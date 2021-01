Leder

Regjeringen forlenger permitteringsordningen: Sent, men godt

«FØRST SA DU NEI, SÅ SA DU JA»: Søndag ville ikke statsminister Erna Solberg utvide permitteringsordningen. Men mandag ville hun likevel. Foto: Berit Roald

Permitteringsordningen utvides med ytterligere to måneder. Regjeringens forlengelse kommer sent, men godt, for å låne ord av Alexander Kiellands skipper Worse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Dermed vil arbeidstakere som har vært permittert i ett år på grunn av coronakrisen likevel ikke falle ut av ordningen. Dette er en god løsning både for ansatte og arbeidsgivere.

Samtidig mener vi regjeringen godt kunne ha signalisert tidligere den pragmatisme utvidelsen til 1. juli innebærer. Vi forstår frykten for å uthule ordninger som nødvendigvis må være konsekvente, men situasjonen vi alle står midt oppi er helt spesiell. Slik vi ser det, er ikke dette unntak som skaper presedens. Fortsatt har regjeringen rik anledning til å holde fast ved gjeldende regelverk, og gi midlertidige dispensasjoner fra tilfelle til tilfelle.

Følgelig kunne myndighetene med fordel ha varslet tidligere at de særlige permitteringsreglene ville bli forlenget. Mange vil sågar mene at det har ligget i kortene. I stedet har statsministeren bidratt til en oppfatning av at regjeringen nærmest er presset til dette.

Senest i helgen ble en slik forlengelse avvist. Da advarte Erna Solberg (H) opposisjonen mot å la ordningene ese ut. Så kunne VG søndag melde at de rødgrønne hadde alliert seg med Frp for å sikre en forlengelse av ordningen.

Mandag morgen annonserte imidlertid arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) utvidelsen som om det var noe regjeringen hadde planlagt hele tiden. I så fall burde informasjon om dette for lengst ha tilflytt de 61 000 her til lands som er helt eller delvis permittert som følge av pandemien. Det ville i det minste gitt dem en tryggere jul.

Når det er sagt kan vi likevel skjønne noe av regjeringens tilbakeholdenhet. Hensynet til presedens er ikke godt nok i denne sammenheng. Derimot har vi forståelse for avveininger knyttet til jobber som kanskje ikke er der når coronakrisen er over. Noen virksomheter har sin tilmålte tid, og det kan være forhold knyttet til etterspørsel eller drift som gjør at enkelte arbeidsplasser uansett ville forsvunnet, også i en normalsituasjon.

I slike tilfeller kan romslige permitteringsordninger virke mot sin hensikt. Det kan gi en falsk trygghet ved at arbeidstakeren ikke stimuleres til å søke andre jobber, eller utsetter eventuelle kompetanseløft på egne vegne. For noen kan det til og med være snakk om å finne helt nye gjøremål, som vil kreve omskolering.

Å utsette slike ting kan få følger både for den enkeltes inntekt og for hvilke ytelser fra Nav man vil ha krav på. Ifølge konklusjoner i et utvalg ledet av økonomiprofessor Steinar Strøm, kan romslige permitteringsordninger gjøre veien tilbake til ordinært arbeid lenger enn nødvendig.

Vi mener likevel at hensynet til flertallet av de permitterte må veie tyngst. De aller fleste vil ha ønske om å komme i jobb igjen så snart som mulig, og takket være coronaordninger vil de i stor grad ha mulighet til å kunne vende tilbake til arbeidet de hadde før pandemien.