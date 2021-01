RIKTIG STRATEGI: – For oss i legemiddelindustrien er det vanskelig å se at helsemyndighetene burde valgt en veldig annerledes innkjøpsstrategi enn den vi har i dag, skriver kronikkforfatteren. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Støtter regjeringens strategi: − Vaksiner er både helse og solidaritet

Hvor raskt kan vi klare å rulle ut coronavaksiner til alle som ønsker det i Norge? Spørsmålet handler ikke bare om ressurser i helsevesenet eller hva vi er villige til å betale, men også om internasjonalt samarbeid og solidaritet.

KARITA BEKKEMELLEM, administrerende direktør i LMI (Legemiddelindustrien)

Norske myndigheter kritiseres for at vaksineringen går for sakte. Enkelte partier har tatt til orde for at Norge bør kjøpe vaksiner utenom avtalen vi har med EU, og at prisen ikke bør stå i veien for dette.

Kjøp og salg av varer handler som regel om tilbud og etterspørsel, produksjon og konkurranse, og i bunn og grunn om pris. Hva skjer da når etterspørselen er enorm, og produksjonskapasiteten er begrenset? Dersom koronavaksiner skulle følge vanlige markedsmekanismer ville vi da raskt se den uunngåelige konsekvensen: Prisene ville skyte i været.

For et lite og rikt land som Norge ville ikke dette vært uoverkommelig. Coronavaksinene som er aktuelle for Norge i dag og i fremtiden har en prislapp på noen få hundrelapper eller mindre per dose. Selv om prisen skulle bli mangedoblet i budrunder med andre rike land, ville vaksinene ha en kostnad som er bagatellmessig i forhold til samfunnsverdien av å raskt kunne åpne konsertsaler og restauranter, forebygge sykehusinnleggelser og død, og gi oss alle friheten tilbake.

Ulempen? Når de rike kan kjøpe seg plass fremover i køen, rykker andre uunngåelig et skritt tilbake.

De første positive signalene om mulige vaksiner kom ganske umiddelbart etter at coronaviruset sendte land etter land inn i nedstenging. Og ganske tidlig ble det også snakket høyt i Norge om internasjonal solidaritet i fordelingen av vaksinene når de kommer. Et viktig premiss her er også at vaksinepriser ikke bare handler om kroner og øre, men om hvem som får vaksinen når. For å si det enkelt – verdien for en vaksinedose som leveres i dag er langt høyere enn verdien av en vaksinedose som leveres neste år.

I denne situasjonen trengte Norge en annen strategi enn å være budvinner. Og løsningen fant vi i Europa. Helt konkret gjennom våre naboer og EU-medlemmer i Sverige, som nå blir tildelt en ekstra andel av Europas vaksinedoser for å videreselge til oss i Norge. Strategien i EU har inneholdt prosedyrer, sikkerhetsvurderinger og stor bredde i flere forskjellige avtaler med lovende vaksinekandidater.

Ulempene er at unionen risikerer å binde seg til verdiløse avtaler, og at andre land kunne klare å starte opp vaksinering enda tidligere. Fordelene er at det nå er inngått brede og forutsigbare avtaler og at innbyggerne i EU kan stole på at legemiddelmyndighetene har gjort grundige vurderinger av vaksinenes effekt og sikkerhet— uten å kutte hjørner i godkjenningsprosessen. I tillegg til at avtalen med EU gir oss tilgang til vaksinene i samme tempo som alle EU-land, innebærer dette også en støtte til det internasjonale arbeidet med global tilgang til koronavaksiner gjennom COVAX, en ordning som både EU og Norge er tilhengere av.

Dette er ikke ment som en uforbeholden hyllest av EU som institusjon, heller en nøktern konstatering av den situasjonen vi står overfor. Den globale fordelingen av de første vaksinene er slett ikke perfekt, men samarbeidet med EU ser i denne situasjonen ut til å være en bedre, mer solidarisk og kanskje mer effektiv løsning enn om Norge skulle gå sitt eget løp.

Aldri før har politikerne stått oppe i denne situasjonen vi er i nå. Derfor er det viktig at vi hele tiden har en evaluering underveis.

Vi er nå over i en ny fase: Den første vaksinen er godkjent og ankommet, og flere ventes.

Våre politikere går inn i en vanskelig balansegang mellom pragmatiske løsninger og idealer. De må være både utålmodige og kloke. Det er deres klare plikt å sørge for at vi i Norge får de løsningene som er best mulig for oss, samtidig som internasjonalt samarbeid både har en verdi for verden og kan gi oss i Norge håndfaste resultater i vaksineinnkjøpene. Og utfordringene forsvinner ikke nå som vaksinedosene ankommer Norge. Nå åpnes nye viktige spørsmål – som hvem som skal prioriteres, hvilke ressurser som skal settes inn og hvor raskt vaksineringen skal gjennomføres.

For oss i legemiddelindustrien er det vanskelig å se at helsemyndighetene burde valgt en veldig annerledes innkjøpsstrategi enn den vi har i dag. Men det er ikke et argument for å slutte å lete etter muligheter for enda bedre og raskere gjennomføring av vaksineringen mot coronaviruset. Med en stadig større spredning av viruset, som er en reell trussel mot mange nordmenns liv og helse, kan faktisk utålmodighet være en dyd.

Vi blir alle satt på prøve nå. Vi er alle en del av en global krise. Vi blir utfordret også på et personlig plan, som handler om solidaritet med gruppene som blir hardest rammet. Det er viktig at vi alle tar vår del av ansvaret: Ved å ta vaksinen bidrar vi til å få oss alle ut av en krise som både rammer oss og lammer oss.

Det er helse, egoisme og solidaritet i samme stikk.