshæl er at han i mange år har jobbet og bodd med familie i Oslo. I Nord-Norge finnes det vel knapt et verre fy-ord. Likevel ser det ut til at han kan lykkes med sin unorske måte å drive valgkamp på. Så langt leder han soleklart med sin kamp for å «gi Nordland en tydeligere stemme på Stortinget».

Faksimile fra Nationen 23.07.2020

Selv om halve regjeringen har vært på turne i Nord-Norge i helga, er det en landsdel der regjeringspartiene langt på vei har mistet fotfeste. KrF og Venstre mangler folk på Stortinget fra de tre nordligste fylkene, og Høyre står ganske alene om både å forsvare regjeringens politikk og drive valgkamp. En enkel jobb har de neppe.

Det er en oppfatning at stortingsbenkene er for svake, noe som også har preget dommen fra de regionale mediene. «Jobber hardt, men uten særlig gjennomslagskraft eller posisjon», skrev sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland. «Partikanin som alltid står på lag med regjeringa og Høyre, heller enn befolkninga i hjemfylket», skrev Itromsøs politiske redaktør Martin Lægland. Heller ikke politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, er videre imponert: «Det er ikke nok å bare være regjeringens høye beskyttere i nord. Da blir synligheten for dårlig når partiet er på defensiven.»

Høyres representanter i distriktene har en krevende jobb. Det forventes at man taler Oslo-makta imot når det behøves, men det er ikke nok. Man må også evne å selge og forankre partiets politikk lokalt. Man skal være både lyttepost og ambassadør.

Men det er ikke bare i nord det blir spenning i Høyre. I Nord-Trøndelag er Elin Agdestein favoritt, men også hun kan få konkurranse. Flere lokallag har foreslått partiets gruppeleder på fylkestinget, Pål Sæther Eiden, til å bekle toppen. I Sør-Trøndelag er distriktsminister Linda Hofstad Helleland en åpenbar toppkandidat, men det er til gjengjeld hard kamp om andreplassen mellom stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse.

I Vest-Agder kan sittende stortingsrepresentant Ingunn Foss få hard konkurranse fra statssekretær Aase Marthe Horrigmo. I Telemark er det store sko som skal fylles etter at Torbjørn Røe Isaksen har sagt nei, nok en gang. Mange blir nevnt som aktuelle førstekandidater. Isaksen selv har snakket varmt om Mahmoud Farahmand, en politiker og samfunnsdebattant som åpenbart evner å skape både engasjement og oppmerksomhet.

Mahmoud Farahmand er en av flere aktuelle Høyre-topper i Telemark. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Også i Hedmark og Oppland er det rimelig åpent etter at både Kristian Tonning Riise og Olemic Thommessen forsvinner ut, men begge Innlandsfylkene ligger an til å få kvinnelig toppkandidat. Nye fjes blir det også i Sogn og Fjordane, men Sunnfjord-ordfører Olve Grotle regnes som en favoritt. Selv om førsteplassene er sikre, kan det bli kamp nedover på listene i Buskerud og Hordaland.

Kamp om toppen er det definitivt ikke i Oslo, men hard konkurranse blir det likevel. Oslo Høyre har kandidater nok til å fylle flere lister. Statsrådene Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup er selvskrevne på topp. Lokallagsleder Heidi Nordby Lunde og leder av finanskomiteen, Mudassar Kapur, har begge gode kort på hånden. I tillegg til at det allerede er trangt, har flere meldt seg på, deriblant tidligere gruppeleder Eirik Lae Solberg og advokat Morten Steenstrup.

Mange frykter at unge politikere som Mathilde Tybring Gjedde og Stefan Heggelund, som må sies å være langt over talentstadiet, kan stå i fare for å ryke ut av Stortinget. En plass det er knyttet spenning til, er Michael Tetzschners. Nær sagt som vanlig. Han både har utfordret og blitt utfordret før. Tetzschner står tradisjonelt sterkt i Oslo Høyre, men er etter hvert blitt det som må kalles en senior. Noen mener yngre krefter bør slippe til.

Men som andre saktens kan innvende: Er det en gruppe som ikke vokser på trær i norsk politikk om dagen, så er det vel nettopp seniorene.

Det kan fort bli kamp om Michael Tetzschners stortingsplass - igjen. Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 21.09.20 kl. 09:19

