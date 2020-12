ALENE-JUL: – Jeg vil for alltid være han som var isolert med Covid på julaften. Alene og forlatt, skriver Mads Rogde, som tilbringer julen på karantenehotell. Foto: Privat

Julehilsen fra karantenehotellet

Jeg heter Mads, og jeg har corona. Og så jeg, som har vært så flink.

MADS ROGDE, produsent

Julen 2020.

Et sted på Frogner i Oslo. Et helt annet sted enn der jeg bor.

Kjære landsmann, kjære landskvinne. Året går mot slutten, og her jeg sitter på rommet mitt og skuer ned i bakgården gjennom regntunge ruter på karantenehotellet ønsker jeg å bidra med noen refleksjoner.

Jeg har blitt et slags moderne tidsvitne. Jeg vil for alltid være han som var isolert med Covid på julaften. Alene og forlatt. Maria Mena - eat your heart out.

Jeg heter Mads, og jeg har corona. Ikke sånn lett corona som du ikke merker, men en sånn «full-pakke-motherfucker» av en Covid-19 som har gitt meg kols-lignende symptomer langt ned i mellomgulvet. Om det er farlig på lang sikt? Ingen vet. Men det jeg nå heldigvis faktisk vet er at jeg ikke har smittet noen på min vei før jeg ble isolert. Der var jeg heldig.

Like heldig var ikke min bror, han ble nemlig smittet noen uker tidligere i desember, fullstendig uten noen symptomer. Null. Det var ikke før han 10 dager etter smittetidspunktet testet positivt, samtidig kjente tegn til noe redusert smakssans. Men da var det for sent. 10 dager for sent.

Og dermed ble jeg sjekket inn på karantenehotellet lille julaften. Og her inne har jeg vært hvert minutt siden. Men vit dette; det er ikke julestemning du ønsker deg i løpet av en sånn karanteneperiode, det hadde holdt lenge med en fem minutters luftetur, eller å kunne tisse uten å utløse en vulkansk hostekule. Eller å kunne smake noe som helst. Corona har gjort vin til vann.

Og så jeg, som har vært så flink; holdt meg hjemme ved de minste luftveissymptomer, testet meg, vasket hender, brukt munnbind, kuttet sosiale møtepunkter, generelt vært et godt eksempel, og holdt meg oppdatert på pressekonferanser. Det var bare ikke i mine tanker at min mor kunne være smittet av min bror (som har vært like flink) men det var hun.

Så paradoksalt nok ble jeg smittet av henne jeg så iherdig har forsøkt å beskytte alle disse månedene. Uflaks. Urettferdig. Nitrist. Men ingen har skylda. Jo forresten; corona har skylda!

Om noen dager skriver vi 2021, men jeg er redd vi ikke skal ha for høye forventninger til at verden er et annet sted fredag morgen.

Her er mine smitteråd for det kommende året – hvis du først har lest så langt kan du like gjerne lese resten:

Råd 1: Hvis du ikke har testet deg ennå så gjør det! Start 2021 med en pinne i nesa! FHI er redde for lokale oppblomstringer over hele landet etter jule- og nyttårsfeiringene. Bidra til kartlegging!

Råd 2: Ikke tro du kan mer enn FHI om corona eller hvordan virus smitter. Du kan ikke det. De har studert medisin, og du har lest noe på Facebook. Alt du trenger å vite er det Espen, Line, Camilla, Bård og Erna forteller oss hver dag.

Råd 3: Hvis du skulle være så uheldig å bli smittet, eller stå i fare for å være eksponert for smitte, så kommer en veldig hjelpsom person fra ditt lokale smitteteam til å ringe deg. Vær så snill og gjør akkurat som han eller hun sier. De er kloke engler, (og du er en dum dust). Og husk råd 2; du kan egentlig ikke nok selv, det er derfor de forteller deg hva du skal gjøre.

Råd 4: Ta vaksinen hvis du er så heldig å få tilbudet i løpet av året vi har foran oss.

Råd 5: Hvis du i motsetning til oss andre av en eller annen bisarr årsak har lyst på corona så skal det ofte ikke så mye til. 15 minutter i normal samtaleavstand kan være nok. Spesielt egnet til dette formålet: Et litt for lite bord, mange gjester til middag, to flyseter, en taxi, en skiheis el lignende. Det er virkelig ikke så vanskelig å bli smittet som mange tror.

Til slutt vil jeg dele ut de beste ønsker for det nye året! Jeg ønsker god helse til deg, dine nære, dine fjerne, dine smitteteamsarbeidere, dine leger, dine sykepleiere, alle dine medmennesker som står i fare for å miste jobb og bolig framover, og spesielt for din snille, gamle mor som du er så glad i.

2021 blir ikke så veldig annerledes i begynnelsen. Og er ikke det nesten litt trygt å vite også da? Nå vet vi i alle fall hva vi går til, og kan være forberedt! Lykke til – ses på den andre siden. Med munnbind!